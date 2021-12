THẾ GIỚI 24H: Nấm lạ ‘tấn công’ bệnh nhân COVID-19, có thể đã giết chết hàng ngàn người

TPO - Giới chuyên gia Anh cảnh báo có một loại nấm đang tấn công vào lá phổi suy yếu của 1/3 lượng bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực ở nước này, với tỷ lệ tử vong lên đến 70% sau nhiễm.

Loại nấm được đề cập ở đây là Aspergillus fumigatus. Theo Daily Mail, Aspergillus fumigatus là loại nấm chuyên tấn công những người có hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng do bệnh tật. Khi xâm nhập vào con người, nhiễm trùng có thể phát triển thành bệnh aspergillosis xâm lấn phổi, sau đó lây lan đến da, não, tim hoặc thận. Ở đó, nấm có thể phát triển thành một cục to bằng quả bóng tennis và cực kỳ khó diệt trừ.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.195.468 trường hợp mắc COVID-19 và 6.093 ca tử vong. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 30/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 284.412.134 ca, trong đó có 5.436.825 người tử vong.

Chính quyền thành phố Sydney ngày 29/12 khẳng định chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2022 sẽ vẫn diễn ra như dự kiến dù số ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao tại đây trong những ngày qua. Thị trưởng thành phố Sydney Lord Clover Moore cho biết chương trình pháo hoa năm nay có chủ để "Ngắm Sydney tỏa sáng", sẽ có những loạt pháo hoa tạo hình độc đáo như cá voi, khối lập phương, hoa hướng dương, gió lốc cùng các loại pháo hoa đổi màu rực rỡ.

Ngày 29/12, một quan chức Chính phủ Philippines cho biết nước này quyết định cấm đốt pháo để tránh rủi ro người dân bị thương trong các hoạt động đón năm mới 2022. Bộ Nội vụ đã yêu cầu chính quyền các địa phương và cảnh sát quốc gia phạt các đơn vị sản xuất, bán và người đốt pháo trái phép. Cảnh sát và chính quyền địa phương sẽ có quyền tịch thu và tiêu hủy các loại pháo cũng như thiết bị bắn pháo hoa bị cấm.

Một tên tội phạm đang bị cảnh sát truy nã suốt 3 năm đã tự ra đầu thú vì không thể chịu đựng được những hạn chế phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg dẫn thông báo đăng trên WeChat của cảnh sát địa phương đưa tin một người đàn ông 42 tuổi đã ra trình diện cảnh sát thành phố Hàng Châu, miền đông Trung Quốc vào hôm 24/12, sau khi anh ta không thể chịu nổi những hạn chế đi lại nghiêm ngặt vì không có mã y tế. Thông báo cho biết người đàn ông này đã tham gia vào một vụ lừa đảo và bỏ trốn vào năm 2018

Trung Quốc cảnh báo Đài Loan chớ vượt vạch đỏ. Quan chức Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh sẽ thực hiện “những biện pháp quyết liệt” nếu đảo Đài Loan có những bước đi tiến tới độc lập, cho rằng những hành động “khiêu khích” của Đài Bắc và can thiệp của bên ngoài sẽ gia tăng trong năm sau. (XEM CHI TIẾT...)

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden ngày 30/12 (theo giờ Mỹ) sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Emily Horne cho biết, lãnh đạo Mỹ, Nga sẽ thảo luận một loạt chủ đề bao gồm đối thoại an ninh sắp tới. Theo bà Emily Horne, chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục can dự ngoại giao với các đối tác và đồng minh châu Âu, tham vấn và phối hợp về một cách tiếp cận chung nhằm ứng phó với việc Nga tăng cường quân ở biên giới với Ukraine.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 29/12 thông báo, các máy bay chiến đấu của nước này và Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra biên giới chung. Thông báo của bộ trên không nêu chính xác khu vực mà hai nước tiến hành tuần tra. Nga và Belarus, hai nước vốn đã ký sắc lệnh hợp nhất nhà nước liên minh, có chung đường biên giới với một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Ba Lan, và cũng có chung đường biên giới với Ukraine.

Cảnh sát chống bạo động có vũ trang ở tỉnh Quảng Tây buộc 4 người diễu phố và bị bêu tên thị chúng do vi phạm quy định phòng COVID-19, khiến truyền thông Trung Quốc bất bình. Bốn nghi phạm đeo khẩu trang và mặc trang phục bảo hộ, mang những tấm bìa có ảnh cá nhân và tên - bị cảnh sát đưa đi diễu phố ngày 28/12 trước đám đông ở thành phố Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, báo Guangxi News cho biết. Bốn người nói trên bị cáo buộc vận chuyển người di cư bất hợp pháp trong khi biên giới của Trung Quốc vẫn bị đóng cửa phần lớn do đại dịch.