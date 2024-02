THẾ GIỚI 24H: Mỹ không kích dữ dội Iraq và Syria

TPO - Quân đội Mỹ tuyên bố đã thực hiện không kích vào các mục tiêu liên quan Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm vũ trang được IRGC hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Reuters dẫn thông cáo của Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM) cho biết, các vụ không kích bắt đầu lúc 16h giờ miền đông Mỹ ngày 2/2 (4h giờ Việt Nam ngày 3/2), nhắm vào các trung tâm chỉ huy, tình báo và điều hành hoạt động, các địa điểm cất giữ tên lửa, rocket và máy bay không người lái (UAV) cũng như các cơ sở cung ứng hậu cần và đạn dược của lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc IRGC và các nhóm vũ trang liên kết ở Iraq và Syria. Nhà chức trách Mỹ tuyên bố, các cuộc tấn công trên đã sử dụng chiến đấu cơ phóng hơn 125 quả đạn chính xác, đánh trúng hơn 85 mục tiêu ở 7 địa điểm khác nhau, gồm 4 ở Syria và 3 ở Iraq. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, "vụ tiến đánh của Mỹ" vào các địa điểm ở khu vực sa mạc của Syria và vùng biên giới Syria - Iraq đã khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, bao gồm cả 18 tay súng thân Iran.

Houthis bắn tên lửa đạn đạo vào Eilat của Israel. Hôm qua (2/2), Lực lượng vũ trang Houthis ở Yemen đã bắn tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở thành phố cảng Eilat của Israel và cảnh báo sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho tới khi Israel kết thúc cuộc tấn công vào dải Gaza.

Mỹ phản đối dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Algeria đề xuất. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield hôm qua (2/2) ra tuyên bố phản đối dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Algeria đề xuất, khẳng định việc này không có lợi cho đàm phán ngừng bắn tại Dải Gaza.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa hành trình. Sáng 3/2, Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa hành trình và một tên lửa phòng không loại mới trong ngày 2/2. KCNA dẫn thông báo của Cơ quan tên lửa Triều Tiên nói rõ các vụ thử được tiến hành nhằm thử nghiệm “việc phát triển nhanh các công nghệ trong nhiều khía cạnh khác nhau như chức năng, khả năng và hoạt động của các hệ thống vũ khí mới”. Cũng theo thông báo, đây là một trong các hoạt động bình thường của Triều Tiên.

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây. Chính phủ Ukraine cho biết, họ chỉ có thể duy trì tài chính trong vài tháng nữa nhưng cảnh báo có thể rơi vào khủng hoảng kinh tế với sự sụp đổ của đồng nội tệ nếu như dòng viện trợ của phương Tây vẫn bị kẹt như hiện nay.

Ấn Độ giải cứu tàu cá treo cờ Iran bị tấn công ngoài khơi Somalia. Ngày 2/2, các quan chức cho biết Hải quân Ấn Độ đã giải cứu thành công tàu cá FV Omaril treo cờ Iran khỏi cướp biển ở dọc bờ biển phía Đông của Somalia. Tàu FV Omaril mang theo 11 thủy thủ người Iran và 8 thủy thủ người Pakistan sau khi tàu bị cướp biển tấn công.

Ba Lan gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 30 ngày. Nhằm tiếp tục ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp xâm nhập từ lãnh thổ Slovakia, Ba Lan đã gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia cho đến ngày 2/3 tới. Bộ Nội vụ Ba Lan hôm qua cho biết, do mối đe dọa di cư bất hợp pháp vẫn chưa giảm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính nước này đã quyết định gia hạn việc tạm thời tái áp dụng kiểm soát biên giới trên đoạn biên giới với Cộng hòa Slovakia thêm 1 tháng từ ngày 2/2 đến ngày 2/3/2024.

Liên minh châu Phi cam kết hoàn tất rút quân khỏi Somalia trong năm 2024. Ngày 2/2, phái đoàn Liên minh châu Phi (AU) đã kết thúc chuyến thăm làm việc 5 ngày tới Somalia, tái khẳng định cam kết của AU trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi an ninh ở nước này vào cuối năm nay. Ông Alhaji Sarjoh Bah - Giám đốc quản lý xung đột trong Ban Chính trị, Hòa bình và An ninh của Ủy ban AU, nhấn mạnh AU sẽ đảm bảo không có khoảng trống an ninh ở Somalia khi liên minh này rút thêm 4.000 quân trong Giai đoạn 3 vào tháng 6 tới.

Anh, Italy hợp tác giải quyết tình trạng nhập cư trái phép. Ngày 2/2, Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo Thủ tướng nước này Rishi Sunak và người đồng cấp Italy Giorgia Meloni đã nhất trí tiếp tục hợp tác giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp bằng cách phát triển "quan hệ đối tác sáng tạo" dọc theo các tuyến đường di cư.

Argentina tiếp tục biểu tình phản đối cải cách kinh tế. Người dân Argentina đã xuống đường biểu tình trong ngày thứ 2 liên tiếp, gây ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng chống bạo động và người biểu tình. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Argentina sắp thông qua dự luật cải cách kinh tế, được gọi là 'Dự luật tổng hợp', nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát lên tới 200% ở quốc gia này.

Rơi máy bay ở bang Florida, Mỹ. Một máy bay nhỏ đã rơi xuống một công viên nhà di động ở phía Nam thành phố Clearwater, thuộc bang Florida (Mỹ), gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Nhiều nhà di động tại công viên Bayside Waters đã bốc cháy sau vụ rơi máy bay. Đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Các cảnh quay từ hiện trường cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên từ công viên này. Hiện chưa rõ số người trên máy bay, cũng như số người thương vong do vụ rơi máy bay trên.

Quốc hội Liên bang Đức thông qua ngân sách 2024. Sau nhiều tuần trì hoãn, Quốc hội Liên bang Đức ngày 2/2 đã thông qua ngân sách năm 2024 với gần 477 tỷ euro (519 tỷ USD), trong đó gồm cả khoản vay mới 39 tỷ euro. Riêng ngân sách quốc phòng ở mức khoảng 52 tỷ euro.