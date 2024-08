THẾ GIỚI 24H: Latvia thu thập chữ ký cho việc triển khai vũ khí hạt nhân

TPO - Latvia đã khởi động chiến dịch thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị kêu gọi triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình. Bản kiến nghị nhằm yêu cầu Chính phủ Latvia đàm phán với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ tại nước này.

Theo bản kiến nghị, việc sở hữu vũ khí hạt nhân được coi là một bước quan trọng để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia. Đồng thời, bản kiến nghị cũng nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân sẽ được quản lý bởi các chủ sở hữu vũ khí hạt nhân hiện tại, chủ yếu là Mỹ. Bản kiến nghị kêu gọi Latvia hỗ trợ các nỗ lực của Ba Lan trong việc triển khai vũ khí hạt nhân và khuyến khích chính phủ bắt đầu đàm phán với các đồng minh NATO về vấn đề này. Việc Latvia thu thập chữ ký cho việc triển khai vũ khí hạt nhân có thể được xem như một phần của chiến lược quốc gia nhằm đối phó với các mối đe dọa từ phía Đông và củng cố vị thế của nước này trong khối NATO.

Iran tiến hành 2 cuộc tập trận quân sự. Iran đã liên tiếp tiến hành 2 cuộc tập trận quân sự, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực tăng cao sau khi thủ lĩnh chính trị Hamas và chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah bị thiệt mạng vào cuối tháng trước. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, quân đội nước này hôm qua (13/8) đã tiến hành tập trận quân sự tại thành phố Astara ở miền Bắc, bên bờ Biển Caspi.

Xung đột ở Kursk lan rộng, Ukraine tuyên bố kiểm soát 74 khu dân cư của Nga. Ngày 12/8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km2 ở Vùng Kursk, trong khi Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng của nước này đã kiểm soát 74 khu dân cư của Liên bang Nga ở Kursk. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh “bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Kursk”.

Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza khi cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp theo đang tới gần. Quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại hầu khắp các khu vực ở Dải Gaza, trong bối cảnh các nhà trung gian hòa giải đang thúc đẩy cuộc đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza vào ngày mai (15/8). Theo giới chức y tế Palestine, các cuộc không kích diễn ra hôm qua (13/8) của Israel đã khiến 19 người Palestine ở miền Trung và miền Nam Dải Gaza thiệt mạng.

Mỹ chấp thuận gói vũ khí 20 tỷ USD cho Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 13/8 đã chấp thuận khả năng bán cho Israel các máy bay chiến đấu và thiết bị quân sự khác trị giá hơn 20 tỷ USD, Lầu Năm Góc cho biết. Mỹ đã kiên quyết ủng hộ Israel khi đồng minh hàng đầu của nước này ở Trung Đông tiến hành một cuộc xung đột ở Dải Gaza, gây tàn phá nặng nề vùng đất Palestine này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Chiều 13/8 theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp theo đề xuất của Algeria để nghe báo cáo tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Phát biểu tại phiên hợp, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách chính trị Rosemary Di Carlo khẳng định LHQ đang chứng kiến những diễn biến hết sức đáng lo ngại và căng thẳng ngày càng gia tăng ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên liên quan tới xung đột tại Dải Gaza cần phải kiềm chế những tuyên bố và hành động làm leo thang tình hình, ưu tiên bảo vệ dân thường và tài sản dân sự, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Iran bác đề nghị không tấn công Israel. Chính phủ Iran đã bác bỏ các lời kêu gọi của phương Tây về việc không tấn công trả đũa Israel vì vụ hạ sát thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran cuối tháng trước. "Những yêu cầu như vậy thiếu logic chính trị, hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế và là một yêu cầu quá đáng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cho biết hôm 13/8.

Công ty Nga dừng hợp tác với các nước phương Tây do vi phạm quy định tái xuất. Giám đốc điều hành Alexander Mikheyev của Rosoboronexport, một thành viên của Tập đoàn nhà nước Rostec (Nga), ngày 13/8 cho biết công ty của ông đã chấm dứt hợp tác với các nước phương Tây do các nước này không thân thiện với Nga, đặc biệt là do các nước đó vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến tái xuất khẩu các sản phẩm của Nga.

Myanmar phóng thích công dân Nhật Bản. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nhà chức trách Myanmar vừa phóng thích một công dân Nhật Bản bị bắt giữ và bị buộc tội vi phạm quy định về giá cả do quân đội đặt ra. Đây không phải là lần đầu tiên công dân Nhật Bản bị chính quyền Myanmar bắt giữ rồi phóng thích.