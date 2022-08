Thông tin mới vụ 2 sinh viên tử vong nghi do ngộ độc rượu ở TPHCM

TPO - Liên quan vụ việc 2 sinh viên tử vong và nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc rượu, công an TP Thủ Đức, TPHCM đã vào cuộc điều tra và có những thông tin ban đầu.

Theo công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức), lúc 22h50 ngày 5/8, anh Đ.Q.T (sinh năm 1990, ngụ quận Gò Vấp) đến công an phường trình báo sự việc nghi bị ngộ độc rượu xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày tại quán ăn do anh làm chủ (kiêm quản lý) ở khu phố 4 (phường Phước Long B, TP Thủ Đức).

Công an phường sau khi tiếp nhận tin đã phân công lực lượng đến bảo vệ hiện trường, ghi lời khai và rà soát Camera an ninh. Qua kiểm tra, khoảng 15h cùng ngày, quán ăn trên phát hiện hai nam nhân viên là L.Q.K (sinh năm 2002, quê Nghệ An) và N.V.C (sinh năm 2003, ngụ TP Thủ Đức) có biểu hiện mệt mỏi, nhận thức kém, mơ màng, không làm chủ được bản thân.

Thấy dấu hiệu bất thường nên anh T đã cho người đưa hai nhân viên trên đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức).

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh T nhận được tin anh C đã tử vong tại bệnh viện, còn anh K. được chuyển đến Bệnh viện nhân dân Gia Định để cấp cứu và điều trị.

Công an phường đã báo cho Trực ban CATP Thủ Đức. Sau đó, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, cán bộ đội Kỹ thuật hình sự CATP Thủ Đức đến phối hợp cùng công an phường khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào đêm 3/8, anh L.Q.K được giao trông coi quán ăn nói trên. Tại đây, anh K. rủ 5 nhân viên của quán và 2 người bạn khác đến tổ chức ăn uống.

Nhóm 8 người (là sinh viên) đã mua thức ăn từ bên ngoài và lấy 5 lít rượu ở quán rồi đựng trong bình nước suối pha với nước ngọt để uống.

Đến trưa 5/8, một nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà trọ ở phường Phước Long B (TP Thủ Đức, TPHCM). Anh C. có biểu hiện bất thường nên được người tại quán đưa đi cấp nhưng nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Những người khác đang được cấp cứu.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh N.Đ.B (chủ quán ăn) cho biết, 5 lít rượu trên được nhân viên cũ của quán là anh T (20 tuổi) mua hồi tháng 5. Do anh này đã nghỉ việc nên hiện chưa xác định rõ nguồn gốc số rượu này mua từ đâu.

Liên quan đến vụ việc, BV Lê Văn Việt, TP Thủ Đức cho biết, chiều 5/8, đơn vị tiếp nhận 5 sinh viên nhập viện nghi ngộ độc rượu. Trong đó, 1 bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong sau đó, 2 bệnh nhân khác được đưa đến BV Nhân dân Gia Định, 1 bệnh nhân nặng được chuyển đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. BV Nhân dân Gia Định cho hay, tối 5/8, bệnh viện tiếp nhận 4 sinh viên nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc rượu. Ngoài 2 sinh viên được đưa từ BV Lê Văn Việt đến cấp cứu còn 2 người khác được người nhà trực tiếp đưa đến bệnh viện. Từ 15h đến 19h ngày 5/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định liên tục tiếp nhận 4 trường hợp gồm 2 nam, 2 nữ chuyển tuyến với chẩn đoán ngộ độc Methanol. Trong đó có 1 trường hợp bị toan chuyển hoá nặng, thở máy và 1 trường hợp phải lọc máu, điều trị tại khoa Hồi sức – Tích cực chống độc. 2 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội tiết – thận. Cả 4 trường hợp này gồm 2 nam và 2 nữ đều được chuyển tuyến nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chẩn đoán chung là ngộ độc Methanol (cồn công nghiệp) ngày thứ 2. Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho hay, đơn vị đã cử người đến TP Thủ Đức để phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.