THẾ GIỚI 24H: Mỹ xuất kho vũ khí dự trữ để viện trợ quân sự cho Ukraine

TPO - Gói viện trợ mới bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng sẽ được tài trợ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/11 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu USD dành cho Ukraine, bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng. Những hạng mục nêu trên - cùng với đạn dược dành cho vũ khí hạng nhẹ, đạn phân mảnh và các mặt hàng khác - là một phần trong lô thiết bị trị giá 125 triệu USD được lấy từ kho dự trữ hiện có của quân đội Mỹ. Gói viện trợ mới - còn bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) trị giá 300 triệu USD - sẽ được tài trợ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI).

Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Dải Gaza .Theo một số quan chức Mỹ, các máy bay không người lái được Mỹ triển khai ở Dải Gaza nhằm thu thập thông tin tình báo về địa điểm các con tin đang bị Hamas bắt giữ. Giới chức Mỹ cho biết hiện 10 công dân nước này vẫn chưa được tìm thấy và có thể họ đang nằm trong số hơn 200 con tin đang bị Hamas bắt giữ.

Động đất mạnh ở Nepal khiến ít nhất 69 người thiệt mạng, cảm nhận được cả ở Ấn Độ. Ít nhất 69 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Nepal vào thứ Sáu (3/11) khi một trận động đất xảy ra ở Jajarkot. Động đất mạnh đến nỗi khiến nhiều ngôi nhà trong khu vực bị sụp đổ hoàn toàn và được cảm nhận ở cả Thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Trung tâm Địa chấn Quốc gia Nepal cho biết trận động đất có cường độ 6,4 độ richter nhưng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) sau đó đã hạ cấp độ xuống 5,7 độ richter và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định là 5,6 độ richter.

Indonesia bắt các nghi phạm có liên hệ với IS. Biệt đội chống khủng bố (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) vừa bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố thuộc mạng lưới Jemaah Anshorut Daulah (JAD) có liên hệ với tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng. Theo kết quả điều tra, 2 nghi phạm khủng bố này đã tham gia một số nhóm trò chuyện trực tuyến trên ứng dụng WhatsApp, bao gồm United Muslim Group và Ummatan Wasathan, chia sẻ nội dung liên quan đến hệ tư tưởng cực đoan bắt nguồn từ IS.

Belarus cáo buộc máy bay Ba Lan vi phạm không phận nước này. Bộ Ngoại giao Belarus ngày 3/11 cho biết, họ đã triệu tập Đại biện lâm thời Ba Lan, Martin Wojciechowski, do một máy bay từ phía Ba Lan xâm phạm không phận Belarus. Phía Belarus đã phản đối mạnh mẽ trước việc một máy bay từ phía Ba Lan xâm phạm không phận biên giới quốc gia nước này vào ngày 2/11.

Nga và Myanmar lần đầu tiên tổ chức tập trận hải quân chung. Ngày 3/11, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov đã tới Myanmar, nơi ông sẽ tham gia lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân Nga-Myanmar lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại. Theo Cục Thông tin và Truyền thông Đại chúng, Bộ Quốc phòng Nga, chương trình chuyến thăm của Tổng tư lệnh Hải quân Nga bao gồm một số cuộc gặp với lãnh đạo Myanmar, chỉ huy lực lượng hải quân, tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân Nga-Myanmar đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tham quan các tàu chiến tham gia tập trận.

WHO bị sốc với vụ Israel tấn công xe cứu thương. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ phản ứng “hoàn toàn sốc” với vụ tấn công đẫm máu của Israel hôm 3/11 nhằm vào một chiếc xe cứu thương ở khu vực bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa - cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza. Người đứng đầu WHO viết: “Tôi nhắc lại: Các bệnh nhân, đội ngũ nhân viên y tế, các cơ sở và xe cứu thương phải luôn được bảo vệ trong mọi lúc”. Trong một động thái liên quan, bà Lynn Hastings - điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine - bày tỏ phản ứng “lo sợ” đối với vụ tấn công “bởi các bệnh nhân đang được đưa đi sơ tán để đảm bảo an toàn”.