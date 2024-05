Thu phí sử dụng tạm vỉa hè ở Bà Rịa - Vũng Tàu như thế nào?

TPO - Đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè tại TP. Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ kết hợp trang bị hệ thống camera an ninh và giám sát giao thông, camera giám sát tại các khu vực công cộng tạo tâm lý yên tâm cho du khách.

Theo ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thực hiện “Năm chỉnh trang đô thị” từ tháng 4/2023 - 6/2025 với nhiều hoạt động cụ thể, được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chọn huyện Côn Đảo xây dựng huyện kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị; TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ mỗi địa phương chọn ít nhất 2 phường để xây dựng đơn vị kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị. Các huyện còn lại, mỗi huyện chọn ít nhất 1 thị trấn để xây dựng đơn vị kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị.

Kế hoạch này nhằm phát động phong trào thực hiện tốt các nhiệm vụ về chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, xây dựng, phát triển hình ảnh các vùng đô thị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với khách du lịch trong và ngoài nước góp phần phát triển du lịch chất lượng cao.

Qua triển khai thực hiện, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực. Các dự án chỉnh trang đô thị được đẩy nhanh tiến độ; nhiều địa phương đã thực hiện các giải pháp nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng không gian công cộng ấn tượng thu hút khách du lịch và người dân đặc biệt là trong các dịp lễ, tết.

Cùng với đó, quản lý trật tự đô thị được tăng cường; đã tổ chức xây dựng những tuyến đường kiểu mẫu, những mô hình đẹp trong chỉnh trang đô thị; ý thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị ngày càng được nâng lên.

Từ quá trình thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được lan tỏa đến cơ sở, như mô hình “Ngày Chủ nhật xanh” của TP. Vũng Tàu; mô hình “Thu gom rác tái chế” của Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu...

Đáng chú ý, một số dự án lớn phục vụ trực tiếp cho du lịch được quan tâm và tập trung triển khai thực hiện, gồm quy hoạch chi tiết trục Thùy Vân - Bãi Sau, Vũng Tàu; tổ chức khu dịch vụ chợ đêm TP. Bà Rịa; khu phố Đêm, cầu ngắm biển tại Xuyên Mộc, công viên bãi tắm công cộng Hồ Tràm,..

Đồng thời, đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè tại TP. Vũng Tàu, Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ kết hợp trang bị hệ thống camera an ninh và giám sát giao thông, camera giám sát tại các khu vực công cộng góp phần lớn trong đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tạo tâm lý yên tâm cho du khách và người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu còn những hạn chế cần khắc phục. Đó là tình trạng đậu xe ô tô trên các tuyến đường có biển báo cấm, trên vỉa hè, đặc biệt tại các khu vực chung cư, tại một số nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...

Các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe công cộng tiến độ còn rất chậm, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, ngày cuối tuần ở khu vực TP. Vũng Tàu. Một số địa phương chưa triển khai hiệu quả đề án thu phí sử dụng tạm vỉa hè, tái diễn lấn chiếm vỉa hè.

Tình trạng xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trái phép, không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xây dựng trái phép trong đất rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đặc biệt tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn xảy ra xây dựng công trình khi chưa hoàn thành thủ tục đất đai, không phép, sai phép.