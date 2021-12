THẾ GIỚI 24H: Người đàn ông Indonesia khoe đã tiêm 16 mũi vắc xin COVID-19

TPO - Một người đàn ông ở Indonesia thừa nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 của Sinovac, sau đó tiêm thêm 14 mũi vắc xin cùng loại thay cho những người còn do dự trong việc tiêm phòng để lấy tiền công.

Trong một video được đăng tải lên mạng xã hội, Abdul Rahim, một người đàn ông sống tại huyện Pinrang, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia, khoe đã nhận tiêm 14 mũi vắc xin COVID-19 của Sinovac thay cho người khác, với giá từ 100.000 đến 800.000 rupiah (tương đương từ 7 đến 56 USD) một mũi. Những người thuê Abdul muốn được cấp chứng nhận tiêm chủng, song lại không muốn tiêm vắc xin. Do giới chức Indonesia hiện yêu cầu người dân phải có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 nếu muốn đi du lịch hoặc đến nơi công cộng. Cảnh sát địa phương và Bộ Y tế Indonesia cho biết đang xác minh các phát ngôn của Abdul, đồng thời để ngỏ khả năng khởi tố anh này theo Luật các bệnh truyền nhiễm của Indonesia. Theo luật, bất kỳ ai "cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch" có thể bị phạt tù đến 1 năm hoặc phạt tiền.

Hàn Quốc xúc tiến bảo tồn dữ liệu COVID-19 trong "viên nang thời gian". Ủy ban Cách mạng công nghiệp 4.0 (Hàn Quốc) sẽ tiến hành xem xét danh mục hơn 8.000 dữ liệu thuộc 177 cơ quan ở các lĩnh vực phòng dịch, kinh tế, xã hội; sau đó quyết định dữ liệu cần bảo tồn, rồi công khai danh mục dữ liệu bảo tồn trong năm sau. Các dữ liệu về toàn bộ quá trình đối phó với đại dịch COVID-19, như phân tích sự lây lan của dịch bệnh, chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, phổ cập khẩu trang, tiêm chủng vaccine sẽ được bảo quản để có thể sử dụng nếu tình huống khủng hoảng tương tự xảy ra trong tương lai.

Trong 24 giờ qua, ca nhiễm mới trên toàn thế giới bất ngờ vọt tăng lên mức trên 1,1 triệu ca; ca tử vong mới cũng lên tới con số 6.040 người. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 283.082.133 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.429.777 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tăng vọt lên 1.142.366 và 6.053 ca tử vong mới.

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại với 8 quốc gia Nam Phi. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/12 thông báo dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh lần đầu tiên được áp dụng đối với 8 quốc gia miền Nam châu Phi sau khi khu vực này xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-COV-2. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào lúc 12h01 sáng 31/12 theo giờ bờ Đông của Mỹ.

Ukraine huy động 100.000 lính dự bị để đối phó Nga. Quân đội Ukraine đang huy động dân thường tham gia lực lượng dự bị trong bối cảnh chính quyền Kiev lo ngại về quân đội Nga tại biên giới 2 nước. Hiện lực lượng có khoảng 100.000 thành viên, họ được học cách xử lý vũ khí, cách ứng phó trên chiến trường và cách bảo vệ các thành phố.

Mỹ giúp Ukraine tăng cường an ninh biên giới với Nga. Cơ quan biên phòng Ukraine ngày 28/12 cho biết Mỹ sẽ tài trợ cho các dự án bao gồm thiết bị theo dõi và giám sát nhằm tăng cường an ninh khu vực biên giới giữa Ukraine với Nga và Belarus, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang giữa phương Tây với Moscow. Các dự án trị giá 20 triệu USD liên quan đến việc mua các hệ thống ghi âm video và máy bay không người lái, cũng như thiết bị bảo hộ cá nhân cho lực lượng biên phòng.

Quân đội Đức sẽ xây dựng nơi đồn trú lâu dài tại Litva. Quân đội Đức đã xác nhận rằng một hệ thống doanh trại quân sự mới sẽ được xây dựng gần thành phố Rukla, miền Trung Litva trong thời gian tới và dự kiến kinh phí có thể lên tới hàng triệu euro.

Một công ty khai thác dầu của Trung Quốc tên ZPEC có trụ sở tại TP Nasiriyah thuộc tỉnh Dhi Qar, Iraq đã bất ngờ bị nã đạn và tên lửa hôm 28/12. Một nhân viên an ninh ở Nasiriyah cho biết vụ tấn công rất may không gây thiệt hại về người và của do tên lửa không phát nổ. Hiện trường vụ việc chỉ có một số vết đạn xuất hiện trên một chiếc xe kéo gần đó.