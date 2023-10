Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nhân là lực lượng chủ lực, tiên phong góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Chiều 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ các doanh nhân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan và đặc biệt có các doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Sự phát triển của cộng đồng doanh nhân Việt Nam đã góp phần thay đổi diện mạo đất nước, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam và đưa đất nước vững vàng phát triển, từng bước hiện thực hoá chủ trương, mục tiêu của Đảng về xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”

Những doanh nhân, doanh nghiệp lớn với thương hiệu như Vingroup, Viettel, FPT, Vietjet, Thaco, VNPT, BRG, Vinamilk, Thái Bình Shoes (TBS),… đã vươn tầm khu vực và thế giới, thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển các ngành, các địa phương và dẫn dắt doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngày một mạnh mẽ hơn.

Với gần 900 nghìn doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân cùng các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp FDI, các hợp tác xã, cộng đồng doanh nhân và các doanh nghiệp đã trở thành lực lượng hùng hậu thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển. Đội ngũ doanh nhân là lãnh đạo doanh nghiệp đã đạt con số 2 tới 3 triệu người, còn nếu tính tất cả những người làm kinh doanh, những hộ kinh doanh cá thể thì đội ngũ doanh nhân có thể đạt tới 10 triệu người. Đây là một nguồn nhân lực đặc biệt của đất nước, có vai trò quan trọng trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập của nước Việt Nam thời kỳ mới.

Không những vậy, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, vai trò của cộng đồng doanh nhân còn phát huy trong những hoạt động hướng về cộng đồng ý nghĩa: “Phát huy truyền thống “chia ngọt, sẻ bùi”, “tương thân, tương ái”, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng, đóng góp lớn vào Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 và ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho các địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam với đất nước, với nhân dân.”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã gửi lời cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan Trung ương và địa phương đã “giúp có cuộc sống hòa bình trong gần 50 năm qua, giúp chúng ta sống trong một xã hội an lành. Các cơ quan Nhà nước đã ký 16 hiệp ước tự do thương mại thế hệ mới và sắp ký 3 hiệp ước nữa. Đó là cơ hội cho doanh nghiệp làm ăn với các nước, có môi trường tự do sáng tạo phát huy năng lực của mình. Đây là lời cảm ơn chân thành của cộng đồng DN và hàng triệu lao động tới các cấp lãnh đạo.”

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hãng hàng không Vietjet Air chia sẻ cảm xúc phấn khởi, vinh dự của cộng đồng doanh nhân đón nhận Nghị quyết 41 vừa ban hành ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của doanh nhân Vietnam trong thời kỳ mới. Bà cũng bày tỏ quyết tâm của cộng đồng doanh nhân thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần vào xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Kể từ năm 2004, ngày 13/10 đã trở thành Ngày Tết Doanh nhân, là ngày các doanh nhân tập hợp lại và cùng suy ngẫm mình đã làm được gì và cần tiếp tục làm gì để giúp cho nền kinh tế quốc dân thịnh vượng, để thúc đẩy Việt Nam sớm sánh vai các cường quốc năm châu, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi gặp mặt.

“Thay mặt cộng đồng doanh nhân gửi đến hội nghị, gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lời cam kết tiếp tục mang tới sản phẩm sáng tạo mang thương hiệu Việt Nam phục vụ cho người dân Việt Nam và đi ra thế giới; tiếp tục mang thế giới tới Việt Nam và mang Việt Nam đến toàn cầu,” nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu trước lãnh đạo Đảng, Chính phủ và đông đảo cộng đồng doanh nhân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong lời phát biểu bế mạc sự kiện cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, tiếp thu tối đa các ý kiến của các tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và đoàn kết.