TPO - Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã tổ chức 3 diễn đàn thảo luận gồm: Cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Thanh niên Nghệ An với khát vọng khởi nghiệp; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Tại diễn đàn thảo luận “Cuộc cách mạng số trên mặt trận tuyên truyền, giáo dục của Đoàn” có sự tham dự của GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như kế hoạch để hợp tác, đồng hành thực hiện hiệu quả nhất nhiệm vụ của đoàn thanh niên và ngành giáo dục Nghệ An, để cùng nhau hoàn thành mục tiêu và trách nhiệm trong xây dựng đội quân tiên phong trên mặt trận chuyển đổi số.

“Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo cho chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục của chúng ta. Chỉ đạo đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong tất cả các khâu, quy trình hoạt động cơ bản của tổ chức đoàn Thanh niên, ngành giáo dục và đào tạo. Thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ cao cả của chúng ta đối với sự nghiệp giáo dục, phát triển thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia; sự hội nhập của tỉnh và đất nước”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.

Nêu giải pháp “đánh thức” giá trị lịch sử các địa chỉ đỏ trên nền tảng số, anh Phan Trọng Lộc – Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn cho rằng, hàng năm, Tỉnh Đoàn Nghệ An cần có chương trình phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo triển khai bắt buộc đến các cấp bộ đoàn, các trường học, cấp học trên địa bàn toàn tỉnh chương trình trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử tại các địa chỉ đỏ, các di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua nhiều hình thức như tham quan trải nghiệm thực tế tại địa chỉ đỏ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các diễn đàn, các sân chơi nhằm khơi dậy tình yêu, lòng đam mê khám phá các giá trị lịch sử, các di sản quý giá mà ông cha để lại.

“Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu của xã hội, muốn thực hiện nhanh, hiệu quả cần sự quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Trong đó cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, đổi mới của đoàn viên thanh niên trên tinh thần và nguồn động lực to lớn từ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”, anh Phan Trọng Lộc nhấn mạnh.

Tại diễn đàn số 2, các đại biểu đã thảo luận về chuyên đề: “Thanh niên Nghệ An với khát vọng khởi nghiệp”. Chị Trần Thị Huyền Mơ, Bí thư Huyện Đoàn Đô Lương cho biết, Huyện Đoàn đã duy trì có hiệu quả quỹ thanh niên lập nghiệp, hỗ trợ thường xuyên cho 35 mô hình kinh tế thanh niên, thành lập câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế.

Tuy nhiên theo chị Mơ, thực trạng thanh niên tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế chưa nhiều, hiệu quả chưa cao. Từ những khó khăn đó, chị Mơ đề xuất một số giải pháp như, các cấp bộ Đoàn cần thay đổi, nâng cao nhận thức của thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng thông tin về cơ hội, thách thức, rủi ro cho thanh niên. Đồng thời hỗ trợ, tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn cần quan tâm phối hợp với các ban ngành liên quan trong định hướng, hỗ trợ thanh niên vấn đề đầu ra cho sản phẩm, tạo chuỗi liên kết các mô hình kinh tế thanh niên…

Ở diễn đàn số 3 về “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và Đoàn tham gia xây dựng Đảng”. Anh Lê Dương Đảm – Bí thư Đoàn xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên chia sẻ niềm tự hào khi được tham gia công tác Đoàn trên quê hương đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, một trong những cái nôi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Xác định chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn thanh niên, là hạt nhân nòng cốt Đoàn kết tập hợp thanh niên, do đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn là nhiệm vụ quan trọng. Đoàn xã Hưng Thông đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; thực hiện tốt công tác phát hiện nguồn, lựa chọn đội ngũ Bí thư chi đoàn có năng lực, nhiệt tình với phong trào.

Để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, anh Đảm đề xuất phát động và duy trì các chương trình hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên theo hướng tập trung về cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ chi đoàn có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và năng động. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với tâm lý lứa tuổi, tính đặc thù của đoàn viên thanh niên.

Chiều 1/10, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII sẽ diễn ra phiên thứ 2. Trong đó sẽ bầu BCH Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.