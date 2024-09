THẾ GIỚI 24H: Nga tấn công tên lửa vào học viện quân sự của Ukraine

TPO - Ukraine cáo buộc Nga tấn công một học viện quân sự và một bệnh viện ở miền trung Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo khiến hơn 320 người thương vong.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga ngày 3/9 tấn công một học viện quân sự và một bệnh viện ở miền trung Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo khiến 51 người thiệt mạng và 271 người bị thương, theo hãng tin Reuters.Ông Zelensky cho biết các tên lửa Nga đã “phá hủy một phần” của một tòa nhà tại Học viện Truyền thông Quân sự Poltava, TP. Poltava (tỉnh Poltava) và gây hư hại cho cơ sở y tế gần đó. Nhiều người vẫn còn kẹt dưới đống đổ nát. “Nga chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này” - ông Zelensky nói, đồng thời ra lệnh mở cuộc điều tra khẩn cấp về vụ tấn công.

Mỹ chấp thuận bán 8 hệ thống tên lửa HIMARS trị giá 390 triệu USD cho Croatia. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua đề nghị của Croatia về việc mua 8 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, trị giá khoảng 390 triệu USD. Thương vụ tiềm năng bao gồm 24 tên lửa phóng loạt có điều khiển M30A2 (GMLRS)-đầu đạn thay thế và 24 quả đạn nổ mạnh đơn nhất của hệ thống GMLRS.

Mỹ buộc tội nhiều thủ lĩnh Hamas trong vụ tấn công khủng bố Israel năm 2023. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 3/9 đã công bố các tội danh hình sự đối với nhiều thủ lĩnh cấp cao của Hamas liên quan tới vụ tấn công khủng bố Israel ngày 7/10/2023. Các tội danh hình sự được công bố tại tòa án liên bang ở thành phố New York bao gồm các tội danh khủng bố, âm mưu sát hại công dân Mỹ và âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt gây chết người.

Hàng loạt quan chức cấp cao Ukraine từ chức, phó chánh văn phòng tổng thống bị sa thải. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết, Bộ trưởng Chính phủ phụ trách việc giám sát hoạt động sản xuất vũ khí trong nước trong cuộc chiến với Liên bang Nga, ông Oleksandr Kamyshin đã nộp đơn từ chức vào hôm 3/9 cùng với hai bộ trưởng khác là Bộ trưởng Tư pháp Denys Maliuska và Bộ trưởng Môi trường Ruslan Strilets. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Ukraine cũng thông báo về việc từ chức của phó thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu, bà Olha Stefanishyna. Theo ông Stefanchuk, các nhà lập pháp sẽ xem xét yêu cầu từ chức của các quan chức liên quan.

Venezuela chỉ trích Mỹ ‘ăn cướp’ khi tịch thu chuyên cơ tổng thống. Chính phủ Venezuela chỉ trích Mỹ “ăn cướp” sau khi Washington thông báo tịch thu một chiếc máy bay được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sử dụng, theo đài CNN. “Một lần nữa, chính quyền Mỹ lại dính líu đến một hành vi phạm tội mà không thể mô tả theo cách nào khác ngoài hành vi ăn cướp. Chính quyền Mỹ đã tịch thu bất hợp pháp một chiếc máy bay được tổng thống chúng tôi sử dụng, biện minh cho hành động [tịch thu] bằng các biện pháp cưỡng chế mà họ áp đặt một cách bất hợp pháp và đơn phương trên khắp thế giới”, tuyên bố của Chính phủ Venezuela cho hay.

Lật thuyền trên eo biển Manche, ít nhất 12 người tử vong. Ngày 3/9, truyền thông Pháp đưa tin ít nhất 12 người di cư được cho là đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 100 người bị lật ở eo biển Manche nối nước này và Anh. Một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn được tiến hành sau khi thuyền gặp nạn do biển động.

IS tấn công liều chết ở Afghanistan, nhiều người tử vong. Ngày 3/9, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công liều chết ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến 6 người thiệt mạng xảy ra một ngày trước đó. Nhánh truyền thông Amaq của IS cho biết vụ tấn công nhằm vào cơ quan công tố của chính quyền Taliban, theo đó kẻ đánh bom đã đợi đến khi các nhân viên hết giờ làm mới xông ra và kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người.

Bạo loạn tại nhà tù lớn nhất CHDC Congo, gần 130 người thiệt mạng. Ngày 3/9, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo thông báo, ít nhất 129 tù nhân đã thiệt mạng và 59 người bị thương trong một cuộc bạo loạn hòng đào tẩu khỏi nhà tù Makala ở thủ đô Kinshasa rạng sáng 2/9. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Jacquemain Shabani cho biết, trong số người thiệt mạng có 24 người bị bắn cảnh cáo, những người còn lại chết do bị giẫm đạp hoặc ngạt thở. Hiện ít nhất 59 người bị thương đang được chăm sóc y tế.

Hàng trăm trường học tại Cộng hòa Séc bị đe dọa đánh bom. Ngày 3/9, cảnh sát Cộng hòa Séc cho biết hàng trăm trường học tại nước này đã nhận thư điện tử đe dọa đánh bom. Đại diện cảnh sát cho biết đang liên hệ chặt chẽ với các trường bị đe dọa để điều tra vụ việc nhưng cũng cố gắng hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến hoạt động của các trường.

Đoàn xe hộ tống ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Tim Walz gặp nạn. Nhiều ô tô trong đoàn xe hộ tống ứng viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ - Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã bị tai nạn ở Milwaukee. Tuy nhiên, ông Tim Walz không bị thương. Theo BBC, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 2/9, giờ địa phương. Các ô tô bị tai nạn là những xe đi ở phía sau đoàn xe hộ tống và chở các nhà báo đi cùng ông Walz.