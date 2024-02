THẾ GIỚI 24H: Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn về cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq và Syria

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow lên án những cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời cho rằng tình hình cần được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét.

Ngày 3/2, ông Dmitry Polyansky - Phó trưởng Phái đoàn Đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc, cho biết Moscow đã đề nghị một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria và Iraq. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow lên án những cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời cho rằng tình hình cần được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận thông tin không quân Mỹ ngày 2/2 đã mở các cuộc tấn công vào 85 mục tiêu ở Iraq và Syria. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, cuộc tấn công có sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1, sử dụng hơn 125 quả đạn dẫn đường chính xác.

Mỹ tiếp tục không kích các lực lượng vũ trang ở Yemen. Giới chức Mỹ cho biết, quân đội nước này ngày 3/2 đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Yemen. Các quan chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các vụ tấn công. Đây được xem là hoạt động trả đũa thứ hai của quân đội Mỹ nhằm vào các lực lượng vũ trang thân Iran sau các vụ không kích tại cả Iraq và Syria.

Đâm dao tại nhà ga xe lửa ở Thủ đô Paris của Pháp. Vụ tấn công bằng dao xảy ra vào sáng 3/2 tại nhà ga xe lửa Gare de Lyon ở Thủ đô Paris của Pháp đã khiến 3 người bị thương. Cảnh sát thông báo đã bắt giữ đối tượng tình nghi thực hiện vụ tấn công. Theo cảnh sát, 2 nạn nhân bị thương nhẹ trong khi người thứ 3 bị thương nặng hơn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Phản ứng của Iran về cuộc tấn công trả đũa của Mỹ. Theo tờ Thời báo Israel (The Times of Israel) ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án cuộc không kích trong đêm của Mỹ ở Iraq và Syria nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Tehran là “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” của hai nước. Trong phản ứng đầu tiên của Tehran trước các cuộc tấn công của Mỹ, người phát ngôn Bộ trên Nasser Kanaani nêu rõ trong một tuyên bố rằng hành động mới nhất của Mỹ ở Trung Đông là “một sai lầm mang tính mạo hiểm của Mỹ, vốn sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và leo thang bất ổn trong khu vực”.

44 Nghị sĩ Thái Lan có nguy cơ bị cấm hoạt động chính trị vĩnh viễn. Theo tờ Bangkok Post, một luật sư đã đệ đơn kiến nghị lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia của Thái Lan, yêu cầu điều tra các nghị sĩ nói trên. Làm rõ liệu họ có tuân thủ quy tắc đạo đức đối với lập trường về tội Khi quân hay không, sau khi yêu cầu sửa đổi điều luật này trong Bộ luật Hình sự. Nếu bị kết tội, 44 nghị sĩ nói trên sẽ bị cấm đăng ký bầu cử, đồng thời cũng sẽ bị cấm nắm giữ bất kỳ chức vụ chính trị nào suốt đời. Đảng Tiến bước, đảng đối lập chính ở Thái Lan, đã giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5/2023.

Ấn Độ thay thế quân nhân đồn trú ở Maldives. Ấn Độ sẽ thay thế nhân viên quân sự của nước này đang đồn trú ở nước láng giềng Maldives trước ngày 10/5. Đây là tuyên bố được chính phủ Maldives đưa ra sau cuộc họp thứ hai của nhóm nòng cốt cấp cao giữa hai bên được tổ chức ở thủ đô New Delhi vào ngày 2/2. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Maldives đã yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của quân nhân Ấn Độ tại quốc đảo Nam Á này.

27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhất trí về dự luật AI. Theo France24 ngày 3/2, 27 quốc gia thành viên của EU đã phê duyệt các quy tắc mang tính bước ngoặt về thỏa thuận quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), vượt qua rào cản cuối cùng sau các cuộc đàm phán khó khăn. Các quốc gia và nhà lập pháp EU đã đồng ý về một bộ quy tắc dự thảo vào tháng 12 năm ngoái, được coi là luật toàn diện đầu tiên trên thế giới để quản lý AI và việc phê duyệt này lẽ ra chỉ mang tính hình thức.

EU tuyên bố không ngừng viện trợ cho UNRWA. Ngày 3/2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tuyên bố EU không ngừng viện trợ cho Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA).

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chỉ trích đề xuất của Nga về một khu phi quân sự giữa lãnh thổ Nga và tiền tuyến ở Ukraine. Trước báo giới, phát ngôn viên Matthew Miller lập luận: "Nếu Nga thực sự quan tâm đến khu phi quân sự thì họ nên trước tiên phi quân sự hóa những khu vực bên trong lãnh thổ Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga".