THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga

TPO - Ngày 21/6, Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nga Georgy Zinoviev để phản đối hiệp ước mà Nga và Triều Tiên đã ký tuần này trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Hiệp ước hỗ trợ phòng thủ mà Nga và Triều Tiên vừa ký kết đảm bảo sự hỗ trợ quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng “bằng mọi phương tiện” và “không chậm trễ” nếu một trong hai bên bị tấn công hoặc rơi vào tình trạng chiến tranh. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã truyền đạt lập trường của Seoul về hiệp ước trên tới Đại sứ Zinoviev. Tại cuộc gặp, ông Kim kêu gọi “Nga phải hành động có trách nhiệm”, lưu ý rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga dành cho Triều Tiên sẽ gây tổn hại đến an ninh của Hàn Quốc và chắc chắn sẽ có “tác động tiêu cực” đến quan hệ giữa Seoul và Moscow.

Mất điện trên diện rộng ở một số nước khu vực Balkan. Ngày 21/6, tình trạng mất điện trên diện rộng đã được ghi nhận ở 4 quốc gia khu vực Đông Nam Âu do nắng nóng khiến nhu cầu điện tăng đột biến, gây quá tải mạng lưới truyền tải điện. Các nhà chức trách đang nỗ lực khôi phục nguồn điện trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao khắp khu vực.

Nga tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/6 ra thông báo, tuyên bố đã đẩy lùi một số cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái hải quân (USV) của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Theo đó, ít nhất 70 UAV đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea, trong khi Hạm đội Biển Đen phá hủy 6 USV trong các cuộc tấn công từ phía Kiev. Ngoài ra, 43 UAV khác đã bị bắn rơi trên bầu trời vùng Krasnodar, trong khi 1 chiếc khác bị chặn ở vùng Volgograd và thêm 3 bị bắn hạ ở vùng biên giới Bryansk giáp Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden ủng hộ phán quyết cấm sử dụng súng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hoan nghênh phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 21/6 giữ nguyên lệnh cấm sử dụng súng chống bạo lực gia đình của liên bang và cho biết ông sẽ tiếp tục thúc ép Quốc hội Mỹ tăng cường bảo vệ các nạn nhân của bạo lực gia đình. Ông Biden tuyên bố: “Không ai từng bị lạm dụng phải lo lắng việc kẻ ngược đãi họ có súng. Nhờ phán quyết ngày hôm nay, những người sống sót sau bạo lực gia đình và gia đình họ vẫn có thể tin tưởng vào những biện pháp bảo vệ quan trọng như họ đã có trong 3 thập kỷ qua”.

Philippines không kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau sự cố trên Biển Đông. Ngày 21/6, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Quốc gia Philippines - ông Lucas Bersamin nói rằng Philippines không xem xét khả năng kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ sau vụ va chạm với tàu Trung Quốc trên Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Cụ thể, ngày 17/6, Manila cáo buộc tàu của Hải cảnh Trung Quốc đã “cố ý đâm mạnh” vào tàu Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế tại bãi Cỏ Mây khiến một thủy thủ của Philippines bị thương. Trong khi đó, Bắc Kinh nói rằng một tàu tiếp tế của Philippines đã “tiếp cận nguy hiểm” một tàu Trung Quốc, dẫn đến một vụ va chạm nhỏ.

Mỹ phá hủy thiết bị của Houthi trên Biển Đỏ. Ngày 21/6, quân đội Mỹ thông báo đã phá hủy 4 tàu thuyền và 2 thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi lực lượng này tiến hành một loạt vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ trong thời gian qua. Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết vụ việc không gây ra thương vong hoặc thiệt hại nào đối với tàu thuyền qua lại trên Biển Đỏ.

Mỹ cấm phần mềm diệt virus Kaspersky vì có quan hệ với Nga. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 21/6 đã cấm công ty an ninh mạng Kaspersky có trụ sở tại Nga cung cấp các sản phẩm diệt virus nổi tiếng của họ tại Mỹ vì lo ngại về an ninh quốc gia. Thông báo này được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài cho thấy “các hoạt động của Kaspersky tại Mỹ gây ra rủi ro an ninh quốc gia bởi nguy cơ tấn công mạng của Chính phủ Nga và khả năng gây ảnh hưởng hoặc chỉ đạo các hoạt động của Kaspersky”.

Hungary từ chối tham gia sứ mệnh quân sự của NATO tại Ukraine. Theo đài Sputnik (Nga), Thủ tướng Orban cho hay Hungary đã loại trừ khả năng tham gia nhiệm vụ của NATO tại Ukraine. “Mục tiêu tối thiểu đã đạt được. Chuyến tàu châu Âu đang hướng tới chiến tranh. Nếu chính phủ của Hungary ủng hộ người dân trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, tôi có thể kéo phanh khẩn cấp, chuyến tàu sẽ dừng lại và người Hungary có thể xuống tàu. Nếu tình hình thuận lợi, chúng ta có thể thuyết phục cả người điều khiển con tàu, và sau đó sẽ không còn ai trên con tàu này nữa”, ông Orban phát biểu trên đài phát thanh Kossuth.

Mỹ - Trung Quốc nối lại đàm phán hạt nhân sau 5 năm. Theo Reuters, cuộc đàm phán bán chính thức về vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra hồi tháng 3 nhưng đến nay mới được hé lộ. Đại diện của Bắc Kinh khi đó nói với phía Mỹ rằng họ sẽ không dùng đến các mối đe dọa hạt nhân đối với đảo Đài Loan.

Ba quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là Thuỵ Điển, Phần Lan, Na Uy đã cùng thống nhất thành lập một hành lang vận tải quân sự chung, đi qua khu vực phía bắc của cả 3 nước. Quyết định trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo của cả ba quốc gia có buổi làm việc chung hôm 20/6.