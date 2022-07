[Video] Tưng bừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn, giàu ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu đậm về lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng.

Đặc biệt, trọng tâm là lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND, dự kiến diễn ra từ 20h ngày 17/7 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tham gia buổi lễ có khoảng 3.500 đại biểu. Dịp này, Bộ Công an sẽ tuyên dương, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gia đình liệt sĩ lực lượng CSND, trao thưởng các danh hiệu của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tổ chức nhiều hoạt động nổi bật khác như: Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022; khánh thành tượng đài Cảnh sát giao thông và Phòng cháy, chữa cháy tại TP Hà Nội; Tổng kết cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip với chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên; Cuộc thi viết truyện mở rộng và Trại viết văn giành cho các tác giả chuyên nghiệp viết về đề tài CSND; Hội thảo khoa học cấp Quốc gia ‘Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam’…

Những hoạt động trong đợt tuyên truyền này, sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND Việt Nam; thể hiện sự tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND và người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng CSND, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc” trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.