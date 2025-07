The Wisteria chính thức bàn giao, mang đến không gian sống đẳng cấp phía Tây Thủ đô

Từ ngày 15/07/2025, chủ đầu tư chung cư The Wisteria thuộc khu đô thị Hinode Royal Park (Hoài Đức, Hà Nội) đã chính thức bàn giao các căn hộ cho khách hàng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khu đô thị hiện đại, xanh - sạch - đẹp tại phía Tây thủ đô.

Được bàn giao đúng tiến độ, hơn 200 cư dân The Wisteria đã chính thức nhận nhà (Ảnh: The Wisteria)



Tiêu chuẩn cao cấp, tối ưu công năng

The Wisteria được đánh giá là một trong những dự án căn hộ nổi bật tại Hoài Đức với thiết kế tinh tế, tiện ích đồng bộ và không gian sống trong lành, gần gũi thiên nhiên. Sở hữu vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội qua các tuyến đường lớn như Quốc lộ 32, vành đai 3.5, The Wisteria đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông phát triển nhanh chóng của khu vực. Bên cạnh đó, The Wisteria còn được trang bị hệ thống tiện ích đa dạng như công viên cây xanh, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, bể bơi, phòng gym, khu vực BBQ… tạo nên môi trường sống năng động, thân thiện và đầy đủ tiện nghi cho mọi thành viên trong gia đình.

Toà The Wisteria có quy mô trên diện tích 1,627 ha với mật độ xây dựng 53%, gồm 3 tòa nhà cao 25 tầng cùng 2 tầng hầm, tổng số lượng căn hộ lên đến 840 căn, đa dạng về loại hình và diện tích, bao gồm căn hộ 2, 3 và 4 phòng ngủ, căn hộ Dual Key, Penthouse và Duplex với diện tích dao động từ khoảng 73m² đến hơn 580m². Các căn hộ The Wisteria được thiết kế tối ưu công năng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và không gian mở, hứa hẹn mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp cho cư dân tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội.

Căn hộ The Wisteria được bàn giao theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy được nghiệm thu kỹ càng. (Ảnh: The Wisteria)

Trong đợt bàn giao này, chủ đầu tư sẽ bàn giao hai loại hình căn hộ gồm căn hộ tiêu chuẩn và căn hộ Duplex, với vật liệu và trang thiết bị chất lượng, đảm bảo sự bền vững và tiện nghi cho cư dân. Căn hộ tiêu chuẩn được trang bị sàn gỗ công nghiệp cao cấp, gạch porcelain chống trơn cho khu vực bếp, vệ sinh và logia, tường và trần hoàn thiện sơn bả chất lượng cao, cửa nhôm kính hệ Xingfa an toàn, cửa chính gỗ công nghiệp phủ Laminate đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy cùng khóa vân tay hiện đại. Trong khi đó, căn hộ Duplex có sàn bê tông cốt thép chắc chắn, logia lát gạch porcelain chống trơn và chống thấm, tường và trần bên trong không trát, logia hoàn thiện sơn bả, hệ thống cửa và lan can tương tự căn hộ tiêu chuẩn.

Cả hai loại căn hộ đều để đầu dây chờ hệ thống điện, mạng, cấp thoát nước thuận tiện cho việc lắp đặt thiết bị sau này. Hệ thống chuông cửa hình Panasonic hoặc tương đương được trang bị nhằm đảm bảo an ninh và tiện ích cho cư dân. Trước khi bàn giao, The Wisteria đã được lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn và nghiệm thu kỹ càng trước khi bàn giao.

Trang thiết bị sử dụng trong các căn hộ thể hiện sự tinh tế và sang trọng, là điểm nhấn quan trọng giúp dự án vừa đảm bảo chất lượng xây dựng, vừa mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân.

Dự án The Wisteria là nơi đáng sống cho cư dân phía Tây Hà Nội.

Chương trình bàn giao The Wisteria cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực Hoài Đức, nơi đang được giới chuyên gia xem là “vùng trũng giá” duy nhất còn lại tại nội thành Hà Nội, thu hút nhiều nhà đầu tư và người mua nhà tìm kiếm cơ hội an cư và đầu tư sinh lời.

Với sự hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, The Wisteria hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng mong muốn sở hữu không gian sống hiện đại, tiện nghi và gần gũi thiên nhiên ngay sát trung tâm thủ đô.