Tết ở bệnh viện hạng đặc biệt nhất cả nước

TPO - Tại các Trung tâm, đơn vị xung kích như Cấp cứu A9, Đột quỵ, Chống độc, Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) từ sau thời khắc giao thừa đã có nhiều bệnh nhân nhập viện, trong số đó có những bệnh nhân ngoại tỉnh. Các y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế trong ca trực hoạt động không ngơi nghỉ.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước. Vì thế số bệnh nhân ở lại điều trị xuyên Tết luôn rất đông. Do đó trong 7 ngày tết, Bệnh viện bố trí hơn 600 nhân lực chất lượng cao luôn làm thành những "phiên gác mùa xuân", nuôi dưỡng hi vọng và bình an cho người bệnh.

Tính đến trưa ngày mùng 1 Tết, Trung tâm Cấp cứu A9 đã tiếp nhận ở sảnh Cấp cứu ngoại là hơn 30 bệnh nhân, Trung tâm Đột quỵ tiếp nhận hơn 40 bệnh nhân. Con số này còn tiếp tục tăng vì những ngày cận tết và trong tết thời tiết chuyển lạnh, cùng những rủi ro tiềm tàng như lạm dụng bia rượu, tham gia giao thông và những nguy cơ bệnh tật khác.

“Gian hàng Tết O đồng” trong ngày mùng 1 Tết đã phục vụ miễn phí 700 suất xôi, 500 bánh mỳ que Hải Phòng, xúc xích, sữa, mì tôm cốc ăn liền, phở ăn liền, hoa quả, bánh ngọt và các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết thực khác. Ngay từ đầu giờ sáng, TS. bác sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai cùng một số lãnh đạo đơn vị đã có mặt bên các nhà hảo tâm, trao tận tay những suất xôi dẻo thơm nóng hổi cho người nhà bệnh nhân. Các nhân viên Phòng Công tác xã hội và một số tình nguyện viên trong các nhóm từ thiện luôn bận rộn để chia các suất quà với mong muốn ai cũng có phần trong bối cảnh ngày Tết hàng quán xung quanh đều nghỉ. Các nhà hảo tâm không quản đường xa, thời tiết giá rét đã đến chia sẻ tấm lòng của mình với những số phận thiệt thòi hơn.

"Gian hàng Tết 0" đồng tại BV Bạch Mai

“Gian hàng Tết O đồng” còn phục vụ cán bộ, nhân viên y tế trong bệnh viện những ngày trực tết. Nhưng như đã thành nếp quen ăn sâu vào tiềm thức rồi, đại diện các nhóm đi nhận đồ ăn, ai cũng hỏi, thế các người nhà bệnh nhân có đủ chưa, cứ để các bác ấy lấy trước đi nhé. Còn người nhà bệnh nhân thì ai nấy đều xúc động khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất thiết thực", bác sĩ Trà nói.

Hai chị em Th và Ch ở Chí Linh - Hải Dương đi chăm mẹ ở Trung tâm Thần Kinh, nhận được các suất quà đã chia sẻ là thấy thật ấm lòng và càng yên tâm hơn khi mẹ được cấp miễn phí các bữa ăn trong mấy ngày tết như các bệnh nhân khác đang nằm viện.

Trước đó, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ với các lãnh đạo Khoa, Phòng, Trung Tâm, Viện, Trường trực thuộc Bệnh viện trong buổi đi kiểm tra công tác trực Tết, thăm hỏi người bệnh và chúc tết trước thời điểm giao thừa. Lời chia sẻ của người đứng đầu bệnh viện đã nhận được sự hưởng ứng, đồng cảm và thống nhất cao trong tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và toàn thể y bác sĩ nhân viên y tế.



Tại cuộc họp cuối cùng của năm Quý Mão diễn ra trước thềm năm mới, các công tác điều trị chăm sóc người bệnh, các phương án tình huống ứng cứu khẩn cấp, các cấp trực bệnh viện, công tác hậu cần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ nhân viên y tế trực Tết đã được rà soát từng khâu. Sau lời chúc Tết ngắn gọn và sâu sắc của Giám đốc bệnh viện, thông điệp “Tất cả hết lòng vì người bệnh” đã được truyền đi trong tín hiệu của mùa Xuân đang đến rất gần.