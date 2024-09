THẾ GIỚI 24H: Nga ủng hộ bà Harris tranh cử tổng thống Mỹ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo Nhà Trắng với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 tới.

Trong phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Tổng thống Putin đã nhận được câu hỏi về việc ông có yêu thích ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 hay không. Ông Putin đáp, đã từ rất lâu ông không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với các lãnh đạo Mỹ và châu Âu. Nga không liên quan đến việc chọn “ứng viên yêu thích” trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vì đó là quyền và nghĩa vụ của các cử tri ở xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, ông Putin nhắc lại việc trước đây ông đã bày tỏ ủng hộ ông Biden tái tranh cử, và khi ông Biden rút khỏi cuộc đua và kêu gọi những người ủng hộ mình hãy chuyển sang ủng hộ “nữ phó tướng” Harris vào ngày tổng tuyển cử 5/11, Moscow sẽ làm như vậy. Ông Putin cáo buộc ông Trump đã triển khai nhiều lệnh hạn chế đối với Nga hơn bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác trong lịch sử. “Rốt cuộc, quyền lựa chọn thuộc về người dân Mỹ và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của họ”, ông Putin nhấn mạnh.

Pháp có thủ tướng cao tuổi nhất. Ngày 5/9, hãng tin France 24 của Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron chính thức bổ nhiệm ông Michel Barnier trở thành tân thủ tướng Pháp sau gần 3 tháng chính trường nước này lâm vào bế tắc. Ông Michel Barnier, 73 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Gabriel Attal, 34 tuổi, thủ tướng trẻ nhất lịch sử nước Pháp. Ông Barnier cũng trở thành thủ tướng lớn tuổi nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ 5 ra đời tại Pháp vào năm 1958.

Mỹ và đồng minh thất bại trong ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ. Theo tờ The National News (UAE) ngày 5/9, trong suốt 10 tháng qua, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tuyến đường vận chuyển quốc tế quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 1.000 tỷ USD hàng hóa mỗi năm. Mặc dù hai liên minh hải quân do Mỹ và Liên minh châu Âu dẫn đầu đã nỗ lực duy trì an ninh, nhưng vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công từ lực lượng này, gây ra nhiều tranh cãi về hiệu quả của các chiến dịch.

Nga tuyên bố chiến dịch của Ukraine ở Kursk thất bại. Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Ukraine là nhằm làm chậm bước tiến của Nga ở Donbass (miền Đông Ukraine) nhưng đã thất bại do Kiev chỉ đang làm suy yếu lực lượng của chính họ dọc theo phần còn lại của mặt trận. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, ông Putin nói rằng Ukraine bằng cách chuyển các đơn vị lớn và được huấn luyện tốt vào Nga đã tự làm suy yếu mình và cho phép Moscow đẩy nhanh cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine.

Belarus bắt giữ 1 công dân Nhật Bản, nghi là điệp viên tình báo. Ngày 4/9, kênh truyền hình nhà nước Belarus1 đưa tin, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 1 điệp viên tình báo Nhật Bản. Theo đó, người đàn ông này bị cáo buộc đã thu thập thông tin gần biên giới và quay phim các cơ sở quân sự.

Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với làn sóng bạo lực nghiêm trọng. Chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc kéo dài một tháng do tình hình tội phạm và bạo lực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hãng Ted'Actu đưa tin ngày 4/9, các thành viên của Hội đồng Chuyển tiếp Tổng thống đã ký một sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên phần còn lại của đất nước.

Belarus vô hiệu hóa các mục tiêu xâm phạm không phận. Ngày 5/9, Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Phòng không-Không quân của Belarus, ông Sergei Frolov cho biết lực lượng phòng không nước này đã phát hiện và vô hiệu hóa các mục tiêu, nghi là thiết bị bay không người lái, xâm phạm không phận Belarus vào đêm 4/9.

Hàn Quốc bổ sung 243 mặt hàng cấm xuất khẩu tới Nga, Belarus. Ngày 5/9, The Korea Times đưa tin, Hàn Quốc sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và Belarus với việc mở rộng danh sách các mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu, bao gồm các bộ phận máy công cụ và cảm biến. Các mặt hàng trong nhóm này bao gồm máy cắt kim loại, linh kiện máy công cụ, các bộ phận cho dụng cụ quang học và cảm biến... Việc sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/9, sẽ nâng tổng số mặt hàng trong danh sách cấm vận chuyển từ 1.159 mặt hàng lên 1.402 mặt hàng.

Triều Tiên lại thả bóng bay mang rác sang Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc báo cáo Triều Tiên đã tiếp tục thả 420 bóng bay mang theo túi rác qua biên giới sau gần một tháng tạm dừng hoạt động này. Hãng tin Yonhap dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã tiếp tục thả bóng bay kể từ 9h sáng, khuyên người dân nên cảnh giác trước các vật thể rơi và báo cáo cho các đơn vị quân đội gần đó hoặc cảnh sát khi phát hiện.