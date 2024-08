THẾ GIỚI 24H: Ngành y tế Ấn Độ tê liệt vì tổng đình công

TPO - Trong ngày 17/8, các bệnh viện và phòng khám ở Ấn Độ đã từ chối tiếp nhận bệnh nhân trong 24 giờ đồng hồ, trừ trường hợp cấp cứu.

Các bác sĩ và nhân viên y tế xuống đường biểu tình, đòi công lý cho nạn nhân và kêu gọi cải thiện điều kiện an ninh tại nơi làm việc. Nhiều người mặc áo blouse trắng với dấu tay đỏ, giơ cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu. Cuộc tổng đình công đã gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng cho các dịch vụ y tế trên toàn quốc. Làn sóng biểu tình đã lan rộng khắp các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Amritsar và Chandigarh. Các bác sĩ yêu cầu chính phủ có biện pháp bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế, đặc biệt là nữ giới. Người biểu tình cũng kêu gọi xử lý nghiêm minh thủ phạm và cải cách hệ thống tư pháp để ngăn chặn các vụ tấn công tình dục. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn của phụ nữ tại nơi làm việc ở Ấn Độ.

Indonesia kỷ niệm quốc khánh tại thủ đô mới. Ngày 17/8, Indonesia tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm quốc khánh nước này tại thủ đô mới Nusantara. Đây là hoạt động đầu tiên mang tầm quốc gia tổ chức ở thủ đô mới của Indonesia. Theo hãng tin Reuters, đến dự có khoảng 1.300 khách mời, nhỏ hơn nhiều so với con số dự định ban đầu là 8.000 khách. Hàng trăm người dân địa phương và công nhân xây dựng cũng đã tham gia buổi lễ.

Nga cảnh báo Ukraine chuẩn bị tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ngày 17/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, chính quyền Kiev đã bắt đầu chuẩn bị khiêu khích các cơ sở hạt nhân của Nga và cộng đồng quốc tế phải nhận ra mối nguy hiểm mà chính quyền này gây ra.

Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán hàng trăm người trong đêm do cháy rừng dữ dội. Ngày 17/8, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã sơ tán khoảng 900 người trong đêm do lo ngại nguy cơ từ đám cháy rừng dữ dội tại thành phố nghỉ mát Izmir ở Aegean. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang tích cực tìm cách khống chế đám cháy vốn đã kéo dài sang ngày thứ ba. Kênh tin tức NTV đưa tin đến sáng 17/8, các trực thăng và máy bay ném bom nước đã trở lại tham gia các nỗ lực chữa cháy sau khi buộc phải hạ cánh vì gió mạnh trong ngày trước đó.

Các nước triển khai biện pháp phòng ngừa virus đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế thế giới mới đây tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trong những ngày gần đây, virus được phát hiện ở Pakistan khiến một số quốc gia bắt đầu triển khai biện pháp phòng ngừa. Cục Y tế New South Wales, Australia, cũng đã cảnh báo về sự gia tăng đột biến các ca bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), kêu gọi người dân cảnh giác với các triệu chứng của bệnh. Hải quan Trung Quốc thông báo trong 6 tháng tới sẽ tiến hành sàng lọc đối với hành khách và hàng hóa vào nước này để phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập.

Lực lượng Nga áp sát thành phố chiến lược ở Donbas bất chấp Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk. Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, quân đội Nga đang áp sát thành phố chiến lược Pokrovsk ở phía đông Ukraine, làm dấy lên nghi ngờ về hy vọng của Ukraine rằng cuộc tấn công xuyên biên giới vào miền Tây nước Nga của họ sẽ khiến Moscow phải giảm quy mô tấn công ở những nơi khác dọc theo chiến tuyến ở Ukraine. Việc chiếm được thành phố này sẽ đưa Nga tiến một bước gần hơn tới mục tiêu lâu dài của họ là chiếm toàn bộ khu vực Donetsk, nơi họ đã giành phần lớn quyền kiểm soát.

15 người Palestine thiệt mạng sau vụ không kích của Israel ở Trung Gaza. Hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine ngày 17/8 đưa tin, ít nhất 15 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào thị trấn Zawayda ở khu vực Trung Gaza vào sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại trước việc quân đội Israel đưa ra nhiều lệnh sơ tán mới đối với người dân Palestine ở Dải Gaza trong những ngày gần đây.

Nga dọa đáp trả nếu Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan này đang xem xét hết sức nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk. Moscow nghi ngờ mục đích của kế hoạch khiêu khích này là để cáo buộc ngược lại rằng Nga tấn công nhà máy.

Israel không kích sâu bên trong lãnh thổ Liban. Theo các nguồn tin quân sự ở Liban, 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ không kích mà lực lượng Israel tiến hành sáng 17/8 nhằm vào khu vực dân cư nằm sâu bên trong lãnh thổ phía Nam của Liban. Hai quả tên lửa không đối đất từ máy bay của Israel đã nhắm trúng một tòa nhà nằm ở giữa khu công nghiệp thuộc Wadi al-Kfour, quận Nabatieh, phá hủy hoàn toàn công trình này. Nhà chức trách đã điều các nhóm ứng cứu khẩn cấp đến hiện trường, đưa những người bị thương đến bệnh viện điều trị và dọn dẹp đống đổ nát.