THẾ GIỚI 24H: Căng thẳng leo thang giữa Afghanistan, Pakistan

TPO - Ngày 18/3, chính quyền Taliban tại Afghanistan tuyên bố đã tiến hành bắn vũ khí hạng nặng nhằm vào các lực lượng Pakistan ở khu vực dọc theo biên giới hai nước, để đáp trả việc Pakistan tiến hành 2 cuộc không kích nhằm vào các vị trí bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Trong tuyên bố, Taliban xác nhận các lực lượng an ninh đã nhắm mục tiêu vào binh sĩ Pakistan ở khu vực biên giới, nhằm đáp trả hai vụ không kích của Pakistan khiến 5 phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng.Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban, Zabiullah Mujahid khẳng định Afghanistan không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này nhằm mục đích gây tổn hại an ninh quốc gia. Động thái trên diễn ra sau khi Pakistan tiến hành không kích nhắm vào các vị trí nghi là nơi ẩn náu của nhóm Taliban ở Pakistan (TTP) bên trong lãnh thổ Afghanistan. Theo quan chức Pakistan giấu tên, các cuộc không kích xảy ra sáng 18/3 tại các tỉnh Khost và Paktika giáp giới Pakistan.

Khủng hoảng ở Haiti: Phát hiện thêm 12 thi thể ở thủ đô Port-au-Prince. Một phóng viên ảnh của hãng tin AP đã phát hiện thi thể của ít nhất 12 người nằm rải rác trên một khu phố sầm uất thuộc một khu dân cư thượng lưu ở thủ đô Port-au-Prince sau vụ tấn công. Các băng nhóm tội phạm đã tấn công 2 khu dân cư thượng lưu ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti vào sáng sớm 18/3 (giờ địa phương). Những khu dân cư này trước đây vốn khá an toàn bất chấp bạo lực băng nhóm gia tăng.

NATO xây dựng căn cứ lớn nhất ở châu Âu gần Nga. Romania đã bắt đầu xây dựng cơ sở mà sau này sẽ trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, trong bối cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương đang nỗ lực tăng cường năng lực ở khu vực Biển Đen nhằm theo dõi các hoạt động của Nga ở đó. (XEM CHI TIẾT...)

Các tay súng bắt cóc ít nhất 87 người ở bang Kaduna của Nigeria. Ngày 18/3, các tay súng ở Nigeria đã bắt cóc ít nhất 87 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở bang Kaduna. Đây là cuộc tấn công mới sau khi một băng nhóm vũ trang bắt giữ 286 học sinh và nhân viên ở một trường học vào đầu tháng này.

Nhà Trắng nói Israel tiêu diệt lãnh đạo quân sự cấp cao Hamas. Một quan chức Nhà Trắng cho biết lực lượng Israel đã giết chết một lãnh đạo quân sự cấp cao của Hamas ở Dải Gaza. Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Biden, nói với các phóng viên rằng Marwan Issa, phó chỉ huy cánh quân của Hamas, “đã thiệt mạng trong một chiến dịch của Israel”.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển. Ngày 18/3, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía Đông bán đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các vụ phóng tên lửa ở khu vực Bình Nhưỡng trong khoảng thời gian từ 7h44 đến 8h22 sáng 18/3. Tên lửa bay khoảng 300 km và rơi xuống vùng biển phía Đông bán đảo.

Nông dân Ba Lan tiến hành cuộc phong tỏa mới tại biên giới với Đức. Ngày 18/3, nông dân Ba Lan đã bắt đầu chặn hai cửa khẩu lớn với Đức để phản đối việc nhập khẩu nông sản từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU). Người phát ngôn cảnh sát địa phương Marcin Maludy cho biết việc phong tỏa ở hai cửa khẩu Swiecko và Gubinek sẽ kéo dài đến tối 20/3. Nông dân đỗ máy kéo trên đường cao tốc A2, gây gián đoạn giao thông theo cả hai chiều.

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi các nước không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Mỹ và Nhật Bản ngày 18/3 đã đề xuất một nghị quyết của Hội đồng bảo an nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ hiệp ước cấm đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo kêu gọi các nước bị ràng buộc bởi Hiệp ước Không gian Vũ trụ không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ đồng thời không phát triển các loại vũ khí này.

Chính phủ Haiti gia hạn lệnh giới nghiêm. Chính phủ Haiti đã tiếp tục gia hạn lệnh giới nghiêm ở khu vực phía Tây thủ đô Port-au-Prince đến ngày 20/3. Khu vực này vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp kéo dài đến ngày 3/4. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau (giờ địa phương), theo đó sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên của lực lượng công đang làm nhiệm vụ như lính cứu hỏa, tài xế xe cứu thương, nhân viên y tế và nhà báo được cấp phép.

Hàng nghìn người phải di dời do lũ lớn tại Indonesia. Ngày 18/3, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa tại tỉnh Java, miền Trung nước này, do lũ lụt tàn phá khu vực trên vào cuối tuần qua. Theo BNPB, huyện Demak là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới hơn 22.000 người phải tìm nơi trú ẩn tạm thời do nước lũ.