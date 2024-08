THẾ GIỚI 24H: Báo động nồng độ virus SARS-CoV-2 trong nước thải ở Hàn Quốc

TPO - Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại ở Hàn Quốc, với nồng độ virus SARS-CoV-2 trong nước thải tăng gần gấp đôi chỉ trong một tuần.

Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố ngày 18/8 cho thấy, trong tuần từ ngày 4 - 10/8, nồng độ virus SARS-CoV-2 trong nước thải từ 84 nhà máy xử lý nước thải ở 17 thành phố và tỉnh đo được ở mức 47.640 bản sao/ml.Con số này cao gần gấp đôi so với mức 24.602 bản sao/ml ghi nhận vào tuần trước. Nồng độ virus trong nước thải đã giảm xuống dưới 10.000 bản sao/ml trong tuần từ ngày 21 - 27/4, nhưng bắt đầu tăng trở lại trong tuần từ ngày 21 - 27/7, vượt mốc 10.000. Sự gia tăng nồng độ virus này trùng với sự gia tăng số ca nhập viện vì COVID-19. Số ca nhập viện mới hằng tuần vì COVID-19 đạt 477 ca trong tuần từ ngày 21 - 27/7, tăng gấp 2,1 lần so với 229 ca của tuần trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ tới Israel thúc đẩy đàm phán ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tối 18/8 (giờ địa phương) đã đặt chân đến Israel trong chuyến công du lần thứ 9 tới khu vực kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Dải Gaza. Chuyến công du này của Ngoại trưởng Mỹ nhằm mục đích thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn đang có dấu hiệu tiến triển tích cực.

Bầu cử Mỹ 2024: Bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách mong manh. Theo kết quả của cuộc thăm dò dự luận do kênh truyền hình ABC News, nhật báo Washington Post và hãng khảo sát Ipsos thực hiện, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - ứng cử viên của đảng Dân chủ - đang dẫn trước đối thủ đến từ đảng Cộng hòa, Cựu Tổng thống Donald Trump, 5 điểm phần trăm trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Kết quả thăm dò ghi nhận 50% tổng số người tham gia khảo sát sẵn sàng ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong khi chỉ có 45% ủng hộ ông Trump.

Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza do lo ngại bùng phát dịch bại liệt. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 18/8 đã lên tiếng kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời, để có thể tiến hành chiến dịch tiêm vắc xin bại liệt. Tuyên bố của Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh khu vực Dải Gaza đã ghi nhận ca mắc bại liệt đầu tiên trong 25 năm khi vùng đất này đang hứng chịu xung đột kéo dài. Bộ Y tế Palestine thông báo ca mắc bại liệt đầu tiên trong 25 năm là một em bé 10 tháng tuổi.

Israel và Hamas tiếp tục cáo buộc nhau cản trở thỏa thuận ngừng bắn. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza được nối lại vào cuối tuần trước, với những nhận xét lạc quan của các nhà trung gian hòa giải về kết quả của cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ngày 18/8, cả Israel và Hamas đều cáo buộc nhau cản trở thỏa thuận ngừng bắn.

Belarus triển khai 1/3 quân đội dọc biên giới với Ukraine. Belarus đã triển khai 1/3 quân đội dọc theo toàn bộ biên giới với Ukraine để đề phòng chiến tranh, hãng thông tấn quốc gia Belta dẫn lời Tổng thống nước này, ông Alexander Lukashenko cho biết.

Không quân Ukraine đánh sập cây cầu chiến lược thứ hai ở tỉnh Kursk của Nga. Không quân Ukraine ngày 18/8 cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công một cây cầu khác ở tỉnh Kursk của Nga khi tìm cách phá vỡ các hoạt động chiến đấu và đường tiếp tế của Nga. Cuộc tấn công dường như nhắm vào một cây cầu bắc qua sông Seym gần làng Zvannoye, cách biên giới Ukraine khoảng 15km về phía Bắc.

Tổng thống Belarus Lukashenko xác nhận sẽ cung cấp đạn pháo cho Nga. Sputnik đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus sẽ hỗ trợ Nga về đạn pháo vì cả hai quốc gia là đồng minh và Nga hiện đang tham gia một cuộc xung đột vũ trang. Hồi năm ngoái, Belarus cũng đã đồng ý cho Nga đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ nước này, với lý do vũ khí của Nga sẽ giúp nước này bảo đảm an toàn trước nguy cơ bị phương Tây "xâm chiếm."

Ngân hàng Trung ương Libya ngừng giao dịch do nhân viên bị bắt cóc. Ngân hàng Trung ương Libya có trụ sở tại Tripoli ngày 18/8 cho biết sẽ dừng mọi hoạt động và không trở lại làm việc chừng nào một nhân viên cấp cao của ngân hàng này, người đã bị bắt cóc trước đó trong ngày, được trả tự do. Người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng, Musaav Muslam đã bị một nhóm không rõ danh tính bắt cóc sáng 18/8. Trong tuyên bố của mình, ngân hàng khẳng định phản đối mọi hành vi chống đối từ các nhóm ngoài vòng pháp luật. Ngân hàng cũng cho biết một số nhân viên khác của họ cũng đã bị đe dọa, do đó ngân hàng sẽ dừng hoạt động cho đến khi những hành vi như vậy chấm dứt và giới chức hữu quan can thiệp.