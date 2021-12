THẾ GIỚI 24H: Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/12 tuyên bố nước này đã chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Nhiều thập kỷ thực hiện hiệu quả hiệp ước cho thấy thỏa thuận này là công cụ củng cố niềm tin và an ninh, tạo thêm cơ hội để đánh giá khách quan và không thiên vị về tiềm năng quân sự và các hoạt động quân sự của các nước tham gia". Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong thời gian tham gia Hiệp ước Bầu trời Mở, Nga đã thực hiện 646 chuyến bay và cho phép Mỹ thực hiện 449 chuyến bay trên lãnh thổ của nước này, trong tổng số 1.580 chuyến bay đã được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ khởi xướng sự sụp đổ của Hiệp ước Bầu trời Mở và phải chịu mọi trách nhiệm về sự đổ vỡ thương lượng.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 503.000 ca mắc COVID-19 và trên 4.800 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 274,4 triệu ca, trong đó trên 5,36 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (90.418 ca), Pháp (58.536 ca) và Mỹ (trên 53.000 ca). Với con số trên, ca mắc mới ở Anh đã lập kỷ lục trong ngày 18/12. Tới nay, Anh có trên 121,2 triệu ca mắc tính từ đầu đại dịch.

Trong báo cáo công bố ngày 18/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đã được ghi nhận xuất hiện tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đồng thời biến thể này đang lây lan nhanh tại các khu vực lây nhiễm cộng đồng. Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng gấp đôi trong vòng từ 1,5 đến 3 ngày tại các khu vực lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ tái nhiễm biến thể Omicron cao gấp 5 lần so với biến thể Delta, và không có dấu hiệu nào cho thấy biến thể này có thể gây bệnh nhẹ hơn so với Delta.

Hà Lan đột ngột phong tỏa toàn quốc. Thủ tướng Mark Rutte thông báo Hà Lan sẽ phong tỏa trong thời điểm diễn ra lễ Giáng sinh, bắt đầu từ ngày 19/12, trong bối cảnh nước này nỗ lực kiềm chế sự lây lan của Omicron. Trong tuyên bố ông Rutte đưa ra, tất cả cửa hàng kinh doanh đồ không thiết yếu, nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, bảo tàng và nhà hát phải ngưng hoạt động ngày 19/12-14/1/2022. Trong khi đó, trường học sẽ đóng cửa ít nhất là tới ngày 9/1/2022.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 18/12 cho biết số ca tử vong ở nước này vì biến chủng Omicron đã tăng lên 7 người. Đây là lần đầu tiên UKHSA cập nhật số bệnh nhân mắc biến chủng Omicron tử vong kể từ khi trường hợp tử vong đầu tiên vì biến chủng mới được xác nhận hôm 13/12. Công bố trên được đưa ra giữa lúc Vương quốc Anh ghi nhận 10.059 ca nhiễm biến chủng Omicron trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 24.968. Trong ngày 18/12, số ca nhiễm COVID-19 ở Anh tăng hơn 90.000 trong khi thêm 125 ca tử vong được ghi nhận.

Hơn 2.500 người tị nạn từ Myanmar đã được bố trí nơi ở tạm thời tại một trường học ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan sau khi những người này chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ác liệt gần biên giới. Những người tị nạn dân tộc Karen ở Myanmar chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã được phía Thái Lan bố trí nơi ẩn náu tạm thời. Những người này đã rời bỏ Myanmar sau các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng vũ trang Liên minh quốc gia Karen tại thị trấn Myawaddy gần biên giới với Thái Lan.

Ngày 18/12, chính quyền Taliban thông báo sẽ nối lại việc cấp hộ chiếu cho người dân tại thủ đô Kabul. Ngay sau khi nắm quyền ở Afghanistan tháng 8 vừa qua, Taliban đã dừng cấp hộ chiếu cho người dân, trong bối cảnh chục nghìn người Afghanistan đổ xô tới sân bay duy nhất ở Kabul tìm cách lên các chuyến bay rời khỏi nước này. Văn phòng cấp hộ chiếu tại Kabul được mở lại vào tháng 10, tuy nhiên đã phải đình chỉ sau đó do hàng nghìn hồ sơ xin cấp hộ chiếu được nộp khiến thiết bị sinh trắc học bị hỏng.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 18/12 tại 1 tòa nhà ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan. Theo nguồn tin trên, có thể còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ nổ trên. Hiện, lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ ga hay thiết bị nổ bị kích hoạt.