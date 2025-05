The Matrix One Premium – Mảnh ghép hoàn hảo của tổ hợp căn hộ thượng lưu trong hệ sinh thái đẳng cấp Quốc tế

Với tầm nhìn chiến lược và năng lực phát triển bền vững, MIK Group tiếp tục khẳng định vị thế nhà kiến tạo bất động sản cao cấp qua tuyệt tác mới mang tên The Matrix One Premium – giai đoạn nâng cấp toàn diện thuộc tổ hợp The Matrix One đã thành công rực rỡ. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là tuyên ngôn sống của giới tinh hoa , định danh phong cách sống thượng lưu tại trung tâm hành chính mới phía Tây Hà Nội

Tổ hợp đa tiện ích: Xu hướng định hình phong cách sống hiện đại

Trong dòng chảy đô thị hóa mạnh mẽ, không gian sống lý tưởng ngày nay không còn bó hẹp trong khái niệm đơn thuần “nơi an cư”, mà đã trở thành một hệ sinh thái sống toàn diện. Đó là nơi cư dân được thụ hưởng trọn vẹn các giá trị sống, làm việc, nghỉ ngơi, giải trí trong một quần thể khép kín.

Đón đầu xu hướng tất yếu đó, The Matrix One do MIK Group phát triển đã khẳng định vai trò tiên phong khi kiến tạo tổ hợp đa tiện ích kiểu mẫu ngay trung tâm hành chính mới phía Tây Hà Nội. Giai đoạn 1 của dự án nhanh chóng gây tiếng vang trên thị trường với hai tòa tháp cao cấp cùng hệ tiện ích nội khu hiện đại, vận hành bài bản. Tiếp nối thành công ấy, The Matrix One Premium, giai đoạn 2, ra mắt như một phiên bản nâng cấp hoàn hảo và toàn diện thuộc bộ sưu tập Landmark đắt giá của MIK Group.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược giao thoa giữa Mễ Trì và Lê Quang Đạo, The Matrix One Premium không chỉ là một dự án bất động sản cao cấp mà còn là mảnh ghép hoàn hảo trong hệ sinh thái sống đẳng cấp quốc tế rộng gần 40ha do MIK Group kiến tạo. Đây là một tổ hợp đồng bộ bao gồm The Matrix One giai đoạn 1 đã hoàn thiện và đi vào hoạt động, The Matrix One Premium, công viên The Matrix Park rộng 14ha, trung tâm hội nghị sự kiện hiện đại và trường học quốc tế chuẩn quốc tế hình thành trong tương lai, tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đặc biệt, trung tâm hành chính mới phía Tây Thủ đô, nơi dự án tọa lạc, hiện là điểm hội tụ của nhiều bộ ban ngành quan trọng, tập đoàn lớn và cộng đồng chuyên gia quốc tế, hình thành nên một môi trường sống hiện đại, năng động và giàu tiềm năng phát triển. Mỗi nhịp sống tại đây đều được nâng tầm bởi hạ tầng đồng bộ, không gian sống đẳng cấp và cộng đồng cư dân tinh hoa. Tất cả cùng kiến tạo nên một biểu tượng sống xứng tầm, mang đậm dấu ấn bền vững của MIK Group trên bản đồ bất động sản cao cấp Thủ đô.

Biểu tượng sống thượng lưu giữa trung tâm hành chính mới Thủ đô

Là tuyệt tác tiếp theo trong đại dự án The Matrix One, The Matrix One Premium hiện thân cho đỉnh cao sáng tạo trong bộ sưu tập Landmark danh giá nhất của MIK Group – nhà phát triển bất động sản dày dạn kinh nghiệm và am hiểu thị trường cao cấp. Dự án thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ tổ hợp đa tiện ích The Matrix One, từ vị trí chiến lược đến không gian cảnh quan sống xanh, tạo nên một chỉnh thể hài hòa và khác biệt giữa lòng trung tâm hành chính mới của Thủ đô.

Hai tòa tháp cao 37 và 44 tầng vươn mình kiêu hãnh giữa trung tâm hành chính mới của Hà Nội, mang đến 975 căn hộ hạng sang, từ 1 đến 4 phòng ngủ, penthouse và duplex, kiến tạo một cộng đồng cư dân ưu tú, thời thượng, dẫn dắt chuẩn mực sống mới của thời đại.

Hơn cả một không gian sống, The Matrix One Premium tạo lập một hệ sinh thái sống “all-in-one” chuẩn quốc tế. Với 4 tầng trung tâm thương mại hiện đại và 3 tầng shop apartment sôi động, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn hệ tiện ích mua sắm, giải trí, dịch vụ ngay dưới chân nhà, trong một tổ hợp được quy hoạch bài bản, vận hành chuyên nghiệp và bảo chứng bởi uy tín thương hiệu MIK Group.

Không gian sống tại The Matrix One Premium được ví như một bản giao hưởng giàu xúc cảm, nơi từng tầng cao là một chương trình trải nghiệm sống tinh tế. Đặc biệt khi chủ đầu tư không chỉ đem đến các tiện ích ngoài trời như sân thể thao, chòi nghỉ cảnh quan … và MIK Group còn dành riêng các tầng tiện ích cho cư dân theo chủ đề: nhịp sống năng động với phòng gym hiện đại, bể bơi, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, không gian tái tạo năng lượng với vườn thiền, sảnh thưởng trà thanh nhã, lounge sang trọng, thư viện mở và khu yoga thư thái. Và đặc biệt, khắc họa đỉnh cao trải nghiệm, nơi vườn ngắm sao riêng tư, thư viện tĩnh lặng và phòng họp sang trọng dành riêng cho những chủ nhân mang khí chất lãnh đạo và phong cách sống dẫn dắt.

Vượt lên trên mọi chuẩn mực cao cấp từng được thiết lập, The Matrix One Premium là nơi khẳng định bản sắc cá nhân và tầm vóc của chủ nhân. Dự án quy tụ cộng đồng cư dân văn minh, thành đạt, những người không chỉ đề cao sự tiện nghi, mà còn tìm kiếm một môi trường sống bền vững, hài hòa và trường tồn theo thời gian. Đó cũng chính là tuyên ngôn sống kiêu hãnh mới giữa trung tâm hành chính mới của Thủ đô, nơi hội tụ trọn vẹn những giá trị đỉnh cao mang dấu ấn MIK Group.