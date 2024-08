THẾ GIỚI 24H: Cháy nổ tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia, Nga-Ukraine đổ lỗi cho nhau

TPO - Nga cáo buộc Ukraine pháo kích nhà máy hạt nhân Zaporizhia (ZNPP), trong khi Kiev nói rằng Moscow dàn dựng vụ việc để “khiêu khích”.

Ngày 11/8, lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm - ông Evgeny Balitsky nói rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (ZNPP) đã bốc cháy sau khi bị lực lượng Ukraine pháo kích nhưng đám cháy đã được kiểm soát, theo đài RT. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đảm bảo an ninh cho nhà máy, gọi vụ tấn công là hành động “khủng bố” . Trong khi đó, Ukraine cho rằng vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia là do Nga gây ra. Theo ông Yevhen Yevtushenko - người đứng đầu chính quyền TP. Nikopol tỉnh (Dnipropetrovsk), lực lượng Nga đã đốt cháy “một lượng lớn lốp ô tô” tại khu vực làm mát của nhà máy. “Có lẽ đây là một hành động khiêu khích hoặc một nỗ lực nhằm gây hoảng loạn cho các khu định cư gần đó” - ông Yevtushenko nói.

Nga cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn các cuộc tấn công của Ukraine. Ngày 11/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố Nga sẽ đáp trả cứng rắn đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Theo bà Zakharova, ngày 11/8, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào khu vực Kursk, đồng thời tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào một số khu vực của Nga, đặc biệt là khu vực Belgorod và Voronezh.

Nga sơ tán dân thường ở Kursk sau cuộc tấn công của Ukraine. Quyền thống đốc khu vực Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov, đã chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ sơ tán dân thường ở huyện Belovsky do tình hình xung đột với Ukraine. Theo ông Nikolai Volobuyev - người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky, người dân địa phương hiện sơ tán bằng phương tiện cá nhân và xe buýt do cơ quan chức năng địa phương sắp xếp. Họ được bố trí lưu trú trong những nơi ở tạm thời tại Kursk và các khu vực an toàn xung quanh khu vực.

Israel buộc cả chục nghìn người Dải Gaza sơ tán ngay trong đêm. Theo Reuters hôm 11/8, Israel đã mở rộng lệnh sơ tán tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, buộc hàng chục nghìn người dân Palestine và các gia đình phải di dời ngay trong đêm. Đoàn người rời đi khi tiếng nổ từ pháo kích của xe tăng vang vọng khắp xung quanh. Lệnh sơ tán được áp dụng cho các quận ở trung tâm, phía đông và phía tây Khan Younis từ đêm 10/8 (giờ địa phương). Đây là một trong những lệnh sơ tán lớn nhất trong cuộc xung đột kéo dài 10 tháng, chỉ 2 ngày sau khi xe tăng quay trở lại phía đông thành phố.

Belarus điều động xe tăng đến biên giới Ukraine trước cuộc tấn công của máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo quân đội nước này đang triển khai các đơn vị xe tăng đến biên giới Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Minsk - đồng minh then chốt của Moscow trong khu vực - tuyên bố đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái của Ukraine mà Belarus cáo buộc đã vi phạm không phận nước mình.

Ba Lan chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn. Ba Lan đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Warsaw vào ngày 15/8 tới. Cuộc duyệt binh được cho là sẽ thể hiện mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc và sức mạnh quân sự của quốc gia này trong bối cảnh lo ngại về an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Israel liên tục không kích vào miền Nam Lebanon. Hôm qua 11/8, Israel liên tục không kích vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng, khi Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, sau vụ Israel giết chết chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng này trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Trung Quốc sơ tán hơn 80.000 người ở Tứ Xuyên do mưa lớn. Ngày 11/8, nhà chức trách Trung Quốc cho biết hơn 80.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này, đã được lệnh sơ tán do mưa lớn xảy ra trong những ngày gần đây. Theo các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Tứ Xuyên, mưa lớn đã xối xả trút xuống một số thành phố và huyện trên địa bàn kể từ ngày 9/8, gây ra lũ quét khiến nhiều nhà cửa bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập cuộc họp khẩn do bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh. Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 14/8 tới để quyết định xem có ban bố cảnh báo cao nhất đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng tại một số quốc gia châu Phi hay không. Trong một thông báo, WHO cho biết cuộc họp kín được tổ chức trực tuyến và bắt đầu lúc 10h GMT, tức 17h giờ cùng ngày ở Việt Nam.

.