THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Đan Mạch bị tấn công ngay tại thủ đô

TPO - Tối 7/6 (giờ địa phương), Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công ở thủ đô Copenhagen, theo hãng tin Reuters.

“Thủ tướng Mette Frederiksen đã bị một người đàn ông tấn công tại quảng trường Kultorvet ở Copenhagen. Người này sau đó đã bị bắt. Thủ tướng bị sốc trước vụ việc", tuyên bố từ văn phòng thủ tướng Đan Mạch cho biết. Cảnh sát Đan Mạch đã bắt một người đàn ông và đang điều tra vụ việc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Vụ tấn công xảy ra hai ngày trước khi người dân Đan Mạch đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử tân đại sứ tại Việt Nam. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử nhà ngoại giao chuyên nghiệp Kin Moy làm tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Theo thông cáo đăng trên trang web của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 5/6 đã đề cử nhiều vị trí quan trọng, bao gồm đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Israel bị Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách quốc gia xâm hại quyền trẻ em trong chiến sự. Theo truyền thông Israel, Liên Hợp Quốc đã chính thức đưa Israel vào danh sách các quốc gia và tổ chức xâm hại quyền trẻ em, do những cáo buộc liên quan đến cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua tại Dải Gaza. Theo các nguồn tin chính thức của Israel, quyết định đưa Israel vào danh sách các quốc gia và tổ chức xâm hại quyền trẻ em trong xung đột vũ trang, sẽ xuất hiện trong báo cáo thường niên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được công bố vào thứ 6 tuần tới.

Người dân Israel ủng hộ việc tấn công quy mô lớn vào Lebanon. Theo kết quả thăm dò dư luận vừa được báo Bưu điện Jerusalem của Israel công bố, có tới 62% số người Israel được hỏi bày tỏ ủng hộ việc nước này phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Lebanon để trấn áp lực lượng Hezbollah. Trong bối cảnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon liên tiếp mở nhiều cuộc tấn công dữ dội vào khu vực miền Bắc Israel nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Israel vào Dải Gaza, ngày càng nhiều người Israel mong muốn chính phủ và quân đội nước này tiến hành biện pháp mạnh tay với nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Tổng thống Mỹ Biden xin lỗi Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris hôm 7/6 và xin lỗi về sự chậm trễ của Quốc hội Mỹ trong việc phê duyệt gói viện trợ cho Ukraine. "Các bạn đã không cúi đầu, không nhượng bộ, và tiếp tục chiến đấu theo cách thật đáng chú ý. Chúng tôi sẽ không rời xa các bạn", ông Biden nói với ông Zelensky khi bắt đầu cuộc gặp hôm 7/6. (XEM CHI TIẾT...)

Tạp chí Spiegel ngày 7/6 đưa tin Đức sẽ cần thêm ít nhất 75.000 binh sỹ để thực hiện các cam kết của mình đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi liên minh này triển khai kế hoạch phòng thủ mới. Bộ Quốc phòng Đức hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Quân đội Đức có khoảng 180.000 binh sỹ trong biên chế và đang đặt mục tiêu tăng quân số lên khoảng 200.000.

Ukraine tìm cách tái cơ cấu các khoản nợ nước ngoài trị giá 20 tỷ USD. Ngày 7/6, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết chính phủ nước này đang đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu quốc tế để cơ cấu lại khoản nợ 20 tỷ USD và đang thảo luận về việc xóa một phần nợ.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở 10 vùng do giá lạnh. Ngày 7/6, Nga cho biết đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở 10 vùng nông nghiệp bị thiệt hại mùa màng do sương giá hồi tháng 5 vừa qua. Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, cơ quan chức năng đã thành lập các ủy ban chịu trách nhiệm đánh giá thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đợt giá lạnh bất thường vào tháng 5 vừa qua đã làm Nga mất 1% sản lượng nông nghiệp. Tổng cộng 21 vùng đã bị thiệt hại do giá lạnh và hơn 700.000 ha nông nghiệp bị mất năng suất.