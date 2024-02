THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc cảnh báo mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Biển Đông

TPO - Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc phát thông báo dự kiến sáng ngày 3/2 sẽ có các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Biển Đông.

Theo Reuters, Trung Quốc đã đưa cảnh báo mảnh vỡ tên lửa rơi xuống Biển Đông dự kiến vào sáng 3/2, từ 7h-8h giờ địa phương (tức 6h-7h giờ Hà Nội, cùng ngày). Nguyên nhân sự việc không được nói rõ. Theo tọa độ Trung Quốc đưa ra cho thấy vị trí mảnh vỡ có thể rơi xuống nằm ở phía đông đảo Hải Nam. Việc tiếp cận khu vực này bị cấm trong thời gian nói trên.

Mỹ thông qua kế hoạch tấn công các cơ sở của Iran ở Iraq và Syria. Kế hoạch tấn công của Mỹ vào nhân viên và cơ sở của Iran ở Iraq, Syria được phê duyệt sau khi máy bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ quân sự Tháp 22 của Mỹ ở Jordan hôm 28/1, khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương. Các quan chức Mỹ đã xác nhận với CBS News rằng kế hoạch được phê duyệt bao gồm một loạt cuộc tấn công trong nhiều ngày nhằm vào nhân viên và cơ sở của Iran ở Iraq và Syria.

Liên minh châu Âu (EU) phân bổ 54 tỷ USD hỗ trợ Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận phân bổ 50 tỷ euro (54 tỷ USD) như một phần hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine. "Tất cả 27 nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý về gói hỗ trợ bổ sung trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine trong ngân sách EU. Điều này đảm bảo nguồn tài trợ ổn định, lâu dài cho Ukraine. EU đang đi đầu và chịu trách nhiệm hỗ trợ cho Ukraine", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết hôm 1/2.

Israel thả 114 tù nhân Palestine. Trang Trung tâm Thông tin Palestine cho biết chính quyền Israel đã thả 114 tù nhân Palestine, trong đó, có 4 phụ nữ nằm trong danh sách những người được thả qua trạm kiểm soát Kerem Shalom. Al Jazeera hôm 1/2 dẫn lời Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, Israel đã đồng ý với một đề xuất ngừng bắn nhằm tạm dừng cuộc chiến với Hamas. Trong khi đó, Hamas được cho là đã đưa ra phản ứng "tích cực" với kế hoạch này.

Gần 1.000 người phải sơ tán sau tin nhắn đánh bom tại Mátxcơva. Lực lượng chức năng thủ đô Mátxcơva ngày 1/2 đã phải sơ tán gần 1.000 người khỏi Trung tâm thương mại Okhotny Riad nằm chính giữa trung tâm thủ đô sát Quảng trường Đỏ do tin nhắn trung tâm này bị đặt bom. Đại diện Cơ quan các trường hợp khẩn cấp Mátxcơva cho biết một cuộc gọi nặc danh đến số điện thoại khẩn cấp 112 báo Trung tâm thương mại Okhotny Riad bị đặt bom.

Tấn công có vũ trang bắt giữ con tin ở nhà máy của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một kẻ tấn công có vũ trang ngày 1/2 đã đột kích vào một nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng khổng lồ Procter & Gamble của Mỹ gần Istanbul và bắt một số người làm con tin. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh sát đang lập hàng rào xung quanh nhà máy quy mô lớn này, nơi chủ yếu sản xuất mỹ phẩm. Lực lượng đặc nhiệm và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường.

Mỹ trừng phạt 4 công dân Israel do hành vi bạo lực với người Palestine ở Bờ Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/2 đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với 4 công dân Israel do các hành động bạo lực đối với người dân Palestine ở các khu định cư ở Bờ Tây. Sắc lệnh được ký bởi Tổng thống Joe Biden thiết lập hệ thống trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với các cá nhân đã tấn công bạo lực hoặc chiếm đoạt tài sản của người dân Palestine ở các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Theo sắc lệnh này, tài sản tại Mỹ của các cá nhân bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa và công dân Mỹ bị cấm không được quan hệ với những người này.

Houthi mở thêm nhiều cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cho biết trong ngày hôm qua (1/2), liên minh hải quân quốc tế đã đánh chặn thành công một loạt cuộc tấn công bằng cả tên lửa, máy bay không người lái và xuồng tự sát của nhóm Al Houthi ở Yemen nhằm vào tuyến hàng hải trên Biển Đỏ. Theo đó, các chiến hạm của Mỹ và đồng minh đã bắn hạ một máy bay không người lái, phá hủy một chiếc xuồng không người lái mang thuốc nổ và vô hiệu hóa hai quả tên lửa đạn đạo đối hạm do nhóm Al Houthi phóng đi từ đất liền để tấn công các tàu hàng trên Biển Đỏ.