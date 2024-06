THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Bỉ tuyên bố từ chức vì thất bại trong cuộc bầu cử

TPO - Do thành tích kém cỏi của đảng Open VLD trong các cuộc bầu cử nghị viện, Thủ tướng Alexander De Croo tối 9/6 (theo giờ địa phương) đã tuyên bố từ chức kể từ ngày 10/6.

Trong bài phát biểu ngắn gọn trước những người ủng hộ, nhà lãnh đạo Bỉ thừa nhận: “Đối với chúng tôi, đây là một buổi tối đặc biệt khó khăn, chúng tôi đã thua. Kể từ ngày mai (10/6), tôi sẽ từ chức Thủ tướng”. Ông De Croo cũng chúc mừng những người chiến thắng. Người dân Bỉ trong ngày 9/6 được kêu gọi tham gia 3 cuộc bỏ phiếu gồm bầu Quốc hội liên bang mới, cơ quan lập pháp khu vực và các thành viên Nghị viện châu Âu.

Tân Thủ tướng Garry Conille bất ngờ nhập viện. Tân Thủ tướng Haiti - ông Garry Conille - vừa phải nhập viện cấp cứu vì vấn đề hô hấp, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức. Chính trị gia 58 tuổi đang được chăm sóc đặc biệt. Một nguồn tin giấu tên tiết lộ Hội đồng Tổng thống Chuyển tiếp (CPT) của Haiti đang cân nhắc “tất cả các phương án”, ám chỉ khả năng đưa Thủ tướng Conille ra nước ngoài điều trị.

Tổng thống Pháp giải tán quốc hội sau thất bại trong bầu cử Nghị viện châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giải tán quốc hội nước này và thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi đảng Phục hưng của ông hứng thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Trong một bài phát biểu trên truyền hình tối 9/6, ông Macron đã giải thích về quyết định giải tán quốc hội Pháp và kêu gọi tổng tuyển cử sớm. Báo Guardian dẫn lời tổng thống Pháp cho biết bản thân không thể hành động như “chưa có chuyện gì xảy ra”, đồng thời thừa nhận kết quả bầu cử vừa qua ​​​​không mang lại điềm báo tốt cho chính phủ của ông.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 3. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 3, mở ra một kỷ nguyên mới về liên minh chính trị cho đảng của ông. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại dinh tổng thống ở New Delhi tối 9/6, đánh dấu việc ông Modi là lãnh đạo thứ 2 trong lịch sử Ấn Độ thắng cử 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Nguyên thủ của một số nước láng giềng, bao gồm Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, Mauritius và Seychelles cũng đến dự sự kiện.

Hàn Quốc trả đũa Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/6 thông báo nước này bắt đầu lắp đặt loa phóng thanh gần biên giới và tiếp tục chiến dịch tuyên truyền nhằm vào Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, động thái này nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng thả khoảng 330 bóng bay mang rác kể từ ngày 8/6, trong đó hơn 80 quả bóng đã rơi vào bên trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Triều Tiên cảnh báo có phản ứng mới nếu Hàn Quốc tiếp tục phát loa phóng thanh. Ngày 9/6, bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cảnh báo nước này sẽ có phản ứng mới chống lại Hàn Quốc nếu Hàn Quốc tiếp tục phát loa và rải truyền đơn trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ giữa 2 nước.

Ấn Độ: Xe chở người hành hương Hindu bị tấn công, 10 người thiệt mạng. Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết các tay súng đã tấn công một chiếc xe buýt chở những người hành hương theo đạo Hindu từ Đền Shiv Khori về thị trấn Katra ở huyện Reasi thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 10 nạn nhân thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 (giờ địa phương) ngày 9/6 ở gần làng Teryath thuộc vùng Poni của huyện Reasi, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của Kashmir - khoảng 236km.

Houthi thừa nhận tấn công 2 tàu thương mại. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen ngày 9/6 thừa nhận đã phóng tên lửa vào 2 tàu thương mại và 1 tàu khu trục Anh. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree cho biết lực lượng này đã tấn công tàu MSC Tavvishi treo cờ Liberia và tàu Norderney treo cờ Antigua và Barbuda. Lý do tấn công là vì các tàu này thuộc sở hữu của những công ty có tàu cập các cảng của Israel.

Đức bác kế hoạch gửi giảng viên quân sự tới Ukraine. Theo hãng tin Welt am Sonntag của Đức, Berlin sẽ không ủng hộ đề xuất gửi giảng viên phương Tây đến Ukraine để huấn luyện quân đội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thành lập liên minh sẵn sàng triển khai chuyên gia huấn luyện quân đội Ukraine trên thực địa. Điều này được ông Emmanuel Macron xác nhận tại cuộc họp báo hôm 8/6, đồng thời nói thêm một số quốc gia đã đồng ý tham gia kế hoạch.

Cộng hòa Séc tăng cường an ninh trong bối cảnh lo ngại khủng bố. Ngày 9/6, Bộ trưởng Nội Vụ Séc Vit Rakusan cho biết, cảnh sát Séc đã tăng cường các biện pháp an ninh ở những nơi tập trung đông người để đối phó với cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố. Ngày 9/6, cảnh sát Séc ra thông báo cho biết, các điều tra viên thuộc Cơ quan chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đã truy tìm và bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Người đàn ông bị bắt này đến từ Nam Mỹ, nói được tiếng Tây Ban Nha và đã bị truy nã từ ngày 7/6. Hiện cảnh sát đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để điều tra vụ án.