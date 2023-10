THẾ GIỚI 24H: Nga chấm dứt miễn thị thực đi lại với Ukraine

TPO - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thỏa thuận miễn thị thực đi lại giữa công dân Nga và Ukraine đã không còn hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

“Thỏa thuận giữa chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Ukraine về việc miễn thị thực đi lại của công dân Liên bang Nga và Ukraine, được ký tại Moscow vào ngày 16/1/1997, hết hạn vào ngày 1/1/2023”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay. Theo Bộ Ngoại giao, Ukraine đã gửi cho Nga công hàm vào giữa năm 2022, cho biết nước này chấm dứt thoả thuận từ ngày 1/1/2023 và Kiev bắt đầu yêu cầu thị thực đối với công dân Nga. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thông báo trên truyền thông vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, chính quyền Nga thời điểm đó quyết định không áp đặt yêu cầu thị thực đối với công dân Ukraine. Phía Nga cho rằng các biện pháp đáp trả liên quan đến thị thực của Moscow sẽ chỉ "làm tổn hại đến mối quan hệ giữa công dân Nga và Ukraine". Hàng triệu người có giấy tờ Ukraine đã tìm nơi trú ẩn ở Nga, tránh cuộc xung đột leo thang vào tháng 2/2022.

Lo xung đột Trung Đông bùng nổ, đồng minh thân thiết muốn Mỹ triển khai Patriot. Jordan đề nghị Mỹ triển khai thêm hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới, giữa lúc căng thẳng Trung Đông gia tăng do xung đột Israel – Hamas. Patriot hiện là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Nguồn cung Patriot luôn bị thiếu do các đồng minh của Washington trên khắp thế giới đều mong muốn có thiết bị này.

Israel lên phương án tấn công Dải Gaza nhằm triệt hạ 1/3 binh lực Hamas. Thay vì tấn công trên bộ ồ ạt vào Dải Gaza, quân đội Israel khởi động từ từ, từng bước một, từng ngày một, tính đến các quan ngại về xung đột lan rộng ra với cả Hezbolhah ở phía bắc cũng như các áp lực chính trị nội bộ đang dồn lên vai Thủ tướng Israel Netanyahu. Một số quan chức tiết lộ, chiến dịch quân sự trên bộ của Israel sẽ kéo dài trong khoảng từ 6 tuần đến 6 tháng. Amos Yadlin, cựu Giám đốc Tình báo quân sự Israel, nói với các phóng viên rằng mục tiêu của Israel bao gồm tiêu diệt ít nhất 10.000 chiến binh Hamas trong tổng số khoảng 30.000 tay súng của tổ chức này.

Slovakia triển khai lực lượng đông đảo để kiểm soát biên giới với Hungary. Chính phủ Slovakia mới đây quyết định triển khai lực lượng đông đảo cảnh sát và binh sỹ quân đội để bảo vệ biên giới với Hungary kể từ đêm 30/10 do tình trạng di cư bất hợp pháp. Thủ tướng Robert Fico cho biết trong 10 tháng đầu năm 2023 đã có hơn 46.000 người di cư bất hợp pháp đến lãnh thổ Slovakia.

Israel lần đầu giải cứu thành công binh sĩ bị Hamas bắt cóc, đưa về Dải Gaza. Lực lượng an ninh Israel tối 30/10 thông báo rằng một binh sĩ bị Hamas bắt cóc hồi đầu tháng này đã được giải cứu khỏi Dải Gaza trong một chiến dịch xuyên đêm. Theo tờ The Times of Israel ngày 31/10, đây là binh sĩ đầu tiên bị các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công gây sốc vào ngày 7/10, được quân đội Israel giải thoát.

Ai Cập cho phép đoàn 193 xe cứu trợ đi qua cửa khẩu Rafah. Ngày 30/10, một đoàn gồm 60 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đã đi qua cửa khẩu Rafah ở bên phía Ai Cập để vào Dải Gaza. Theo nguồn tin giấu tên từ quân đội Ai Cập, đây là đoàn xe cứu trợ lớn nhất đang trên đường tới Gaza kể từ khi công tác vận chuyển hàng cứu trợ bắt đầu vào ngày 21/10 vừa qua. Một quan chức Ai Cập ngày 30/10 cho biết kể từ khi hoạt động cứu trợ được bắt đầu từ ngày 21/10, khoảng 193 xe tải chở 3.100 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã qua cửa khẩu Rafah để vào Dải Gaza.

Lật thuyền tại Nigeria, 17 người thiệt mạng và hơn 70 người mất tích. Trong thông báo, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp quốc gia (NEMA) Nigeria nêu rõ con thuyền gặp nạn trên sông Benue khi đang đưa những người buôn bán trở về từ chợ cá ở huyện Ardo-Kola thuộc bang Taraba vào tối 28/10 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ phối hợp cư dân địa phương và các ngư dân đã cứu được 14 người, tìm thấy 17 thi thể. Hiện 73 người vẫn đang mất tích. Thống đốc bang Taraba Agbu Kefas gọi vụ tai nạn này là một "thảm kịch lớn", đồng thời yêu cầu siết chặt quy định sử dụng áo phao đối với tất cả các hành khách đi thuyền.

Thủ tướng Netanyahu bác lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiên quyết bác ý tưởng ngừng bắn ở Gaza, cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ là chiến thắng của Hamas. “Lời kêu gọi ngừng bắn sẽ là lời kêu gọi Israel đầu hàng Hamas, đầu hàng khủng bố, đầu hàng sự man rợ. Điều đó sẽ không xảy ra", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói hôm 30/10.