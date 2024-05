Thảo luận việc tăng thêm phó chủ tịch tỉnh Nghệ An

TPO - "Chúng tôi cam kết thực hiện các chỉ tiêu khi được thông qua, thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, hiệu quả", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Chiều 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Thẩm tra, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (UBTCNS) cơ bản nhất trí với những chính sách Chính phủ trình. Đa số ý kiến Thường trực UBTCNS nhất trí cho phép tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

Việc cho phép phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương sẽ bảo đảm tính ổn định và công khai, minh bạch, rõ ràng của chính sách; tạo sự chủ động cho địa phương trong việc cân đối, lập kế hoạch bố trí nguồn lực cho các dự án; hạn chế, khắc phục được cơ chế "xin - cho".

Về đặc thù số lượng cấp phó, dự thảo Nghị quyết quy định UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch. Thường trực Ủy ban cho rằng, Nghị định số 08 ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND đã phần nào tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập về cán bộ, công chức cấp xã và số lượng cấp phó của các địa phương.

"Đây là nội dung liên quan đến chủ trương tinh giản biên chế, giảm cấp phó theo các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị và thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị, vì vậy đề nghị cần báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định chính sách này", Chủ nhiệm UBTCNS Lê Quang Mạnh nêu.

Nhất trí tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, đây chỉ là một vị trí, còn thực tế tỉnh đất rộng người đông như Nghệ An cần tăng cường cơ chế nào đó để sắp xếp cán bộ đặc thù hơn.

"Ví dụ ở Nghệ An, đi chỉ đạo ở vùng sâu, vùng xa phải mất vài ngày, thậm chí phải nằm vùng. Nếu chính sách đặc thù này thành công có thể mở rộng áp dụng đối với Thanh Hoá, Sơn La, Đắk Lắk...", ông nói.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng cho rằng, Nghệ An là tỉnh đất rộng người đông, địa hình phức tạp, việc tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh là hợp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị bổ sung thêm lập luận về vai trò của thành phố Vinh đối với tỉnh Nghệ An - trung tâm động lực phát triển của cả tỉnh, làm rõ thêm vai trò, sự cần thiết của việc tăng thêm cấp phó khi Nghệ An là tỉnh diện tích rộng, dân số lớn, tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND tỉnh là cần thiết.

Tiếp thu giải trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh Nghệ An đã có Nghị quyết 36 thí điểm cơ chế đặc thù, bước đầu tạo thuận lợi cho Nghệ An có thêm nguồn lực và động lực thực hiện mục tiêu phát triển.

Về Nghị quyết lần này, ông Trung nói tỉnh Nghệ An đã phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có được một Nghị quyết với các nhóm chính sách giúp Nghệ An có thêm nguồn lực, động lực thực hiện các mục tiêu phát triển.

"Nghệ An thống nhất tiếp thu, giải trình, tiếp tục phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Chúng tôi cam kết thực hiện các chỉ tiêu khi được thông qua, thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo đồng bộ, hiệu quả", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định.

Kết lại nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tổng hợp các vấn đề, có báo cáo bổ sung, xin ý kiến cơ quan thẩm quyền, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đảm bảo chất lượng, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.