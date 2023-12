Thiên Mộc Hương ra mắt cửa hàng Flagship đẳng cấp mới tại Hà Nội

Thương hiệu trang sức trầm hương cao cấp Thiên Mộc Hương tiếp tục khẳng định bước chuyển mình thành một nhà cung cấp trầm hương chuyên nghiệp khi cho ra mắt cửa hàng Flagship mới. Với không gian đẳng cấp, sang trọng, Thiên Mộc Hương hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hết sức đặc biệt.

Thiên Mộc Hương FlagShip Store khai trương vào sáng ngày 09/12/2023 tại số 11 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thiên Mộc Hương FlagShip Store - Kỷ nguyên mới cho giá trị trầm hương đích thực

Hơn cả một thương hiệu trang sức trầm hương đơn thuần, Thiên Mộc Hương tiếp tục mang đến những giá trị tôn vinh vẻ đẹp, tạo cảm hứng và khẳng định sự đẳng cấp bằng cách cho ra mắt Flagship Store với không gian trải nghiệm độc đáo. Thiên Mộc Hương FlagShip Store không chỉ là một cửa hàng mới mà chính là sự khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn tương lai của Thiên Mộc Hương với mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Cửa hàng Flagship này có không gian và cách thức tương tác với khách hàng hiện đại hơn so với các cửa hàng cũ của thương hiệu. Với không gian thưởng trầm cao cấp, Thiên Mộc Hương FlagShip Store tạo ra sự thân thiết, gần gũi, thân mật. Đặc biệt, khách hàng không chỉ được trải nghiệm sản phẩm trực tiếp mà còn có thể thoải mái khám phá và tự do check in, tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt và khó quên.

Diện mạo mới cho một đẳng cấp mới

Cửa hàng Flagship mới ra mắt của Thiên Mộc Hương là minh chứng cho lời hứa mà Thiên Mộc Hương muốn dành cho tất cả các quý khách hàng thân thiết đã ủng hộ và tin tưởng trong suốt thời gian qua. Việc có thêm cửa hàng mới này đánh dấu sự lột xác hoàn toàn của Thiên Mộc Hương - một hình ảnh hiện đại, đẳng cấp và sang trọng hơn hẳn.

Đây chính là lời khẳng định cho sự cố gắng không ngừng nghỉ để đem đến những sản phẩm trầm hương chất lượng, trải nghiệm đẳng cấp cho những khách hàng thượng lưu. Đặc biệt, nhờ tọa lạc tại vị trí đắc địa của con phố Kim Mã ngay trung tâm Hà Nội, nơi có các tuyến giao thông thuận lợi - Thiên Mộc Hương FlagShip Store trở thành điểm đến mua sắm lý tưởng, không chỉ cho khu vực xung quanh mà còn cho toàn bộ thành phố.

Cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thân thiện, các sản phẩm đa dạng và chất lượng, nơi đây không chỉ là nơi để mua sắm trầm hương mà còn mang đến không gian trải nghiệm đẳng cấp từ sản phẩm cho đến dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng.

Dấu ấn trầm hương - Khai trương Kim Mã với vô vàn ưu đãi

Mỗi sản phẩm từ Thiên Mộc Hương đều có xuất xứ được đảm bảo, từng thiết kế đều được thực hiện kỹ lưỡng, đem lại trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng. Với những khách hàng luôn tin chọn Thiên Mộc Hương để thể hiện phong cách và đẳng cấp của mình, dịp khai trương này là cơ hội không thể bỏ qua để sở hữu những trang sức trầm hương tinh tế và độc đáo.

Đặc biệt trong dịp mừng khai trương này thương hiệu còn cho ra mắt vô vàn sản phẩm mới, lần đầu có tại Thiên Mộc Hương. Không chỉ vậy, Thiên Mộc Hương cũng đưa ra rất nhiều các khuyến mãi cực sốc chỉ có trong dịp khai trương như ưu đãi đến 50%, mua 1 tặng 3, bốc thăm may mắn trúng charm vàng 9999 cùng hơn 1000 món quà tặng miễn phí,.. Ưu đãi dành riêng cho các khách hàng đăng ký và tham dự khai trương từ ngày 9/12 đến 17/12.

Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để mua các sản phẩm vòng trầm giá tốt, trải nghiệm những dịch vụ xứng tầm thượng lưu và là trở thành khách hàng đầu tiên check in tại Thiên Mộc Hương FlagShip Store ngay hôm nay.

Thiên Mộc Hương - Thương hiệu trầm hương Quốc Tế

