Thông tin mới nhất về sức khoẻ bé 3,5 tuổi bị siết cổ nhốt trong tủ cấp đông

TPO - Chiều 15/8 lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe của bệnh nhi 3 tuổi ở Hà Nam – trường hợp bị bạo hành, nhốt vào tủ cấp đông.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trẻ có thể ra viện trong chiều nay (15/8).



Theo TS Điển hiện sức khoẻ cháu bé chuyển biến tốt, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Bác sĩ nhận định sau sự cố có thể tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề này cần được theo dõi, đánh giá thêm. “Trường hợp thể chất bé ổn thì không cần khám lại. Về tinh thần bé còn sợ hãi thì khám lại sau”, PGS Điển nói.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng thăm khám, động viên trẻ và gia đình, cho trẻ nghỉ ngơi nơi yên tĩnh và hạn chế người lạ tiếp xúc. Hiện tại, sau 1 ngày điều trị, sáng nay 15/8, các bác sĩ cho biết các tổn thương thực thể của cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, toàn trạng cháu hiện ổn định, dù vẫn còn sưng nề vùng mặt. Nhưng đáng chú ý hơn là về tinh thần, trẻ vẫn còn các biểu hiện kích thích, quấy khóc, lo sợ khi có người lạ tiếp xúc và ăn uống còn kém.

​Dựa trên những kết quả thăm khám, đánh giá toàn diện về thể chất và tinh thần, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng giải thích với bố mẹ về tình trạng của trẻ. Sau khi được sự thống nhất của gia đình, các bác sĩ đã cho bé ra viện vào chiều nay. Bác sĩ cũng lưu ý thêm, trẻ cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc người lạ. Bố mẹ nên thường xuyên ở bên cạnh trẻ động viên, tạo niềm vui và cảm giác an toàn cho trẻ để giảm tối đa các hoảng loạn, tổn thương về tinh thần. Đồng thời, tiếp tục theo dõi thêm các ảnh hưởng tâm lý của trẻ về sau.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, 23h15 ngày 13/8, khoa Cấp cứu chống độc tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi, được chuyển đến từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam với chẩn đoán suy hô hấp/hạ thân nhiệt/chấn thương vùng đầu mặt cổ.

Khi được tìm thấy trong tủ cấp đông, bé trai hơn 3 tuổi ở Hà Nam đã tím tái toàn thân, không kêu khóc được, chân tay lạnh ngắt.

Theo công an Hà Nam, đối tượng bạo hành cháu bé là Nguyễn Trường Giang (cạnh nhà cháu Đ., ở xã Chính Lý) đã khai nhận cho cháu bé vào thùng các tông, cho vào tủ cấp đông rồi đóng cửa bỏ đi.

Các bác sĩ cho biết, tình trạng hạ thân nhiệt xảy ra khi cơ thể mất lượng nhiệt nhiều hơn so với lượng nhiệt được sinh ra.

Nếu thân nhiệt giảm quá thấp dưới 35 độ C, không kịp thời xử lý tăng thân nhiệt thì người bệnh có thể bị đe dọa tính mạng do tim và hệ thống thần kinh không thể hoạt động tốt. Rất may mắn, bé trai bị hạ thân nhiệt khi vào viện đã được cấp cứu kịp thời.