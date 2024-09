THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai hàng loạt hệ thống phòng không bảo vệ cầu Crimea

TPO - Người phát ngôn của lực lượng Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho biết, Nga đang sử dụng tất cả các hệ thống phòng không sẵn có, trong đó có S-500, S-400, S-300 và Pantsir-S1 để bảo vệ cầu Crimea.

Ông Pletenchuk nhấn mạnh: “Nga đã triển khai hệ thống phòng không với số lượng nhiều nhất có thể ở Crimea. Đối với họ, Crimea không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn mang tính biểu tượng. Đây là một địa điểm quan trọng với Nga. Căn cứ hải quân ở Crimea vẫn là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen”. Theo ông Pletenchuk, ngoài tăng cường hệ thống phòng không, Nga cũng tiến hành xây dựng công trình xung quanh cầu Crimea. “Đây có thể vừa là công trình kỹ thuật, vừa là công trình bảo vệ. Mục đích chính xác của việc xây dựng này đến nay vẫn là điều bí ẩn. Tôi chưa thể cung cấp thông tin xác minh 100% về những gì đang được xây dựng ở đó”, quan chức này nói thêm.

Đắm thuyền ở 'Tam giác vàng' khiến ít nhất 20 người mất tích. Ít nhất 20 người mất tích sau vụ đắm thuyền trên sông Mekong ở khu vực "Tam giác vàng" giữa Lào, Myanmar và Thái Lan vào thứ Tư (4/9). Ông Manop Senakul - Cảnh sát trưởng tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan, cho biết vụ việc xảy ra vào đêm muộn ngày 2/9 khi có “dòng chảy mạnh” trên con sông chia cắt ba quốc gia Lào - Thái Lan - Myanmar. Truyền thông Myanmar đưa tin chiếc thuyền đang chở người từ Lào đến Myanmar thì gặp sự cố do động cơ bị hỏng. Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân ở bờ sông phía Lào đang kéo những người khác ra khỏi dòng nước chảy xiết.

Bà Harris chấp nhận các quy tắc tranh luận với ông Trump. Đội ngũ tranh cử của ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã chấp nhận các quy tắc trong cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa, bao gồm cả việc tắt tiếng micro khi chưa đến lượt phát biểu. Một nguồn thạo tin giấu tên ngày 4/9 cho biết ban vận động tranh cử của bà Harris vẫn hy vọng có những khoảnh khắc mà đài truyền hình ABC News, đơn vị đăng cai tổ chức cuộc tranh luận vào ngày 10/9 tới, buộc phải bật micro để các ứng cử viên trả lời đối thủ.

Thiếu niên 14 tuổi xả súng tại trường học Mỹ, 4 người thiệt mạng. Sáng 4/9 xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại trường trung học Apalachee ở TP. Winder, bang Georgia, Mỹ. Giám đốc Cục Điều tra bang Georgia Chris Hosey cho biết vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng (gồm 2 học sinh và 2 giáo viên) và 9 người bị thương. Nghi phạm đã bị bắt giữ và được xác định là Colt Gray, 14 tuổi. Ông Hosey cho biết nghi phạm sẽ bị buộc tội như một người trưởng thành với bốn tội danh giết người. Hiện, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra động cơ gây án của nghi phạm.

Quân đội Đức kích hoạt hệ thống phòng không. Ngày 4/9, quân đội Đức chính thức đưa hệ thống phòng không Iris-T đầu tiên vào sử dụng trên lãnh thổ sau khi chuyển giao một số hệ thống cho Ukraine. Phát biểu tại lễ triển khai hệ thống tại một căn cứ ở Todendorf, gần thành phố Hamburg ở miền Bắc, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết hệ thống đất đối không này là một phần trong kế hoạch củng cố hệ thống phòng thủ của Đức và châu Âu được triển khai từ năm 2022.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển từ chức. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Tobias Billstrom thông báo rằng ông sẽ từ chức vào tuần tới sau gần hai năm tại nhiệm. Đó cũng là khoảng thời gian mà đất nước Thụy Điển theo truyền thống không liên kết đã gia nhập NATO. Ông Billstrom, một thành viên của đảng Ôn hòa bảo thủ, đăng thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đã báo với thủ tướng về việc từ chức bộ trưởng ngoại giao tại lễ khai mạc quốc hội vào tuần tới. Năm nay 50 tuổi, ông trở thành bộ trưởng ngoại giao vào tháng 10/2022.

Tổng thống Ukraine nêu lý do nhiều bộ trưởng từ chức. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần "nguồn năng lượng mới" khi ông thúc đẩy cuộc cải tổ chính phủ lớn tại thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột với Nga. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi được thông báo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã nộp đơn xin từ chức cũng trong ngày 4/9. Trước ông Kubela, 5 quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine cũng có động thái tương tự.

Ukraine mở rộng diện sơ tán bắt buộc ở Donetsk. Ngày 4/9, Ukraine đã quyết định sơ tán bắt buộc trẻ em khỏi một số khu định cư ở tỉnh Donetsk với lý do an ninh. Cơ quan báo chí của Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm thông báo, khu vực sơ tán bắt buộc sẽ mở rộng thêm 30 khu định cư tại Donetsk do quân đội Ukraine kiểm soát. Chính quyền Ukraine đã thiết lập hai cơ sở tiếp nhận người sơ tán, đồng thời kêu gọi người dân tại các thành phố trong tỉnh này di dời.