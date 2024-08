THẾ GIỚI 24H: Ngộ độc thực phẩm tại Nhật Bản, nghi do nước suối ô nhiễm

TPO - Truyền thông Nhật Bản ngày 16/8 đưa tin 458 người đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố Yufu, thuộc tỉnh Oita, Tây Nam nước này.

Hãng Jiji Press dẫn lời chính quyền địa phương cho biết các khách hàng trên là những người đã dùng bữa tại nhà hàng này trong thời gian từ ngày 3 - 12/8. Họ đã gặp các triệu chứng như tiêu chảy và nôn mửa. Vụ việc được phát hiện từ ngày 13/8, khi 28 học sinh trung học tại Tokyo xuất hiện các triệu chứng trên. Nhà hàng đã được lệnh ngừng hoạt động trong 3 ngày - cho đến ngày 15/8. Các kết quả điều tra sau đó cho thấy số trường hợp bị ảnh hưởng đã tăng lên 458, trải rộng trên 18 tỉnh của Nhật Bản. Chính quyền tỉnh Oita thông báo đã phát hiện norovirus (một loại virus sống trong dạ dày và ruột phổ biến) ở bệnh nhân, qua đó làm dấy lên lo ngại nước suối được nhà hàng sử dụng để chế biến thực phẩm có thể đã bị ô nhiễm.

Phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Á. Liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ, ngày 16/8, thế giới đã ghi nhận thêm một ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở bên ngoài châu Phi và là ca bệnh đầu tiên ở châu Á. Bệnh nhân là một người Pakistan, vừa trở về từ một quốc gia vùng Vịnh.

Ukraine đánh sập cầu ở tỉnh Kursk, tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seym ở tỉnh Kursk của Nga. Cây cầu này nối các khu vực vẫn do Nga kiểm soát ở tỉnh Kursk và những nơi Ukraine đang tiến quân. Hãng tin Tass dẫn lời các quan chức an ninh Nga cho biết, cây cầu bị đánh sập khiến việc sơ tán dân thường gặp khó khăn hơn. Hiện nay, một cuộc sơ tán lớn đang diễn ra ở quận Glushkov tại Kursk, nơi có khoảng 20.000 người sinh sống.

Ẩu đả trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Trận ẩu đả dữ dội vừa nổ ra trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ khi một nghị sĩ bị tấn công vì kêu gọi đưa đồng nghiệp bị bỏ tù vì tội tổ chức biểu tình chống chính phủ trở lại nghị trường. Đoạn video ghi lại sự việc ngày 16/8 cho thấy các nghị sĩ của đảng AKP cầm quyền lao vào đấm ông Ahmet Sik khi nghị sĩ này đang phát biểu trên bục, sau đó hàng chục người tham gia cuộc ẩu đả. (Xem chi tiết...)

Vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza diễn ra tại Ai Cập. Ngày 16/8, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Dải Gaza diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã tạm dừng cho đến tuần tới. Trong một tuyên bố chung ngày 16/8, Ai Cập, Qatar và Mỹ tuyên bố rằng các quan chức cấp cao từ ba nước sẽ gặp lại nhau tại Cairo trước khi kết thúc tuần sau trong một vòng đàm phán mới, với hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza theo các điều khoản đã đề xuất với Hamas và Israel ngày 16/8 tại Doha.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm ở Sudan. Khủng hoảng nhân đạo do cuộc nội chiến ở Sudan đang làm trầm trọng thêm tình hình lây lan các căn bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh tả. Phát biểu họp báo ngày 16/8, quan chức WHO Margaret Harris cho biết bệnh tả đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người ở Sudan trong số 11.327 ca mắc bệnh. Trong khi đó, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và viêm màng não cũng đang gia tăng.

Pháp ấn định thời điểm họp bổ nhiệm thủ tướng mới. Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 16/8 thông báo Tổng thống Emmanuel Macron đã mời lãnh đạo các đảng phái thuộc lưỡng viện Quốc hội tham gia cuộc thảo luận ngày 23/8 về việc bổ nhiệm thủ tướng mới. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết mục đích của các cuộc họp trong ngày 23/8 với lãnh đạo các nhóm đảng phái tại Hạ viện và Thượng viện là nhằm "tạo ra liên minh đa số lớn và ổn định nhất có thể để phục vụ đất nước." Cũng theo thông báo, việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra sau cuộc họp này.

Động đất độ lớn 4,8 tại Syria, khoảng 17 người bị thương. Ngày 16/8, một trận động đất độ lớn 4,8 đã xảy ra tại thành phố Salamiyah, miền Tây Syria, khiến khoảng 17 người bị thương. Theo Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức, trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km. Không chỉ người dân tại Syria mà cả người dân tại Liban cũng cảm nhận được những rung lắc mạnh từ cơn địa chấn này. Hiện chưa có báo cáo về người thiệt mạng trong vụ động đất này.

Trung Quốc phóng vệ tinh cảm ứng từ xa vào không gian. Ngày 16/8, Trung Quốc đã tiếp tục phóng thành công các vệ tinh cảm ứng từ xa từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Các vệ tinh Yaogan-43 01 được phóng vào lúc 15h35 phút giờ Bắc Kinh (14h35 giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B và đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấp nhận lời đề nghị mở kênh đối thoại. Ngày 16/8, hãng Yonhap đưa tin Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung Ho đã kêu gọi Triều Tiên phản hồi đề xuất gần đây của phía Seoul về việc thiết lập kênh đối thoại chính thức giữa hai miền Triều Tiên. Lời kêu gọi này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng, đã đề xuất với Triều Tiên về việc thành lập kênh đối thoại có thể "giải quyết bất kỳ vấn đề nào".