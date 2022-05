Hội thảo khoa học cấp Quốc gia ‘Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam’

TPO - Sáng 25/5, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam".

Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Hội trường Trung tâm Bộ Công an tại Hà Nội, truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Hội trường Bộ Công an tại TPHCM và 63 điểm cầu Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thảo có gần 2000 đại biểu tham dự, trong đó, tại Hội trường Trung tâm có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của CAND, là lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...

"Hội thảo khoa học hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận quá trình xây dựng, phát triển, những hy sinh, cống hiến, công lao, thành tích của lực lượng CSND. Đồng thời cũng là dịp để chúng ta thảo luận, tư vấn, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những nhiệm vụ, giải pháp góp phần xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trở thành lực lượng vũ trang sắc bén, trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ, Hội thảo khoa học Quốc gia "Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam" là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, là diễn đàn sinh hoạt chính trị để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CBCS và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng…

"Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học đề cập toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng của lực lượng CSND. Đây thực sự là những công trình khoa học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét và thể hiện sự tri ân những thành tích, chiến công, sự hy sinh, cống hiến to lớn của lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tất cả các mặt công tác của lực lượng CSND trong thời gian tới", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Để hội thảo thành công, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tham dự hội thảo tập trung phân tích, luận giải sâu hơn vào những vấn đề trọng tâm như: sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Bộ Công an đối với lực lượng CSND; quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND; công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; làm rõ vai trò, vị trí và những đóng góp của lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam; công tác tham gia xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, chấp hành pháp luật của lực lượng CSND; lực lượng CSND ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...