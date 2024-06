THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc nối lại toàn bộ hoạt động quân sự gần biên giới Triều Tiên

TPO - Hàn Quốc đã thông báo trước cho Mỹ, Trung Quốc và các nước liên quan khác về quyết định đình chỉ hiệp ước giảm căng thẳng năm 2018 với Triều Tiên trước khi công bố kế hoạch này.

Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ nối lại mọi hoạt động quân sự gần biên giới Triều Tiên. Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tán thành đề nghị đình chỉ hoàn toàn Thỏa thuận quân sự toàn diện 2018 (CMA) sau cuộc họp Nội các. Theo quyết định, toàn bộ hiệp ước quân sự liên Triều năm 2018 bị đình chỉ cho đến khi niềm tin giữa Seoul và Bình Nhưỡng được khôi phục. Động thái này nhằm đáp trả việc Triều Tiên thả số lượng lớn bóng bay chở rác vào Hàn Quốc. Việc đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận CMA đồng nghĩa với việc Hàn Quốc sẽ nối lại hoạt động huấn luyện quân sự gần biên giới, và phát loa chỉ trích Chính phủ Triều Tiên.

Ông Narendra Modi lập kỳ tích làm Thủ tướng Ấn Độ ba nhiệm kỳ liên tiếp. Đúng như dự đoán, Thủ tướng Narendra Modi ngày 4/6 đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất và phức tạp nhất ở Ấn Độ. Đi vào lịch sử là người đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng ba nhiệm kỳ liên tiếp, ông Modi tự tin sẽ đưa Ấn Độ sang chương mới.

Indonesia chuẩn bị dời đô. Tổng thống Indonesia Joko Widodo có kế hoạch chuyển đến thủ đô mới Nusantara, sớm nhất là vào cuối tháng 6, theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Công trình công cộng và nhà ở Indonesia Basuki Hadimuljono. Trao đổi với trang detikFinance hôm 3/6, ông Hadimuljono cho biết ông Widodo sẽ "dời đô" khi nước sạch sẵn sàng trong các văn phòng chính phủ và các khu nhà ở cấp bộ. Dự kiến ngày 7/6, máy bơm nước sẽ được đưa đến, việc lắp đặt có thể hoàn tất cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hạn chế cấp quy chế tị nạn cho người nhập cư trái phép. Ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế cấp quy chế tị nạn cho người nhập cư trái phép qua biên giới với Mexico. Phát biểu sau khi ký sắc lệnh tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết: “Người di cư sẽ bị hạn chế cấp quy chế tị nạn ở biên giới phía nam trừ khi họ đăng ký thông qua một quy trình hợp pháp. Những người tìm cách vào Mỹ hợp pháp như thông qua lịch hẹn hoặc đi qua cửa khẩu vẫn sẽ được cân nhắc cấp quy chế tị nạn. Để bảo vệ nước Mỹ là nơi luôn hoan nghênh người nhập cư, chúng ta trước tiên cần bảo vệ đường biên giới ngay bây giờ”.

Hơn 50 tàu chiến đến Litva tham gia tập trận lớn nhất vùng Baltic. Ngày 4/6 (giờ địa phương), Tư lệnh Hải quân Litva, Đô đốc Giedrius Premeneckas xác nhận khoảng 4.000 binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đến Litva trên hơn 50 tàu chiến để tham gia cuộc tập trận lớn nhất vùng Baltic mang tên Baltops 2024. Cuộc tập trận hải quân này sẽ có khoảng 9.000 quân nhân tham gia. Khoảng 30 tàu sẽ neo đậu tại cảng Klaipeda của Litva, trong khi một số tàu khác sẽ neo đậu ngoài cảng, tùy theo nhiệm vụ được giao.

Hai bệnh viện lớn ở London bị tấn công mạng, phải hủy một số ca phẫu thuật. Ngày 4/6, hai bệnh viện lớn ở thủ đô London của Anh đã hủy một số ca phẫu thuật, đặc biệt là hoạt động truyền máu, sau khi xảy ra vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ y tế Synnovis.Vụ tấn công ảnh hưởng đến Bệnh viện King's College và Bệnh viện Guy's và St Thomas ở trung tâm London. Giám đốc điều hành (CEO) quỹ NHS Foundation Trust của bệnh viện Guy's và St Thomas', ông Ian Abbs xác nhận rằng đối tác Synnovis đã gặp phải sự cố mạng lớn vào sáng sớm 4/6 và sự cố này đang tiếp diễn.

Rơi máy bay quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ, 2 phi công thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sáng 4/6, một máy bay quân sự SF-260D đã rơi trong quá trình huấn luyện, khiến 2 phi công trên máy bay thiệt mạng. Máy bay huấn luyện SF-260D rơi xuống cánh đồng nông nghiệp ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cất cánh từ căn cứ Không quân gần thành phố Kayseri. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.

Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ ảnh hưởng tới hơn 600.000 người. Ngày 4/6, nhà chức trách Ấn Độ cho biết lũ lụt tại bang Assam, miền Đông Bắc nước này đã ảnh hưởng đến hơn 600.000 người, cướp đi sinh mạng của 18 người. Theo giới chức địa phương, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 10 huyện của bang và tình hình vẫn nghiêm trọng. Cuộc sống của hơn 625.000 người vẫn đang bị đe dọa, trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 18 người. Hiện vẫn còn 4 người được cho là mất tích. Lũ lụt còn nhấn chìm 577 ngôi làng, khoảng 6.023 ha cây trồng bị hư hại.

Hàng nghìn người phải sơ tán do núi lửa phun trào ở Philippines. Ít nhất 2.800 người đã phải tạm lánh tại các trung tâm sơ tán do tro bụi, khí nóng, cùng nguy cơ dòng dung nham lạnh sau khi núi lửa Kanlaon phun trào ở miền Trung Philippines. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PIVS), núi lửa Kanlaon, trên đảo Negros, đã phun trào trong 6 phút vào tối 3/6, hình thành cột tro bụi cao 5 km so với miệng núi lửa và các dòng nham thạch trào ra, trút xuống sườn phía Nam và Đông Nam từ 2-3 km.