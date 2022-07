Lực lượng CSND kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

TPO - Tối 17/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, phát biểu và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Lễ kỷ niệm vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cùng đại diện thân nhân liệt sỹ và các điển hình tiên tiến trong CAND...

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) đã trình bày diễn văn kỷ niệm.

Cùng với việc ôn lại quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của lực lượng CSND qua các thời kỳ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã nêu bật những thành tích, chiến công hiển hách của lực lượng CSND trong thời gian qua.

Trong đó, trung bình mỗi năm gần đây, lực lượng CSND điều tra, khám phá 50.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội; 20.000 vụ phạm tội về ma túy; 34.000 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Đặc biệt, đã chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được đồng chí Tổng Bí thư đánh giá là "điểm sáng", góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn vừa qua.

Cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng CSND đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn 65 triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân; đồng thời, phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; góp phần chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản trị đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, cùng với toàn lực lượng CAND, lực lượng CSND đã tăng cường hàng trăm nghìn CBCS trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", cùng toàn lực lượng CAND tạo nên "Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng tri ân sự dũng cảm của những cán bộ, chiến sỹ đã bị thương, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

“Ngay trong thời bình, máu của các chiến sỹ CSND vẫn đổ cho sự bình yên của cuộc sống, chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới đến nay, đã có gần 200 CBCS anh dũng hy sinh và hơn 1.000 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ; cùng với những hy sinh xương máu, còn có vô vàn những cống hiến, hy sinh thầm lặng, không thể đong đếm được về thời gian, công sức, hạnh phúc riêng tư của lớp lớp CBCS CSND trên khắp mọi miền của Tổ quốc, để thực hiện lẽ sống cao cả thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” – Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những thành tích mà lực lượng CSND đã đạt được, đồng thời gợi mở 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng tin tưởng rằng: “Với truyền thống anh hùng, cách mạng vẻ vang qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dựa vào sức mạnh vô địch của Nhân dân, lực lượng CSND sẽ phát huy cao độ truyền thống anh hùng với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Vì sự hùng cường, thịnh vượng của Đất nước, vì khát vọng phồn vinh và bình yên, hạnh phúc của Nhân dân”.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng CSND.