Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND

TPO - Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân đã được tổ chức rất chu đáo, trang trọng, thành công tốt đẹp, có giá trị sâu sắc, để lại dấu ấn và ý nghĩa lan tỏa lâu dài.

Thay mặt Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo vừa có Thư cảm ơn gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan văn hóa, văn nghệ, các văn nghệ sĩ, người làm công tác nghệ thuật; cơ quan thông tấn báo chí; đồng bào, chiến sĩ và Nhân dân cả nước.

Thư cảm ơn có đoạn viết: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố 2 Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân và cũng là Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trên phạm vi toàn quốc, trọng tâm là Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại Thủ đô Hà Nội.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và những đóng góp to lớn của các cấp, các ngành, các lực lượng, các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế, các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân đã được tổ chức rất chu đáo, trang trọng, thành công tốt đẹp, có giá trị sâu sắc, để lại dấu ấn và ý nghĩa lan tỏa lâu dài.

Bộ Công an xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người sáng lập, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Cảnh sát nhân dân. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo và cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương; các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ, các nhà báo, người làm công tác văn hóa, nghệ thuật; các tầng lớp Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng mong tiếp tục được đón nhận những tình cảm yêu mến, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ và dành những điều kiện thuận lợi nhất để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.