THE SOLIA chạm sóng đầu tư, đón đầu cơ hội tại 'tọa độ vàng' Bến Lức

Năm 2025 đánh dấu thời điểm “vàng” hiếm có của bất động sản Bến Lức khi nhiều yếu tố then chốt đồng loạt hội tụ: thị trường bước vào chu kỳ phục hồi, dòng vốn đổ mạnh về các khu đô thị vệ tinh, hạ tầng tăng tốc triển khai và nhu cầu nhà ở thực ngày càng rõ nét.

Đúng vị trí, trúng thời điểm, sẵn tiềm năng

Bến Lức đang dần trở thành trung tâm giao thương mới của miền Nam nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng kết nối mạnh mẽ. Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận chuẩn bị mở rộng lên 8 làn xe, dự kiến khởi công vào quý II/2025. Cao tốc Bến Lức – Long Thành sắp hoàn thiện, dự kiến thông xe cuối năm 2026. Vành đai 3 TP.HCM đang được thi công, nhiều đoạn đã đạt hơn 40% tiến độ, dự kiến hoàn thành năm 2026. Vành đai 4 dự kiến khởi công từ quý III/2026. Các tuyến này sẽ rút ngắn thời gian kết nối TP.HCM, miền Tây và Đông Nam Bộ chỉ còn 20–30 phút. Hạ tầng phát triển không chỉ gia tăng giá trị bất động sản mà còn tạo đòn bẩy cho dòng vốn đầu tư dài hạn.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh Long An (cũ) thu hút hơn 640 triệu USD vốn FDI. Đến nay, tỉnh ghi nhận 1.349 dự án với hơn 12,4 tỉ USD, thuộc top 10 cả nước về hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài hàng loạt KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 80–90% như Phú An Thạnh (352ha), Hải Sơn (460ha), Hựu Thạnh, Thuận Đạo, Tân Đô…, Bến Lức còn đón thêm hai KCN quy mô lớn đang được định hình là Prodezi 400ha (đang triển khai) và VSIP hơn 3.000ha (chuẩn bị khởi công). Dự kiến khi các khu này chính thức vận hành, sẽ thu hút hàng chục ngàn lao động, bổ sung nguồn cầu nhà ở rất lớn, tạo lực đẩy cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, an cư và cho thuê.

Theo UBND tỉnh, số lượng người lao động làm việc tại các KCN hiện vào khoảng 234.285 người và dự kiến sẽ tăng lên 253.307 người vào năm 2030. Đây chính là nguồn cầu ổn định và bền vững từ đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý – những người có nhu cầu thực về nhà ở và sẵn sàng chi trả để nâng cấp chất lượng sống gần nơi làm việc.

Bến Lức không chỉ ghi dấu với vị trí và công nghiệp, mà còn trở thành điểm đến của làn sóng dịch chuyển từ các chủ đầu tư lớn. Từ cuối 2024, phía Tây TP.HCM liên tục xuất hiện các đại đô thị quy mô lớn, tạo động lực cho hạ tầng, tiện ích phát triển và hình thành trục đô thị hóa nhộn nhịp.

Dù thu hút đầu tư mạnh, mặt bằng giá bất động sản Bến Lức vẫn ở vùng trũng so với Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) hay Nhơn Trạch (Đồng Nai), mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng và biên độ tăng trưởng rõ rệt trong trung – dài hạn.

Tâm điểm đón sóng đầu tư

Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4 – trục giao thông huyết mạch, liền kề các KCN lớn và sát cạnh các đại đô thị sinh thái đang triển khai, THE SOLIA là một trong số ít dự án tại Bến Lức sở hữu pháp lý hoàn chỉnh (100% sổ đỏ), hạ tầng đã hoàn thiện, tiện ích đang thành hình và cộng đồng cư dân xung quanh hiện hữu. Trong bối cảnh khu vực chuyển mình mạnh mẽ, đây chính là tâm điểm nổi bật đón đầu làn sóng tăng trưởng năm 2025.

Vị trí chiến lược giúp cư dân dễ dàng kết nối TP.HCM, Bình Chánh, Quốc lộ 1A, cao tốc Bến Lức – Long Thành hay trục đường Nguyễn Hữu Trí trong thời gian ngắn. Hạ tầng hoàn chỉnh không chỉ giúp di chuyển thuận tiện mà còn là yếu tố nâng tầm giá trị bất động sản.

Bao quanh dự án là cụm KCN quy mô lớn như Prodezi, Phú An Thạnh, VSIP, Hựu Thạnh, Thuận Đạo... trong bán kính 3–10 phút. Đây là nguồn cầu thực tế ổn định từ chuyên gia, kỹ sư, quản lý giúp THE SOLIA không cần chờ đợi làn sóng giãn dân từ TP.HCM mà đã có sẵn lực hấp thụ tại chỗ.

Trên tổng quy mô 20,5 ha, dự án được quy hoạch bài bản thành khu đô thị sinh thái với hơn 27.000 m² tiện ích đa dạng như hồ bơi 400 m², khu thể thao, công viên ven sông, bệnh viện nội khu sắp khởi công… Toàn khu đã phủ xanh, tạo không gian sống trong lành, hài hòa thiên nhiên.

Tất cả sản phẩm tại THE SOLIA đã có sổ đỏ riêng – minh chứng cho pháp lý minh bạch, giúp khách hàng dễ giao dịch, sang nhượng và an tâm đầu tư. Đặc biệt, mức giá đang thuộc nhóm tốt nhất khu vực nhưng chất lượng hạ tầng và tiện ích đã tiệm cận đô thị cao cấp.

Trong bối cảnh giá đất trung tâm đã cao, hạ tầng Bến Lức tăng tốc và pháp lý rõ ràng, THE SOLIA hội tụ đủ điều kiện để trở thành điểm đến tiềm năng cho cả nhu cầu an cư và đầu tư trong năm 2025.