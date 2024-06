THẾ GIỚI 24H: Thế giới đối mặt nguy cơ đại dịch mới bùng phát

TPO - Một báo cáo do cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark đồng chủ trì, công bố ngày 18/6, kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động khẩn cấp. Theo báo cáo, có 50% khả năng thế giới sẽ phải hứng chịu một đại dịch có quy mô tương tự như COVID-19 trong 25 năm tới.

Trên thực tế, virus cúm gia cầm H5N1 gia tăng nhanh chóng ở động vật có vú, trong đó có gia súc trong các trang trại trên khắp nước Mỹ và một số trường hợp ở người, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát đại dịch trong tương lai.Bà Helen Clark, cựu Thủ tướng New Zealand và đồng tác giả báo cáo, cảnh báo nếu H5N1 bắt đầu lây lan từ người sang người, thế giới có thể một lần nữa rơi vào tình trạng quá tải. Bà cho rằng hậu quả của đại dịch này có thể còn thảm khốc hơn hơn COVID-19. Do đó, báo cáo kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế nhanh chóng nhất trí xây dựng một thỏa thuận phòng chống đại dịch mới vào tháng 12, đồng thời tăng cường tài trợ cho các nỗ lực thúc đẩy sản xuất vắc xin, củng cố quyền lực của WHO và tăng cường các nỗ lực quốc gia để chống lại virus gây bệnh.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đón Tổng thống Putin ở sân bay lúc 3 giờ sáng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bình Nhưỡng ngày 19/6 trong chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là cuộc gặp thứ ba giữa ông Putin với ông Kim kể từ năm 2019. Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào nhau bằng cái ôm khi gặp ở sân bay.

41 sân bay trên khắp Ấn Độ bị đe dọa đánh bom. Ngày 18/6, có tới 41 sân bay trên khắp Ấn Độ đã nhận được những lời đe dọa đánh bom giả qua thư điện tử, dẫn đến việc tăng cường an ninh và rà soát nguy cơ chống phá hoại trên diện rộng. Thư đe dọa có chung nội dung: “Xin chào, có chất nổ được giấu trong sân bay. Bom sẽ sớm nổ. Tất cả các bạn sẽ chết” đã được gửi tới các sân bay vào khoảng giữa trưa từ ID ‘exhumedyou888@gmail.com’, sau đó các nhà ga sân bay đã được kiểm tra theo khuyến nghị của Ủy ban Đánh giá về mối đe dọa bom tương ứng.

Quốc gia thành viên NATO thử nghiệm hầm tránh bom ở thủ đô. Thị trưởng Warsaw (Ba Lan) cho biết đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để kiểm tra độ tin cậy của nguồn cung cấp nước và điện khẩn cấp tại các nơi trú ẩn trong thành phố. Theo RT, thị trưởng Trzaskowski đã ra lệnh diễn tập nhanh các dịch vụ khẩn cấp của thủ đô để đề phòng. Hồi tháng 3, thị trưởng Warsaw cho biết, thành phố này sẽ chi khoảng 30 triệu USD trong 2-3 năm tới cho các hầm tránh bom và các biện pháp an ninh khác khi xung đột ở nước láng giềng Ukraine bước sang năm thứ 3.

Philippines tố hải cảnh Trung Quốc đâm tàu khiến thuỷ thủ bị thương nặng. Một thủy thủ hải quân Philippines đã bị "thương nặng" sau hành động của hải cảnh Trung Quốc mà Manila gọi là "cố ý đâm va với tốc độ cao", khi tàu của Philippines thực hiện nhiệm vụ tiếp tế ở khu vực tranh chấp. Ngày 18/6, quân đội Philippines cho biết việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc “tiếp tục có hành vi hung hăng và thiếu chuyên nghiệp đối với nhiệm vụ nhân đạo hợp pháp là điều không thể chấp nhận được”.

Động đất ở Iran, hơn 120 người thương vong. Hãng IRNA đưa tin, trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra vào khoảng 13h24 ngày 18/6 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển thành phố Kashmar, tỉnh Khorasan Razavi phía đông bắc Iran. Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 6 km đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Nhiều tòa nhà, phương tiện bị hư hại.

Tòa án New York bác kháng cáo của ông Trump. Tòa án hàng đầu của New York ngày 18/6 từ chối xét xử kháng cáo về lệnh "bịt miệng" cựu Tổng thống Donald Trump, giữ nguyên các hạn chế được áp đặt với ông hồi tháng trước. Theo The Hill, lệnh "bịt miệng" ngăn ông Trump bình luận công khai về bồi thẩm đoàn, các nhân chứng, nhân viên tòa án hoặc gia đình thẩm phán. Tuy nhiên, lệnh này không cấm ông tấn công chính thẩm phán hoặc công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg.

Hàng chục người tử vong vì nắng nóng trong lễ Hành hương tại Mecca. Báo cáo của giới chức Saudi Arabia cùng một số quốc gia cho thấy, hàng chục tín đồ Hồi giáo đã tử vong vì nắng nóng khi hành hương về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Ngoài ra, còn ít nhất 26 trường hợp khác đang phải điều trị tại các cơ sở y tế Saudi Arabia vì cùng nguyên nhân.