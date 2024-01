Thủ phủ mai vàng tất bật 'trẩy lá'

TP - Những ngày này, các nhà vườn ở thị xã An Nhơn (Bình Định), nơi được mệnh danh là thủ phủ mai vàng miền Trung lại tất bật xuống lá cho hàng ngàn chậu mai vàng để có hoa kịp bán Tết. Theo các nhà vườn, năm nay thời thất thường nên chủ động trẩy lá sớm hơn 10 ngày.

Ông Nguyễn Sơn Cờ (65 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn) chia sẻ, nếu thời tiết bình thường thì đầu tháng Chạp âm lịch các nhà vườn lặt lá để bán ra các tỉnh phía bắc, còn mai bán miền Nam thì lặt lá chậm hơn nửa tháng. Dịp Tết Nguyên đán này gia đình ông dự tính xuất bán khoảng hơn 300 chậu. Theo ông Cờ, mọi năm vào thời điểm này cũng có thương lái đến vườn để lựa mua những cây chưa lặt lá, tuy nhiên năm nay thị trường còn khá ảm đạm.

Bước vào vụ Tết, ngoài các lao động trong nhà, chủ vườn còn thuê thêm lao động ở ngoài để kịp lặt lá. Việc lặt lá mai được xem là công đoạn rất quan trọng, tính toán đúng thời gian để mai cho ra những nụ to, đẹp, hoa nở đúng dịp Tết.

Theo bà Đặng Thị Kim Long (63 tuổi, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) nghề lặt lá mai thuê thường chỉ kéo dài gần nửa tháng, nên cũng tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền lo sắm Tết. Hiện, một ngày công các lao động kiếm được 180-200 ngàn đồng.

“Đầu năm các chủ vườn thuê công làm cỏ, phân, thuốc, đến cuối năm thì vặt lá, trông coi hoa. Từ ngày ở quê trồng mai rộ, người dân có thêm việc làm, không phải đi làm thuê ở xa. Làm gần nhà thì tiện chăm sóc gia đình, con cái nên mệt mấy cũng cố gắng”, chị Lê Thị Kim Toàn, 33 tuổi ở thôn Háo Đức chia sẻ.

Thị xã An Nhơn có hàng ngàn hộ dân trồng mai trên diện tích khoảng 150ha, với trên 2 triệu chậu mai các loại. Tập trung nhiều ở xã Nhơn An và Nhơn Phong. Vài năm gần đây, doanh thu từ mai Tết đạt bình quân 100-130 tỷ đồng/năm. Riêng Tết Nguyên đán năm 2023, doanh thu đạt trên 170 tỷ đồng. Nghề trồng mai góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn. Thời điểm này, chạy dọc các tuyến Quốc lộ qua địa bàn thị xã An Nhơn, nhà vườn cũng tranh thủ dựng sạp đưa mai ra để bày bán.

Theo lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn, xuân Giáp Thìn năm 2024 địa phương sẽ tổ chức trưng bày khoảng 5.300 tác phẩm mai vàng tại triển lãm mai vàng. Sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày 26 - 29/1 (nhằm ngày 16 - 19 tháng chạp) tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm mai vàng ở thôn Trung Định, xã Nhơn An.