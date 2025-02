Thủ tướng New Zealand sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, từ ngày 25 – 28/2, Bộ Ngoại giao cho biết.

Trong thông báo đăng trên trang web của Chính phủ New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết ông sẽ thăm cả Hà Nội và TPHCM, cùng với đoàn tháp tùng là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao của New Zealand và Bộ Thương mại và Đầu tư.

“Việt Nam là ngôi sao đang lên của Đông Nam Á với một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực. Năm nay, hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, củng cố thương mại hiện có và mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp New Zealand”, ông Luxon cho biết.

Theo Thủ tướng Luxon, trong thời gian ở Việt Nam, ông sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, để bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và thảo luận về các cách thức hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Luxon dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Theo thống kê của Việt Nam, tính đến tháng 2/2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand, trong đó, Việt Nam là nhà xuất khẩu thứ 12 vào thị trường New Zealand và là nhà nhập khẩu đứng thứ 18 của New Zealand. New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, đạt xấp xỉ 1,3 tỷ USD năm 2024.

Tính đến tháng 2/2025, New Zealand có 55 dự án đầu tư với tổng số vốn 208 triệu USD, đứng thứ 39/149 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tập trung nhiều nhất tại lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.

Việt Nam có 12 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký 43,9 triệu USD, đứng thứ 30/80 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bán buôn bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu, nông nghiệp.