Thế Giới Di Động chạm mốc bán ra 1 triệu camera, đưa giải pháp an ninh hiện đại đến các gia đình Việt

Thế Giới Di Động vừa xác lập cột mốc mới với 1 triệu camera an ninh được bán ra chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025. Đây là một thành tích ấn tượng, khẳng định vị thế dẫn đầu của chuỗi bán lẻ này trong thị trường camera an ninh.

Trong hai năm qua, Thế Giới Di Động đã có những bước nhảy vọt về doanh số trong mảng phân phối camera an ninh. Năm 2024, chuỗi đã bán ra hơn 470.000 thiết bị trong 10 tháng đầu năm, tăng 3,5 lần so với năm 2023. Sang năm 2025, Thế Giới Di Động tiếp tục tăng tốc và nhanh chóng cán mốc 1 triệu sản phẩm, tương đương 220% số lượng máy bán ra và 215% doanh thu của cùng kỳ năm trước. Tính từ 2023 đến nay, số lượng camera bán ra tại Thế Giới Di Động đã tăng gấp 10 lần, minh chứng tính thiết yếu ngày càng lớn của ngành hàng này.

Một trong những yếu tố giúp Thế Giới Di Động nhanh chóng bứt tốc trên thị trường chính là danh mục sản phẩm phong phú, với gần 100 mẫu camera đến từ những thương hiệu hàng đầu như Ezviz, IMOU, TP-Link, Dahua, Tiandy… Với dải sản phẩm đa dạng, tích hợp nhiều tiện ích thông minh cho cả camera quan sát trong nhà và ngoài trời như điều khiển từ xa qua smartphone, quan sát ban đêm có màu, theo dõi chuyển động thông minh, còi cảnh báo... người dùng có thể dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình, đồng thời tránh rủi ro mua phải sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng.

Với danh mục đủ chủng loại và tầm giá, Thế Giới Di Động là địa chỉ mua sắm lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm thiết bị camera an ninh chất lượng

Bên cạnh đó, giá bán cạnh tranh và các dịch vụ hỗ trợ mua hàng hấp dẫn cũng là điểm cộng giúp Thế Giới Di Động thu hút và giữ chân khách hàng. Chỉ từ 390.000 đồng, người mua hàng đã có thể sở hữu 1 chiếc camera an ninh với nhiều tính năng hiện đại. Thế Giới Di Động cũng mang đến ưu đãi tài chính thiết thực như xài trước - trả sau 0% lãi suất, đổi trả linh hoạt trong vòng 1 năm, cùng dịch vụ miễn phí lắp đặt và bảo hành tận nhà nhằm giảm bớt áp lực về chi phí cho khách hàng, nhất là với những người có nhu cầu lắp đặt nhiều camera cùng lúc. Ngoài ra, trong các dịp cao điểm mua sắm như 11/11 và Black Friday 28/11, Thế Giới Di Động còn có nhiều chương trình “siêu khuyến mãi” hấp dẫn, gia tăng thêm lợi ích cho người dùng.

Sở hữu đội ngũ sau bán hàng lớn, bao phủ khắp 34 tỉnh thành cũng là lợi thế giúp ông lớn bán lẻ hỗ trợ khách hàng toàn diện từ khâu tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp, cho đến lắp đặt và bảo hành tận nhà mà không bị cộng thêm các chi phí phát sinh. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản giúp khách hàng thiết lập các bước bảo mật ngay từ đầu, hạn chế tối đa rủi ro xâm nhập trái phép - một trong những mối lo lớn nhất khi sử dụng camera gia đình.

Thế Giới Di Động mang đến sản phẩm giá tốt, cùng dịch vụ trọn gói giúp phổ cập thiết bị camera đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước

Nếu sản phẩm và dịch vụ là nền tảng, thì mạng lưới cửa hàng phủ rộng chính là "cánh tay nối dài" giúp Thế Giới Di Động chạm đến mọi ngóc ngách của thị trường, mang hàng triệu “mắt thần” an ninh đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Nhờ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng tại cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhà, đặc biệt khi nhu cầu lắp đặt camera gia đình đang ngày càng tăng cao.

Từ chỗ chỉ được lắp đặt trong cửa hàng, nhà xưởng hay khu vực công cộng, camera an ninh nay đã trở thành thiết bị quen thuộc, thiết yếu của mỗi gia đình, giúp giám sát và bảo vệ ngôi nhà từ trong ra ngoài, góp phần ngăn ngừa trộm cắp, trông nom trẻ nhỏ, người lớn tuổi, thú cưng từ xa, phát hiện và phòng tránh các rủi ro như cháy nổ…

Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh sở hữu hệ thống gần 3000 cửa hàng trên toàn quốc, giúp người dân thuận tiện mua sắm, lắp đặt, bảo hành các thiết bị công nghệ

Chính sự nắm bắt xu hướng nhanh nhạy và thấu hiểu nhu cầu người Việt, Thế Giới Di Động đã mang lại mang lại giá trị thiết thực trong định hướng bán lẻ, vững vàng khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường camera. Cột mốc 1 triệu thiết bị được bán ra chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025 không chỉ là con số ấn tượng về doanh số, mà còn là minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với thương hiệu bán lẻ quốc dân này.