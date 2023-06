Thủ phạm khiến Gen Z suy thoái về tình dục

TPO - Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng suy thoái tình dục ở Gen Z là mạng xã hội. "Thủ phạm" khác là đại dịch COVID-19.

Theo một cuốn sách mới Laid and Confused: Why We Tolerate Bad Sex and How to Stop, Gen Z (những người được sinh ra từ 1997-2012) đang rơi vào tình trạng suy thoái tình dục và phần lớn nguyên nhân là do lỗi của mạng xã hội.

“Những người trẻ bị vây quanh bởi những thông điệp độc hại liên quan đến tình dục, dẫn đến làm ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận khoái cảm. TikTok và Instagram có thể đã giúp giới trẻ phân tích giới tính của họ tốt hơn nhưng lại cản trở họ tiến gần hơn đến việc xây dựng đời sống tình dục dứt khoát và thú vị”, Tác giả Maria Yagoda viết.

Nói cách khác, Gen Z là thế hệ phát minh ra lối sống “giường chiếu” - dành phần lớn thời gian trong cuộc đời trên giường - nhưng không làm được gì nhiều ngoài nằm dài người. Nhà báo chuyên mục tình dục lâu năm nhận định điều đó có thể liên quan đến việc họ bị ngập ngụa trong những hình ảnh kích thích ngay từ khi còn nhỏ.

“Trẻ em đang xem thông tin về tình dục từ TV, tạp chí, TikTok. Tôi thấy nhiều cuộc thảo luận về tình dục kinh khủng, đôi lúc khó xử, lúc lại kiểu không quan tâm. Khi tôi nói chuyện với mọi người, những gì tôi nghe được là rất nhiều người trong số họ loại bỏ suy nghĩ đời sống tình dục có thể khiến họ cảm thấy tuyệt vời. Tất nhiên mọi ý kiến đều được hoan nghênh, nhưng tôi thấy thắc mắc về những loại thông tin mà chúng ta tiếp nhận hàng ngày”, Yagoda nói trên Vogue.

Một “thủ phạm” khác khiến giới trẻ ít mặn mà hơn với tình dục là đại dịch COVID-19.

“Đại dịch khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn một cách đáng kể trong tất cả nhóm dân số. Một số nhà nghiên cứu cho rằng làn sóng này là một trong những hiện tượng cốt lõi thúc đẩy suy thoái tình dục vì trải nghiệm tiếp xúc da thịt với nhau không còn mang lại cảm giác dễ chịu”, sách của Yagoda viết.

Nghiên cứu năm 2021 của Match.com về thói quen quan hệ tình dục của nam giới độc thân chỉ ra 81% cho biết tình dục ít được ưu tiên hơn so với trước đại dịch.

Trong cuốn sách, Yagoda phỏng vấn một loạt người trẻ tuổi, yêu cầu họ xác định thời điểm đời sống tình dục của họ cạn kiệt.

Một người ở độ tuổi 20 mệt mỏi mô tả đời sống tình dục bình thường của cô ấy chỉ tồn tại ở mức “từ buồn chán đến tồi tệ”. Cô không tiếc lời than phiền về các bạn tình vì kỹ năng sử dụng tay kém, không biết giao tiếp và “lật người tôi hai giây một lần vì họ xem rất nhiều phim khiêu dâm thịnh hành”.

Dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew được công bố vào đầu năm nay cho thấy 60% nam giới dưới 30 tuổi chọn sống độc thân — tăng từ 51% vào năm 2019. Các chuyên gia nhận định việc xem phim khiêu dâm liên tục là nguyên nhân hàng đầu.

Ngay cả những người đang cố gắng tạo kết nối trong quá trình quan hệ tình dục đôi khi cũng bị cản trở bởi hội chứng sợ giao tiếp xã hội, dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp.

Một người đàn ông thú nhận: “Một khi đã quan hệ tình dục, khả năng giao tiếp bằng lời nói của tôi gần như mất đi ngay lập tức. Tôi không có khả năng nói những điều mà tôi không cảm thấy ngu ngốc. Nếu giao tiếp là trung tâm để có trải nghiệm tình dục tốt thì đó là một trở ngại rất lớn”.

Tú Oanh