Taylor Swift đối đầu với AI: Đăng ký bảo hộ hai câu nói thương hiệu

Thùy Vân

HHTO - Vừa qua, Taylor Swift vừa chính thức nộp đơn lên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) để bảo hộ nhãn hiệu cho giọng nói và hình ảnh đặc trưng. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược nhằm thiết lập rào cản pháp lý trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành giải trí.

Theo hồ sơ pháp lý, Taylor Swift đăng ký hai câu nói quen thuộc: “Hey, it’s Taylor Swift” và “Hey, it’s Taylor”.

Đây là những lời chào ngắn gọn đã gắn liền với nữ ca sĩ từ những ngày đầu sự nghiệp, thường xuất hiện trong những video thông báo hay phần mở đầu các buổi hòa nhạc và đã trở thành dấu ấn riêng của cô.

"Hey, it's Taylor" là lời chào thương hiệu của Taylor Swift từ khi mới vào nghề.

Việc “đóng dấu bản quyền” cho những câu nói này giúp bảo vệ thương hiệu cá nhân của Taylor Swift khỏi sự mạo danh nhằm trục lợi thương mại, đặc biệt là trong bối cảnh các nội dung giả giọng bằng AI đang ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, một hình ảnh độc quyền được chụp trong chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour cũng nằm trong danh mục đăng ký lần này.

anh-1.jpg
Hình ảnh nằm trong danh mục đăng ký lần này.

Điểm đáng chú ý là thay vì dựa hoàn toàn vào luật bản quyền vốn đang gặp nhiều “vùng xám” khi đối mặt với AI, Taylor Swift chọn đi theo hướng luật nhãn hiệu. Nói đơn giản, cô tập trung vào việc ngăn chặn những nội dung có khả năng khiến khán giả hiểu nhầm là “hàng chính chủ”. Nhờ đó, nữ ca sĩ có thể trực tiếp xử lý các sản phẩm, quảng cáo mạo danh để trục lợi mà không cần chứng minh các kỹ thuật sao chép phức tạp phía sau.

z7724905392333-65640e1315834aab5b77e01570547a53.jpg
Đây được đánh giá là bước đi thông minh của nữ ca sĩ.

Cách tiếp cận này cho thấy một chiến lược rõ ràng: Thay vì cố kiểm soát cách AI được huấn luyện, Taylor Swift tập trung vào sản phẩm đầu ra, nơi giá trị thương mại thực sự được tạo ra. Khi giọng nói và những câu chào quen thuộc được bảo hộ, bất kỳ công ty giải trí nào muốn sử dụng cũng sẽ phải xin phép hoặc thương lượng. Đây cũng là hướng đi được Disney áp dụng để bảo vệ kho nội dung của mình.

g2ugvihxgaenzyt.jpg

Trong bối cảnh các bản cover AI hay nội dung sử dụng giọng nghệ sĩ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, động thái của Taylor Swift được xem như bước “đi trước một bước”. Nếu được phê duyệt, đây có thể trở thành tiền lệ quan trọng, mở ra cách để nghệ sĩ bảo vệ quyền lợi của mình trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ phát triển nhanh hơn cả luật pháp.

hht1480-coverfb.jpg
Thùy Vân
#Taylor Swift #bảo hộ thương hiệu #AI #giọng nói #hình ảnh #bản quyền

