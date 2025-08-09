Thêm 5 phim ngắn Việt được sản xuất bởi kinh phí của Dự án phim ngắn CJ

Sau vòng thuyết trình diễn ra vào ngày 6/8 tại CGV Sư Vạn Hạnh, Dự án phim ngắn CJ mùa 6 đã chính thức công bố Top 5 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 400 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Đây là những dự án tâm huyết của một thế hệ mới các đạo diễn trẻ đam mê và đầy bản lĩnh của điện ảnh Việt Nam.

Top 12 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng thuyết trình dự án

Ngày 6/8 vừa qua, vòng thuyết trình của Dự án phim ngắn CJ 2025 đã được tổ chức tại CGV Sư Vạn Hạnh (TP. HCM). Tại đây, 12 đạo diễn trẻ đã lần lượt trình bày ý tưởng và kế hoạch thực hiện dự án phim ngắn của mình trước Hội đồng thẩm định chuyên môn gồm các nhà làm phim hàng đầu tại Việt Nam như đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, đạo diễn Trần Thanh Huy. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng về ý tưởng kịch bản, cách tiếp cận sáng tạo và tiềm năng thực hiện của dự án, hội đồng thẩm định của chương trình đã chọn ra 5 dự án xuất sắc nhất được hỗ trợ kinh phí làm phim lên tới 1,5 tỷ đồng (300 triệu đồng mỗi dự án).

Top 5 dự án xuất sắc nhất Dự án phim ngắn CJ 2025 chính thức được công bố, bao gồm:

1. "Những Ngày Xanh Thẳm" - đạo diễn Vũ Trung Đức

2. "Giấc Mơ Là Ốc Sên" – đạo diễn Nguyễn Thiên Ân

3. "Made in Vietnam" – đạo diễn Nguyễn Duy Anh

4. "Behind The Sin" – đạo diễn Cầm Đức Hiệp

5. "Lạch Cạch" - đạo diễn Lê Hoàng

Trong số hơn 400 thí sinh tham dự chương trình, có nhiều cái tên quen thuộc đã bền bỉ theo đuổi chương trình suốt nhiều năm. Dù có được lựa chọn hay không, chính tinh thần kiên trì, niềm đam mê với điện ảnh và sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm của các nhà làm phim trẻ đã tạo nên giá trị bền vững cho hành trình nuôi dưỡng tài năng của Dự án phim ngắn CJ.

Chia sẻ cảm nhận về các dự án năm nay, đạo diễn Trịnh Đình Lê Mình – thành viên Hội đồng thẩm định cho biết: "Sau nhiều năm đồng hành cùng chương trình, tôi thật sự bất ngờ trước sự tiến bộ rõ rệt của các đạo diễn trẻ. Các bạn không chỉ có tư duy kể chuyện chín chắn, sáng tạo mà mà còn thể hiện được sự tự tin, mạch lạc trong cách trình bày và làm nổi bật ý tưởng của mình.”

Hội đồng thẩm định của Dự án phim ngắn CJ mùa 6

Ngoài hỗ trợ kinh phí làm phim lên tới 1,5 tỷ đồng và chi phí tham dự các Liên hoan phim (LHP) quốc tế, 5 đạo diễn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ 2025 còn được hỗ trợ về mặt thiết bị, hậu kỳ bởi nhà tài trợ HK Film và Pixelsgarden cũng như được tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng về kỹ năng làm phim trước khi bấm máy bởi các giảng viên của Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (Korean Academy of Film Arts) và một số chuyên gia điện ảnh hàng đầu tại Việt Nam.

Sau khi được chọn, 5 thí sinh sẽ bước vào giai đoạn sản xuất phim ngắn trong vòng 3 tháng với sự hướng dẫn, hỗ trợ từ các thành viên hội đồng thẩm định. Dự kiến các phim ngắn sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2025 và hỗ trợ kinh phí đăng ký tham gia tranh giải tại các Liên hoan phim quốc tế uy tín

Nhiều bạn trẻ hào hứng theo dõi phần thuyết trình dự án của Top 12

Từ năm 2018 đến nay, Dự án phim ngắn CJ do CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam tổ chức đã hỗ trợ sản xuất 25 phim ngắn của các đạo diễn trẻ Việt Nam. Nhiều tác phẩm trong số đó đã được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế danh giá như Cannes, Venice, Berlin, Locarno, Singapore… Không chỉ tạo sân chơi cho các nhà làm phim, chương trình còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng một thế hệ vàng các đạo diễn trẻ tài năng, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam vươn xa trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Nhiều đạo diễn bước ra từ Dự án phim ngắn CJ đã gặt hái được nhiều thành công tại các LHP quốc tế với phim dài đầu tay như đạo diễn Phạm Thiên Ân, đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đạo diễn Dương Diệu Linh… Vào tháng 7 vừa qua, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên (mùa 4) đã thành công ra mắt phim dài đầu tay “Điều Ước Cuối Cùng” do CGV đầu tư và phát hành.