THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên từ chối trợ giúp vắc-xin từ COVAX

TPO - Triều Tiên được cho là bỏ dở việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để nhận sự trợ giúp từ chương trình tiếp cận vắc-xin COVID-19 COVAX dành cho các nước đang phát triển.

Báo cáo hôm 4/7 về các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Gavi, liên minh giúp vận hành COVAX, cho biết Bình Nhưỡng không muốn hợp tác với chương trình phân phối vắc-xin, Korea Times đưa tin. Theo báo cáo, Triều Tiên mới chỉ hoàn thành 2 trong số 7 bước thủ tục bắt buộc để nhận được sự hỗ trợ từ chương trình COVAX. Trước đó, kênh truyền hình CNN dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ từng cho biết Bình Nhưỡng từ chối đề nghị thảo luận của COVAX về việc hỗ trợ cung cấp vắc-xin phòng COVID-19. Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Triều Tiên không muốn phải nộp các tài liệu và số liệu cho COVAX, bao gồm kế hoạch tiêm chủng quốc gia và số người sẽ được tiêm.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo ngày 4/7 khẳng định việc chiếc máy bay chở binh lính nước này vừa bị rơi không phải do bị tấn công. Hiện các nỗ lực đang được tiến hành khẩn trương để tìm kiếm những người còn sống.

Liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự C-130 ở miền Nam Philippines, Lực lượng vũ trang Philipipnes ngày 4/7 cho biết đã có ít nhất 45 người thiệt mạng trong vụ việc này. Tuyên bố cho hay, trong số nạn nhân thiệt mạng, có 42 binh sỹ cùng 3 dân thường. Hiện hơn 50 người bị thương, phần lớn là binh sỹ, đang được điều trị tại bệnh viện. trong khi vẫn còn 5 người mất tích. Phần lớn nạn nhân là những binh sỹ vừa trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản và được triển khai tới các đảo ở miền Nam để tham gia lực lượng chống khủng bố.

Israel đang đàm phán với các nước để họ tiếp nhận số vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech mà nước này dư thừa và sẽ hết hạn vào cuối tháng này, các quan chức Israel cho biết ngày 4/7. Thủ tướng Naftali Bennett cho biết ông đã trao đổi với tổng giám đốc Pfizer Albert Bourla về khả năng hoán đổi vắc-xin của Israel với các nước khác, nhưng ông không cho biết nước nào. Tháng trước, Palestine từ chối khoảng 1 triệu liều vắc-xin từ Israel vì nói rằng lô vắc-xin đó quá gần hạn sử dụng.

Hôm 4/7, Nhà Trắng tổ chức sự kiện mừng lễ Quốc Khánh với sự tham gia của khoảng 1.000 khách mời. Sự kiện diễn ra ngoài trời, nhưng không có biện pháp hạn chế phòng ngừa COVID-19 nào được thực hiện. Danh sách khách mời bao gồm người lao động trong những lĩnh vực thiết yếu và các gia đình binh lính Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu trước khi bắt đầu màn biểu diễn pháo hoa dài 17 phút. Ông Biden có ý định sử dụng sự kiện này để quảng bá về việc Mỹ đã giành được “nền độc lập khỏi COVID-19”, dù nước này vẫn chưa đạt được mục tiêu tiêm phòng.

Hôm 4/7, Reuters đưa tin, ít nhất 25 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa các tay súng chống đối chính quyền quân sự với quân đội tại thị trấn Depayin ở vùng Sagaing miền trung nước này. Tờ Global New Light của chính quyền cho biết, khi lực lượng an ninh tuần tra khu vực thì bị “những kẻ khủng bố có vũ trang” phục kích nên đã đáp trả. Lực lượng an ninh có một người thiệt mạng và 6 người bị thương. Nhóm dân quân đối lập đã rút lui sau khi bị đáp trả.

Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân tại ngôi làng làng Odos ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus. Theo nhà chức trách, người dân buộc phải đi sơ tán sau khi ngọn lửa bùng phát dữ dội từ chiều 3/7, thiêu rụi nhiều ngôi làng nằm ở chân núi Troodos. Hiện các nước láng giềng như Hy Lạp và Israel cùng một số nước khác đã triển khai nhiều máy bay đến hỗ trợ quốc gia nằm ở Địa Trung Hải này dập tắt cháy rừng trong bối cảnh Cyprus đang phải vật lộn với đợt nắng nóng kỷ lục.

Ngày 4/7, giới chức cho biết lực lượng Taliban đã chiếm một huyện chủ chốt ở tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan sau cuộc giao tranh ác liệt suốt đêm với lực lượng chính phủ. Lãnh đạo huyện Panjwai Hasti Mohammad cho biết, các lực lượng Afghanistan và Taliban đã đụng độ trong đêm 3/7, dẫn đến việc các lực lượng chính phủ phải rút lui khỏi khu vực. Ông nói: "Taliban đã chiếm được trụ sở cảnh sát quận và tòa nhà văn phòng tỉnh trưởng. Chủ tịch hội đồng tỉnh Kandahar Sayed Jan Khakriwal đã xác nhận sự thất thủ của Panjwai, nhưng cho rằng lực lượng chính phủ "cố ý rút lui".

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 288.000 ca nhiễm và trên 5.000 ca tử vong. Ấn Độ lại dẫn đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong trong khi Nga trải qua ngày lây nhiễm kỷ lục trong năm nay. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 5/7 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 184.510.431 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.992.230 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 288. 063 và 5.051 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 168.856.653 người, 11.661.548 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 77,.841 ca nguy kịch.