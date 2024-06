THẾ GIỚI 24H: Mỹ cùng 16 quốc gia khác ra tuyên bố chung về Dải Gaza

TPO - Mỹ cùng 16 quốc gia khác bao gồm một số đồng minh của Mỹ như Pháp, Đức, Anh ngày 6/6 đã ra tuyên bố chung về Dải Gaza.

Lãnh đạo các nước này bày tỏ quan ngại về các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza và ủng hộ việc hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin được Tổng thống Mỹ Biden công bố hôm 31/5. Tuyên bố chung kêu gọi Hamas chấp thuận thỏa thuận này đồng thời bắt đầu quá trình phóng thích công dân của các nước này. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh thỏa thuận sẽ dẫn tới ngừng bắn ngay lập tức và tái thiết Dải Gaza với an ninh được đảm bảo cho người dân Israel và Palestine cũng như cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài hơn và một giải pháp hai nhà nước. Tại thời điểm này, tuyên bố chung kêu gọi lãnh đạo của Israel và Hamas cần có những thỏa hiệp cuối cùng cần thiết để hoàn tất thỏa thuận để trấn an gia đình các con tin và dân thường ở Dải Gaza.

Nga bắt giữ một công dân Pháp nghi lén thu thập dữ liệu quân sự. The Moscow Times dẫn thông báo của cơ quan thực thi pháp luật Nga ngày 6/6 cho biết, Ủy ban Điều tra Nga đã bắt giữ một công dân Pháp với cáo buộc vi phạm luật nước này về đặc vụ nước ngoài. Tuyên bố có đoạn: "Nghi phạm đã thực hiện việc thu thập dữ liệu kỹ thuật quân sự và quốc phòng của Nga trong nhiều năm. Để đạt được mục đích, người này đã nhiều lần tới lãnh thổ Nga, trong đó có cả Moscow, nơi y tổ chức các cuộc gặp với công dân Nga".

Nga đưa tàu chiến tới Caribe giữa căng thẳng với phương Tây. Các quan chức Mỹ cho biết nước này đang theo dõi các tàu chiến và chiến đấu cơ mà Nga sẽ đưa tới vùng Caribe tham gia một cuộc tập trận trong vài tuần tới. Mỹ đánh giá động thái này của Nga nhằm biểu dương lực lượng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Israel phát hiện đường hầm 2 km của Hamas dọc cửa khẩu biên giới Ai Cập tại Rafah. Hôm 5/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã xác định được vị trí và phá hủy đường hầm lớn của Hamas ở Rafah, phía nam Dải Gaza, gần cửa khẩu biên giới với Ai Cập. Theo tờ The Times of Israel, IDF đã xác định được một số trục đường hầm ở khu vực Rafah dẫn ra đường hầm dài 2 km với một số lối đi rẽ ra khỏi con hầm này. Bên trong đường hầm, phía Israel đã tìm thấy vũ khí, thuốc nổ và một lượng lớn tài liệu tình báo. Một số khu vực trong đường hầm bị chặn bằng cửa chống nổ.

Cảnh sát New York sắp thu hồi giấy phép sử dụng súng của ông Trump. Nguồn tin cho biết Sở Cảnh sát thành phố New York chuẩn bị thu hồi giấy phép mang theo súng của ông Donald Trump, sau khi cựu tổng thống Mỹ bị kết tội hình sự. Hôm 5/6, hãng tin CNN cho hay ông Trump đã có giấy phép mang theo súng giấu kín ở New York cách đây một thập kỷ, và có 3 khẩu súng được đăng ký. Chia sẻ với CNN, một quan chức cảnh sát cấp cao cho hay giấy phép của ông Trump đã bị đình chỉ “âm thầm” vào ngày 1/4/2023, sau bản cáo trạng của cựu tổng thống Mỹ về tội hình sự ở New York.

Căng thẳng biên giới Ba Lan – Belarus gia tăng sau khi binh sĩ Ba Lan thiệt mạng. Ngày 6/6, quan chức biên phòng Ba Lan cho biết, một binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi bị những người di cư đâm khi cố gắng vượt biên qua biên giới nước này và Belarus. Quan chức quân đội Ba Lan cho biết đang yêu cầu Belarus giao nộp người chịu trách nhiệm về cái chết của binh sĩ nước này. Vụ việc tiếp tục làm leo thang xung đột giữa Ba Lan và Belarus.

Houthi tuyên bố phối hợp với nhóm vũ trang Iraq tấn công vào Israel. Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua (6/6) tuyên bố đã phối hợp với nhóm Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq, tiến hành cuộc tấn công vào thành phố cảng Haifa của Israel, đánh dấu bước leo thang mới trong hoạt động chống Israel của các nhóm vũ trang thân Iran tại Trung Đông.

Thủ tướng Đức tuyên bố siết chặt chính sách nhập cư. Ngày 6/6, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố chính phủ nước này sẽ siết chặt các quy định để trục xuất những người bày tỏ ủng hộ hoạt động khủng bố. Tuyên bố được đưa ra sau nhiều vụ tấn công khiến dư luận kêu gọi nhà chức trách siết chặt chính sách nhập cư.

Khoảng 100 người tử vong trong vụ tấn công vào một ngôi làng ở Sudan. Khoảng 100 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng của nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tấn công nhằm vào một ngôi làng ở miền Trung Sudan vào ngày 5/6. Một nhóm vũ trang địa phương cho biết RSF đã tấn công làng Wad al-Noura tại bang al-Jazira trong 2 đợt bằng pháo hạng nặng. Vụ tấn công cũng khiến nhiều người bị thương.