The Marq ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” 2022

Muôn đời nay, với mỗi người con dân đất Việt, biển đảo luôn là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời. Lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước luôn thấm đẫm máu xương của biết bao thế hệ. Hiển nhiên, chủ quyền biển đảo cũng chính là chủ quyền lãnh thổ mà mỗi người dân Việt Nam phải luôn khắc cốt ghi tâm.

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người dân với biển, đảo quê hương và có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần quân-dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vừa phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” để tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc; xây dựng Nhà văn hóa đa năng trên đảo Thuyền Chài B; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022; tổ chức Chương trình Nghĩa tình Biên Cương, thực hiện Công trình nước ngọt vùng viên, trao tặng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng biên giới các tỉnh miền Trung…

Hưởng ứng lời kêu gọi này của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, dự án The Marq được phát triển bởi Hongkong Land và NDC An Khang – chủ đầu tư dự án căn hộ hạng sang The Marq tại trung tâm quận 1 – đã ủng hộ 100 triệu đồng dành cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận như một cách thể hiện tình cảm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với biển đảo quê hương.

The Marq là dự án căn hộ hạng sang sở hữu vị trí đắc địa tại lõi trung tâm Quận 1. Bao gồm 515 căn hộ cao cấp có diện tích đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ với tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp ngoạn mục của thành phố, The Marq là sự kết hợp hài hoà giữa giá trị di sản của một Sài Gòn xưa cũ đan xen cùng công nghệ hiện đại được thể hiện qua việc sử dụng kính hai lớp cho toàn bộ mặt tiền và ban công, thang máy riêng, đá cẩm thạch sang trọng và trần cao 3.2, thậm chí là 6,9m tại một số căn 4 phòng ngủ. Không gian sống sang trọng mang phong cách kiến trúc hiện đại ngay giữa lòng phố thị nhưng tuân thủ các tiêu chí về môi trường xanh được thể hiện qua các tiện ích xứng tầm The Sky Club trên tầng thượng với hồ bơi tràn 30 mét, khu tiệc ngoài trời Sky Bar và Sky Dinning; hồ bơi, hồ jacuzzi hay phòng tập thể dục… Nhờ những lợi thế này, tại giải thưởng International Property Awards, The Marq đã được vinh danh với ba giải thưởng danh giá: Tòa nhà cao tầng tốt nhất (Residential High-Rise Development); Tòa nhà cao tầng có kiến trúc tốt nhất (Residential High-Rise Architecture); và Dự án căn hộ tốt nhất (Residential Apartment/Condominium). Giải thưởng danh giá này khẳng định đẳng cấp, uy tín và vị thế của Hongkong Land và An Khang trên thị trường quốc tế.

Dự án hiện đã được hoàn thiện và bàn giao sớm hơn dự kiến cho các cư dân đầu tiên từ tháng 12/2021.