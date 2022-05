Thanh niên Đắk Lắk tham gia chiến dịch tình nguyện hè

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại Đắk Lắk được triển khai trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh cùng khối đội hình thanh niên trường học, công chức, lực lượng vũ trang.

Sáng 29/5, tại Thị xã Buôn Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tại chương trình, 6 đội hình chính của chiến dịch đã ra mắt nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi 13 chỉ tiêu đã đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hỗ trợ 1 nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên và các công trình thanh niên với tổng kinh phí 375 triệu đồng. Ngay sau lễ ra quân, đồng loạt các hoạt động hưởng ứng đã được triển khai như: Trồng 100 cây xanh; diễu hành tuyên truyền “Thanh niên với an toàn giao thông”; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; khởi công xây dựng 1 nhà nhân ái; khởi công xây dựng 1 sân nhà cộng đồng; khởi công 1 km thắp sáng đường quê.

Không giấu được niềm hạnh phúc khi được nhận ngôi nhà nhân ái, đoàn viên Y Tinh Niê xúc động: “Thật sự không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn chính quyền, các cấp bộ đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ. Có ngôi nhà kiên cố để ở, là động lực để anh em chúng tôi cùng nhau cố gắng chăm chỉ làm việc phát triển kinh tế, vươn lên cuộc sống”.

Được biết, Y Tinh là con đầu trong gia đình 4 anh em. Bố mẹ mất khi anh học lớp 8. Từ đó, anh em Y Tinh chia nhau ra ở nhờ nhà 2 người dì. Gia đình chỉ có ít đất vườn bố mẹ để lại trồng bơ. Hằng ngày, mấy anh em đi làm thuê có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Địu con trên lưng, chăm chú dịch từng chữ trên toa thuốc vừa được cấp phát, chị H Nin Niê cho biết đây là lần đầu tiên chị được cấp phát thuốc miễn phí. Gia đình rất khó khăn. Đứa đầu học lớp 8, đứa thứ hai được gần 6 tháng tuổi. Nhà không có đất canh tác nên thường ngày 2 vợ chồng phải đi làm thuê nuôi con ăn học. Sức khỏe chị không tốt, thời tiết thay đổi hay bị cảm cúm. Hôm nay được các y, bác sĩ tư vấn và phát thuốc miễn phí chị rất mừng.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Y Biêr Niê bày tỏ mong muốn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè sẽ là cơ hội để thanh niên phát huy cao nhất tinh thần xung kích đi đầu trong mọi phong trào, đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thiện bản thân. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện; các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, H Giang Niê cho biết, các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở, thành lập các tổ hợp tác, tăng cường phòng chống đuối nước ở trẻ em. Năm nay có một nội dung vô cùng mới, đội hình chuyển đổi số.

“Thanh niên đang chuẩn bị hành trang vô cùng quan trọng tham gia công cuộc chuyển đổi số. Cán bộ đoàn khá nhanh nhạy trong việc tiếp cận công nghệ số, nền tảng xã hội, đây sẽ là một điều kiện thuận lợi song song với việc chuyển đổi các mô hình. Đối với thanh niên dân tộc thiểu số, các cấp bộ đoàn đang có hoạt động chuyển đổi mô hình, tập huấn để thanh niên có thể tiếp cận chuyển đổi mô hình phù hợp trên chính mảnh đất của mình. Hy vọng các hoạt động triển khai được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia, để chúng tôi từng bước thể hiện được vai trò của mình chăm lo đời sống của đoàn viên, thanh niên”, chị H’Giang nói.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8/2022.