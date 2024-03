THẾ GIỚI 24H: Pháp chuẩn bị gửi 2.000 quân tới Ukraine

TPO - Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergei Naryshkin cho biết Pháp chuẩn bị gửi 2.000 quân tới Ukraine.

"Theo thông tin SVR nhận được, Pháp đang chuẩn bị gửi một đội quân đến Ukraine và tất cả đã sẵn sàng. Dự kiến ban đầu gửi khoảng 2.000 quân”, ông Naryshkin thông tin. Theo Giám đốc tình báo đối ngoại Nga, phía Pháp "lo ngại việc vận chuyển số lượng quân lớn như vậy sẽ thu hút sự chú ý". "Động thái này sẽ biến lính Pháp trở thành mục tiêu ưu tiên hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga. Có nghĩa số phận của binh sĩ này cũng giống như những người Pháp từng đến xâm chiếm Nga", ông Naryshkin nói.

Nga tốn 1.300 tỷ USD cho xung đột Ukraine. Tại cuộc gặp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (nhóm gồm hơn 50 quốc gia và tổ chức viện trợ, đào tạo và năng lực cho Ukraine) được tổ chức ở căn cứ không quân Ramstein, Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Trong hơn hai năm qua, lực lượng Ukraine đã nỗ lực đối phó Nga. Nga đã phải trả giá đắt. Ít nhất 315.000 binh sĩ nước này đã thiệt mạng hoặc bị thương". "Kể từ khi xung đột bùng phát, Nga đã lãng phí tới 211 tỷ USD để trang bị, triển khai quân và khí tài, duy trì cuộc xung đột không cần thiết với nước láng giềng. Cuộc xung đột sẽ khiến Nga thiệt hại 1.300 tỷ USD", ông Austin nói.

Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/3 đưa tin Bình Nhưỡng đã thực hiện thành công thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn của tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Theo KCNA, Tổng cục Tên lửa Triều Tiên và Viện Động cơ trực thuộc cơ quan này đã tiến hành thử nghiệm phản lực trên mặt đất đối với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn nhiều giai đoạn dành cho tên lửa siêu vượt âm tầm trung tại Bãi phóng vệ tinh Sohae vào sáng và chiều 19/3 theo lộ trình phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ đạo thử nghiệm tại chỗ cùng các quan chức lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển tên lửa Triều Tiên.

Anh hùng Alexander Moiseev được bổ nhiệm làm quyền Tổng tư lệnh Hải quân. Ngày 19/3, anh hùng nước Nga, Đô đốc Alexander Moiseev được bổ nhiệm làm quyền Tổng tư lệnh Hải quân. Ông Moiseev sinh năm 1962, tốt nghiệp Trường Điện tử Vô tuyến Hải quân Popov và năm 2003 ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Kuznetsov. Năm 2011, ông hoàn thành việc học tại Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga.

Đức bắt giữ phần tử IS âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Ngày 19/3, các lực lượng chức năng Đức đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng âm mưu tấn công tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố liên bang Đức nêu rõ các đối tượng trên là người Afghanistan, được xác định là Ibrahim MG và Ramin N. Nhân viên an ninh Đức đã bắt giữ 2 đối tượng này tại thành phố Gera, miền Đông nước Đức, với cáo buộc âm mưu tổ chức tấn công để trả thù vụ đốt Kinh Koran tại Thụy Điển.

Tàu Mỹ ở Biển Đỏ tiếp tục bị tấn công. Ngày 19/3, lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen đã thừa nhận tấn công một tàu Mỹ ở Biển Đỏ bằng tên lửa. Trong tuyên bố trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, người phát ngôn của lực lượng này, ông Yahya Sarea cho biết: "Lực lượng hải quân của chúng tôi đã tấn công tàu MADO của Mỹ ở Biển Đỏ bằng tên lửa”. Ngoài ra, Houthi cũng đã phóng một số tên lửa về phía thành phố Eilat phía Nam Israel, nhằm vào "các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra những cuộc tấn công này không được tiết lộ.

Đức viện trợ 500 triệu euro cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 19/3 cho biết nước này sẽ viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro (khoảng 542 triệu USD) cho Ukraine. Phát biểu sau cuộc họp với Mỹ và một số đồng minh khác tại căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết: “Đối với cuộc họp Ramstein này cũng vậy, chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro cho Ukraine. Con số đó bao gồm 10.000 viên đạn từ kho vũ khí của chúng tôi. Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn, và có thể là ngay lập tức. Ngoài ra, chúng tôi đang trả chi phí cho 180.000 viên đạn từ sáng kiến của cộng hòa Séc. Việc giao hàng đó sẽ diễn ra từng bước, bắt đầu vào mùa hè này”.

Hàn Quốc đình chỉ giấy phép 2 bác sĩ cấp cao đầu tiên trong vụ bác sĩ đình công. Yonhap đưa tin, hai lãnh đạo ủy ban khẩn cấp tại Hiệp hội y tế Hàn Quốc (KMA) là Park Myung-ha và Kim Taek-woo đã nhận được thông báo đình chỉ giấy phép hành nghề trong 3 tháng từ chính phủ. Biện pháp trừng phạt này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, hai bác sĩ cấp cao này bị cáo buộc đã kích động các bác sĩ thực tập đình công tập thể để phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y thêm 2.000 sinh viên bắt đầu từ năm tới, bất chấp lệnh cấm của chính phủ.