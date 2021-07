Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc mở rộng sân bay bí ẩn trong sa mạc

TPO - Ước tính của Forbes chỉ ra rằng quân nổi dậy Taliban đã mua được 715 xe quân sự Humvee và các xe tải hạng nhẹ khác cùng hàng chục xe bọc thép và pháo hạng nặng chỉ trong vài tuần qua. Những tuyên bố này đã được củng cố bởi những hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh Afghanistan giao nộp một lượng lớn vũ khí và thiết bị cho Taliban.

TPO - Một tàu sân bay mới, hiện đang được đóng ở Thượng Hải, là dấu hiệu dễ thấy nhất cho thấy lực lượng hải quân của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng về quy mô. Nó lớn hơn hai tàu sân bay hiện tại của Trung Quốc và khác ở các khía cạnh chính. Nhưng giới quan sát có vẻ thích so sánh con tàu này với các tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, tàu lớp Ford.

TP - Vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những người lính ở Đồn Biên phòng Tam Quang (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) còn tích cực làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.