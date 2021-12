THẾ GIỚI 24H: New York tặng 100 USD cho người tiêm mũi vắc xin bổ sung

TPO - Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) mới đây thông báo, từ nay tới hết năm, người dân nào tiêm liều bổ sung vắc xin COVID-19 sẽ được tặng 100 USD.

Ngày 21/12, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết: “Hôm nay, chúng tôi thông báo sẽ tặng 100 USD cho bất kỳ ai tiêm liều vắc xin COVID-19 bổ sung tại điểm tiêm chủng của thành phố hoặc của đối tác Somos Care từ giờ đến hết ngày 31/12… Cơ hội này là hữu hạn, vì vậy, hãy đi tiêm phòng ngay". Sáng kiến tiêm vắc xin nhận tiền thưởng từng được Thị trưởng New York triển khai hồi tháng 7. Thời điểm đó, bất kỳ người dân New York nào đã tiêm liều vắc xin COVID-19 đầu tiên tại điểm tiêm chủng của thành phố cũng được nhận 100 USD.

Phát hiện ca COVID-19, Trung Quốc phong tỏa thành phố 13 triệu dân. Chính quyền thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã yêu cầu toàn bộ 13 triệu cư dân ở yên trong nhà, sau khi phát hiện tới gần 150 ca dương tính với COVID-19 trong 2 tuần qua. Theo đó, kể từ 0 giờ sáng ngày 23/12, tất cả người dân ở Tây An sẽ không được phép ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp. Mỗi hộ gia đình chỉ được cử một thành viên ra ngoài 2 ngày một lần để mua hàng hóa thiết yếu.

Pháp bất ngờ hủy đặt mua thuốc trị COVID-19 của Merck. Bộ trưởng Y tế Pháp hôm 22/12 cho biết nước này đã hủy đặt mua lô thuốc trị COVID-19 Molnupiravir của hãng dược Merck. Theo Reuters, việc hủy đơn được Pháp đưa ra sau khi các dữ liệu thử nghiệm mới nhất về tính hiệu quả của loại thuốc này trong điều trị COVID-19 được Merck công bố vào cuối tháng 11. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho hay, các thử nghiệm trên cho kết quả "không được tốt", và nước này sẽ đặt kỳ vọng vào loại thuốc của Pfizer.

Bỉ đóng cửa tất cả các cơ sở văn hóa, giải trí và thể thao. Trước sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, ngày 22/12, Ủy ban quốc gia tham vấn về COVID-19 (Codeco) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã nhóm họp khẩn cấp và quyết định áp dụng các biện pháp tăng cường phòng dịch. Thủ tướng De Croo nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn. Mục đích của tất cả các biện pháp này là để mở cửa trở lại các trường học từ ngày 10/1/2022, sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kéo dài 3 tuần.

Mỏ ngọc bích Myanmar sạt lở, cả trăm người mất tích. Ít nhất 1 người được xác nhận đã chết và 100 người khác được báo cáo mất tích sau vụ lở đất xảy ra ở khu mỏ khai thác ngọc bích lớn nhất của Myanmar, lực lượng cứu hộ cho biết. (XEM CHI TIẾT…)

Pháp tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức IS ở Niger. Ngày 21/12, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo Phái bộ chống khủng bố Barkhane do nước này dẫn đầu ở khu vực Sahel châu Phi đã tiêu diệt Soumana Boura, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo ở Đại sa mạc Sahara (ISGS) - chi nhánh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Niger. Sau khi xác định được vị trí của Soumana Boura, thủ lĩnh cấp cao của chi nhánh IS tại Niger, lực lượng chống khủng bố do Pháp dẫn đầu đã tiến hành không kích và tiêu diệt phần tử trên.

Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan. Nội dung nghị quyết nêu rõ cho phép giải ngân các khoản hỗ trợ, các tài sản tài chính hoặc các nguồn lực kinh tế khác; cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ cần thiết để hỗ trợ trực tiếp hoặc đảm bảo những hoạt động hỗ trợ trên được thực hiện đúng lịch trình.

Hy Lạp mở chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm người mất tích trên biển. Ngày 22/12, nhà chức trách Hy Lạp thông báo đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn ngoài khơi đảo Folegandros sau khi phát hiện một chiếc thuyền cao su chở hàng chục người di cư bị chìm tại khu vực này. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết đã cứu được 12 người, trong đó có cả trẻ em và tìm thấy thi thể của một người. Những người được giải cứu có quốc tịch Iraq, Syria và Ai Cập, đều đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện trên đảo Santorini. Giới chức vẫn chưa xác định chính xác số người có mặt trên chiếc thuyền cao su thời điểm gặp nạn, có thể dao động từ 30-50 người, theo lời các nhân chứng.